Рашисты атаковали Запорожье и Запорожский район: трое раненых, есть повреждения

Три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

Как отмечается, в целом за сутки оккупанты нанесли 789 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 16 авиационных ударов по Комышуваше, Рождественке, Барвиновке, Зеленой Диброве, Терсянке, Запасному, Заречному, Новому Полю, Самойловке, Железнодорожному, Верхней Терсе, Тернуватому, Чаровному, Воздвижовке и Цветковому.

473 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Вольнянск, Разумовку, Канцеровку, Новосолоное, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Солодкое.

5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Таврического, Гуляйполя, Железнодорожного, Чарочного и Нового Запорожья.

295 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Лукьяновского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Солодкого.

Читайте также: Российские оккупанты нанесли два удара по Запорожью, - ОВА

Последствия

Поступило 98 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Читайте также: Рашисты ударили по Запорожью: могут быть проблемы со светом и водой