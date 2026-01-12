Трехуровневую систему защиты от российских дронов создали на Херсонщине, - ОВА

На Херсонщине построили трехуровневую систему защиты от российских дронов.

Об этом в телеэфире рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дроны - орудие убийства и террора

"Дроны в руках российских военных - это точно орудие убийства и террора. В прошлом году для ударов по региону оккупанты применили 97 тысяч ударных дронов. Из-за этих постоянных атак погибли 130 человек, среди которых 3 детей. Еще 1195 человек, включая 17 детей, получили ранения", - сказал чиновник.

Смотрите также: Усиливаем антидроновую защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах, - Шмыгаль. ВИДЕО

Противодействие вражеским дронам

Как рассказал Прокудин, в области построили уникальную трехуровневую систему защиты - фактически радиоэлектронную "стену", работающую на пятнадцати частотах одновременно. Она помогает сбивать различные типы дронов - от Mavic до FPV.

Отдельное направление работы, по словам главы ОВА, это защита логистики. Для этого специалисты ежедневно монтируют защитные сетки на дорогах, на объектах критической инфраструктуры, больницах, возле магазинов, чтобы обезопасить жителей от атак российских дронов.

"Сейчас сетками, которые доказали свою эффективность, защищено более сотни километров дорог, объекты критической инфраструктуры. Это помогает, мы ежедневно вылавливаем дроны из этих сеток и даже от сбросов они помогают", - рассказал чиновник.

Он добавил, что благодаря постоянным обновлениям в прошлом году удалось уничтожить 93 тысячи российских ударных дронов.

Читайте также: Антидроновая защита Харьковщины: сетки устанавливают на нескольких направлениях

100% защиты нет

Однако, как отметил Прокудин, ни одно средство или система не способны гарантировать 100% защиту от дронов, поскольку враг не стоит на месте и постоянно работает над совершенствованием своих БПЛА.

"На нас тестируют разные виды и частоты, и механизмы", - сказал руководитель ОВА.

В частности, увеличилось количество вражеских дронов на оптоволокне, россияне применяют дроны типа "Молния", даже есть случаи, когда "Молния" несет другие дроны - небольшие FPV.

"Поэтому приходится подстраивать защиту под новые реалии", - сказал Прокудин.

Читайте также: Из-за непогоды повреждены опоры антидроновых туннелей на прифронтовых дорогах в Запорожье, - ОВА