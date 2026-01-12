Более 534 км антидроновой защиты обустроено в 2025 году, - Минобороны
По итогам 2025 года Государственная служба специального транспорта обустроила 534 км антидроновой защиты в семи областях Украины.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Госспецтрансслужба в 2025 году обустроила 534 км антидроновой защиты – антидроновые сетки вдоль дороги. Военнослужащие защитили дороги в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
Антидроновая защита в областях
Отмечается, что в каждой области обустроили такое количество защиты:
- Донецкая область — 92,2 км;
- Днепропетровская область — 66,7 км;
- Запорожская область — 106,2 км;
- Херсонская область — 95,1 км;
- Сумская область — 116,9 км;
- Киевская область — 52,4 км;
- Харьковская область — 5,0 км (работы начаты).
Что еще сделано?
Кроме того, силами Госспецтрансслужбы осуществлено:
- строительство более 2 000 опорных пунктов;
- устройство более 3 000 км противотанковых рвов;
- установка 1 000 км заградительных пирамид (типа П3-1);
- оборудование 16 000 км барьерного рубежа "Егоза";
- устройство более 4000 км малозаметных препятствий.
"В 2026 году военнослужащие Государственной службы специального транспорта продолжают работать над защитой логистических путей Сил обороны и строительством фортификаций", - отметили в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль