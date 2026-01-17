Антидроновые "ловушки" в действии: в Запорожской области показали работу защитных туннелей. ФОТО

В Запорожской области антидроновые "туннели" защищают важные логистические пути.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

БПЛА "Молния" запутался в сетке

Так, он опубликовал фото российского ударного БПЛА "Молния", который запутался в сетке и не смог добраться до цели.

"Результат работы защитных "туннелей" на важных логистических путях области", - написал глава ОВА.

Федоров подчеркнул, что антидроновые туннели ежедневно спасают жизни людей и сохраняют технику, создавая надежный барьер от вражеских дронов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Государственная служба специального транспорта обустроила 534 км антидроновой защиты в семи областях Украины.

Існують дрони-сіткомети, які відстрілюють сітку, яка блокує гвинти ворожого дрону в повітрі.
Сітка може працювати і без дрону носія, у вигляді захисних сіткових антидронових коридорів та локальних боксів. Антидронові тунелі з сітки, яка вловлює ворожі дрони, довели свою ефективність, захищаючи о.с. та техніку від ударних та фпв-дронів ворога. Тунелі з сітки, як уже пропонувалося, доцільно доповнити "світлофорами", які управляються детекторами дронів. Коли детектор виявив дрона в повітрі, то світлофор дає сигнал водіям транспорту, який рухається поза коридором, ховатися від дронів під сітку в найближчий сітковий бокс або коридор.
17.01.2026 13:50 Ответить
Це ті знамениті кацапські "Молнии" , висять? Як карасі, в рибальських сітках...
17.01.2026 14:11 Ответить
Це і є рибальські сіті
17.01.2026 14:30 Ответить
Я не про "сіті" пишу, як про "засіб уловлювання БПЛА", а про вигляд БПЛА, в цих сітках... Чи ти ніколи сітками рибу не ловив? Саме так риба в сітках заплутується...
17.01.2026 14:39 Ответить
Один завис на сітці -і вже перемога
17.01.2026 14:14 Ответить
Покажи свою перемогу. Порадіємо.
17.01.2026 16:49 Ответить
А в тебе зрада? Ну поридай тут, ванья.
17.01.2026 20:04 Ответить
 
 