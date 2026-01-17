Антидроновые "ловушки" в действии: в Запорожской области показали работу защитных туннелей. ФОТО
В Запорожской области антидроновые "туннели" защищают важные логистические пути.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
БПЛА "Молния" запутался в сетке
Так, он опубликовал фото российского ударного БПЛА "Молния", который запутался в сетке и не смог добраться до цели.
"Результат работы защитных "туннелей" на важных логистических путях области", - написал глава ОВА.
Федоров подчеркнул, что антидроновые туннели ежедневно спасают жизни людей и сохраняют технику, создавая надежный барьер от вражеских дронов.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Государственная служба специального транспорта обустроила 534 км антидроновой защиты в семи областях Украины.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сітка може працювати і без дрону носія, у вигляді захисних сіткових антидронових коридорів та локальних боксів. Антидронові тунелі з сітки, яка вловлює ворожі дрони, довели свою ефективність, захищаючи о.с. та техніку від ударних та фпв-дронів ворога. Тунелі з сітки, як уже пропонувалося, доцільно доповнити "світлофорами", які управляються детекторами дронів. Коли детектор виявив дрона в повітрі, то світлофор дає сигнал водіям транспорту, який рухається поза коридором, ховатися від дронів під сітку в найближчий сітковий бокс або коридор.