1 069 1

Рашисты атаковали Запорожье и Запорожский район: трое раненых, есть повреждения

Три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

Как отмечается, в целом за сутки оккупанты нанесли 789 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области.

  • Войска РФ нанесли 16 авиационных ударов по Комышуваше, Рождественке, Барвиновке, Зеленой Диброве, Терсянке, Запасному, Заречному, Новому Полю, Самойловке, Железнодорожному, Верхней Терсе, Тернуватому, Чаровному, Воздвижовке и Цветковому.
  • 473 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Вольнянск, Разумовку, Канцеровку, Новосолоное, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Солодкое.
  • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Таврического, Гуляйполя, Железнодорожного, Чарочного и Нового Запорожья.
  • 295 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Лукьяновского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Солодкого.

Последствия

Обстрел Запорожской области

Поступило 98 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Запорожье (2881) Запорожский район (519)
Кацапи під@р@си!
показать весь комментарий
20.01.2026 07:29 Ответить
 
 