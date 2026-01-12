Трирівневу систему захисту від російських дронів створили на Херсонщині, - ОВА

У Херсонській області вибудували трирівневу систему захисту від російських дронів.

Про це в телеефірі розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дрони - знаряддя вбивства та терору

"Дрони в руках російських військових – це точно знаряддя вбивства та терору. Торік для ударів по регіону окупанти застосували 97 тисяч ударних дронів. Через ці постійні атаки загинули 130 людей, серед яких 3 дітей. Ще 1195 осіб, включно з 17 дітлахами, дістали поранень",- сказав посадовець.

Протидія ворожим дронам

Як розповів Прокудін, в області вибудували унікальну трирівневу систему захисту – фактично радіоелектронну "стіну", що працює у пʼятнадцяти частотах одночасно. Вона допомагає збивати різні типи дронів — від Mavic до FPV.

Окремий напрям роботи, за словами голови ОВА, це захист логістики. Для цього фахівці щодня монтують захисні сітки на дорогах, на об’єктах критичної інфраструктури, лікарнях, біля магазинів, щоб убезпечити мешканців від атак російських дронів.

"Наразі сітками, які довели свою ефективність, захищено більше сотні кілометрів доріг, об’єкти критичної інфраструктури. Це допомагає, ми щодня випитуємо дрони з цих сіток і навіть від скидів вони допомагають", - розповів посадовець.

Він додав, що завдяки постійним оновленням торік вдалося знищити 93 тисячі російських ударних дронів.

100% захисту немає

Однак, як зазначив Прокудін, жоден засіб чи система не здатні гарантувати 100% захисту від дронів, оскільки ворог не стоїть на місці і постійно працює над удосконаленням своїх БпЛА.

"На нас тестують різні види і частот, і механізмів", - сказав керівник ОВА.

Зокрема, збільшилася кількість ворожих дронів на оптоволокні, росіяни застосовують дрони типу "Молнія", навіть є випадки, коли "Молнія" несе інші дрони - невеликі FPV.

"Тому доводиться підлаштовувати захист під нові реалії", - сказав Прокудін.

