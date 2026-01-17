Антидроновые "ловушки" в действии: в Запорожской области показали работу защитных туннелей. ФОТО

В Запорожской области антидроновые "туннели" защищают важные логистические пути.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

БПЛА "Молния" запутался в сетке

Так, он опубликовал фото российского ударного БПЛА "Молния", который запутался в сетке и не смог добраться до цели.

"Результат работы защитных "туннелей" на важных логистических путях области", - написал глава ОВА.

Федоров подчеркнул, что антидроновые туннели ежедневно спасают жизни людей и сохраняют технику, создавая надежный барьер от вражеских дронов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Государственная служба специального транспорта обустроила 534 км антидроновой защиты в семи областях Украины.