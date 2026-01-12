РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10325 посетителей онлайн
Новости Противодействие беспилотникам РФ Антидроновая защита
926 11

Трехуровневую систему защиты от российских дронов создали на Херсонщине, - ОВА

В Херсонской области развернули трехуровневую систему защиты от вражеских дронов

На Херсонщине построили трехуровневую систему защиты от российских дронов.

Об этом в телеэфире рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дроны - орудие убийства и террора

"Дроны в руках российских военных - это точно орудие убийства и террора. В прошлом году для ударов по региону оккупанты применили 97 тысяч ударных дронов. Из-за этих постоянных атак погибли 130 человек, среди которых 3 детей. Еще 1195 человек, включая 17 детей, получили ранения", - сказал чиновник.

Смотрите также: Усиливаем антидроновую защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах, - Шмыгаль. ВИДЕО

Противодействие вражеским дронам

Как рассказал Прокудин, в области построили уникальную трехуровневую систему защиты - фактически радиоэлектронную "стену", работающую на пятнадцати частотах одновременно. Она помогает сбивать различные типы дронов - от Mavic до FPV.

Отдельное направление работы, по словам главы ОВА, это защита логистики. Для этого специалисты ежедневно монтируют защитные сетки на дорогах, на объектах критической инфраструктуры, больницах, возле магазинов, чтобы обезопасить жителей от атак российских дронов.

"Сейчас сетками, которые доказали свою эффективность, защищено более сотни километров дорог, объекты критической инфраструктуры. Это помогает, мы ежедневно вылавливаем дроны из этих сеток и даже от сбросов они помогают", - рассказал чиновник.

Он добавил, что благодаря постоянным обновлениям в прошлом году удалось уничтожить 93 тысячи российских ударных дронов.

Читайте также: Антидроновая защита Харьковщины: сетки устанавливают на нескольких направлениях

100% защиты нет

Однако, как отметил Прокудин, ни одно средство или система не способны гарантировать 100% защиту от дронов, поскольку враг не стоит на месте и постоянно работает над совершенствованием своих БПЛА.

"На нас тестируют разные виды и частоты, и механизмы", - сказал руководитель ОВА.

В частности, увеличилось количество вражеских дронов на оптоволокне, россияне применяют дроны типа "Молния", даже есть случаи, когда "Молния" несет другие дроны - небольшие FPV.

"Поэтому приходится подстраивать защиту под новые реалии", - сказал Прокудин.

Читайте также: Из-за непогоды повреждены опоры антидроновых туннелей на прифронтовых дорогах в Запорожье, - ОВА

Автор: 

защита (215) дроны (5953) Херсонская область (5475)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Трирівневу на 73% 😸🐸. Доречі в деяких областях антидронові сітки вже попадали від негоди, не було трьох рівнів напевно.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:12 Ответить
+4
Крадуть у трикратних об'ємах .
показать весь комментарий
12.01.2026 19:41 Ответить
+3
Так трирівневий захист енергетики був ще при наємі. Сьогодні за допомогою групи міндічів- там побудовані 5-ти рівневі захисні споруди.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трирівневу на 73% 😸🐸. Доречі в деяких областях антидронові сітки вже попадали від негоди, не було трьох рівнів напевно.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:12 Ответить
Ефективність рівня зєля рівня наєм рівня кабміндіч рівня квартал
показать весь комментарий
12.01.2026 20:09 Ответить
А трирівневі звичайні захисти (,єнергетики наприклад) там випадково не вибудували?
показать весь комментарий
12.01.2026 19:12 Ответить
Так трирівневий захист енергетики був ще при наємі. Сьогодні за допомогою групи міндічів- там побудовані 5-ти рівневі захисні споруди.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:18 Ответить
Освоєні кошти, будівництво на етапі розгортання з поступовим згортанням.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:20 Ответить
Це вихваляня перед кідарами?
показать весь комментарий
12.01.2026 19:19 Ответить
Шоб вони зі сміху померли, мабуть.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:39 Ответить
***** )))))
показать весь комментарий
12.01.2026 19:27 Ответить
все що треба знати - це все озвучує Zельоний гауляйтер ОВА Олександр Прокудін
показать весь комментарий
12.01.2026 19:28 Ответить
Крадуть у трикратних об'ємах .
показать весь комментарий
12.01.2026 19:41 Ответить
Чотири рівневу. Таку, як в енергетиці. На двушку вистачило?
показать весь комментарий
12.01.2026 19:42 Ответить
 
 