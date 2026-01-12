Более 534 км антидроновой защиты обустроено в 2025 году, - Минобороны

По итогам 2025 года Государственная служба специального транспорта обустроила 534 км антидроновой защиты в семи областях Украины.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Госспецтрансслужба в 2025 году обустроила 534 км антидроновой защиты – антидроновые сетки вдоль дороги. Военнослужащие защитили дороги в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

Антидроновая защита в областях

Отмечается, что в каждой области обустроили такое количество защиты:

Донецкая область — 92,2 км;

Днепропетровская область — 66,7 км;

Запорожская область — 106,2 км;

Херсонская область — 95,1 км;

Сумская область — 116,9 км;

Киевская область — 52,4 км;

Харьковская область — 5,0 км (работы начаты).

Что еще сделано?

Кроме того, силами Госспецтрансслужбы осуществлено:

строительство более 2 000 опорных пунктов;

устройство более 3 000 км противотанковых рвов;

установка 1 000 км заградительных пирамид (типа П3-1);

оборудование 16 000 км барьерного рубежа "Егоза";

устройство более 4000 км малозаметных препятствий.

"В 2026 году военнослужащие Государственной службы специального транспорта продолжают работать над защитой логистических путей Сил обороны и строительством фортификаций", - отметили в Минобороны.