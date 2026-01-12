РУС
Новости Антидроновая защита
275 6

Более 534 км антидроновой защиты обустроено в 2025 году, - Минобороны

Антидроновая защита на дорогах

По итогам 2025 года Государственная служба специального транспорта обустроила 534 км антидроновой защиты в семи областях Украины.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Госспецтрансслужба в 2025 году обустроила 534 км антидроновой защиты – антидроновые сетки вдоль дороги. Военнослужащие защитили дороги в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

Антидроновая защита в областях

Отмечается, что в каждой области обустроили такое количество защиты:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехуровневую систему защиты от российских дронов создали в Херсонской области, - ОВА

Что еще сделано?

Кроме того, силами Госспецтрансслужбы осуществлено:

  • строительство более 2 000 опорных пунктов;
  • устройство более 3 000 км противотанковых рвов;
  • установка 1 000 км заградительных пирамид (типа П3-1);
  • оборудование 16 000 км барьерного рубежа "Егоза";
  • устройство более 4000 км малозаметных препятствий.

Смотрите также: Усиливаем антидроновую защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах, - Шмыгаль. ВИДЕО

"В 2026 году военнослужащие Государственной службы специального транспорта продолжают работать над защитой логистических путей Сил обороны и строительством фортификаций", - отметили в Минобороны.

Автор: 

защита (215) Минобороны (9725) Госспецтрансслужба (10) дроны (5953)
Як росія щось захопила то це :" тільки 1% від території України, ха лохі". А як влада "щось зробили" то аж 534 КІЛОМЕТРИ, потужно 🤣 🤡.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:32 Ответить
це не я йця по 17,а цілі кілометри захисту
показать весь комментарий
12.01.2026 19:43 Ответить
А на Буковельському фронті не зарахували?
показать весь комментарий
12.01.2026 19:37 Ответить
Оце досягнення .Хвьодорову буде з кого брати приклад,намаштабує і надиджиталізує мегаЄзахист
показать весь комментарий
12.01.2026 19:42 Ответить
попадало теж багато уже - ожеледиця
показать весь комментарий
12.01.2026 19:43 Ответить
але фінансування, як і на "зуби дракона" було витрачено в декілька разів більше. он "міндич & K°" не дадуть збрехать! ))
показать весь комментарий
12.01.2026 20:41 Ответить
 
 