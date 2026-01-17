Антидронові "пастки" в дії: на Запоріжжі показали роботу захисних тунелів. ФОТО

У Запорізькій області антидронові "тунелі" захищають важливі логістичні шляхи.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

БпЛА "Молнія" заплутався в сітці

Так, він опублікував фото російського ударного БпЛА "Молнія", який заплутався в сітці і не зміг дістатися цілі.

"Результат роботи захисних "тунелів" на важливих логістичних шляхах області", - написав голова ОВА.

Федоров наголосив, що антидронові тунелі щодня рятують життя людей та зберігають техніку, створюючи надійний бар'єр від ворожих дронів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2025 року Державна служба спеціального транспорту облаштувала 534 км антидронового захисту в семи областях України.