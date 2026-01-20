Рашисты атаковали Запорожье и Запорожский район: трое раненых, есть повреждения
Три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
Как отмечается, в целом за сутки оккупанты нанесли 789 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска РФ нанесли 16 авиационных ударов по Комышуваше, Рождественке, Барвиновке, Зеленой Диброве, Терсянке, Запасному, Заречному, Новому Полю, Самойловке, Железнодорожному, Верхней Терсе, Тернуватому, Чаровному, Воздвижовке и Цветковому.
- 473 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Вольнянск, Разумовку, Канцеровку, Новосолоное, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Солодкое.
- 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Таврического, Гуляйполя, Железнодорожного, Чарочного и Нового Запорожья.
- 295 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Лукьяновского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Солодкого.
Последствия
Поступило 98 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
