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Новини Відео Антидроновий захист
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Посилюємо антидроновий захист важливих логістичних шляхів у прифронтових регіонах, - Шмигаль. ВIДЕО

Міністр оборони України Денис Шмигаль здійснив робочу поїздку на Херсонщину, де заслухав доповідь голови Державної спеціальної служби транспорту щодо облаштування антидронового захисту на автомобільних дорогах області.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Посилюємо захист важливих логістичних шляхів у прифронтових регіонах. Загальний обсяг виконаних робіт по всій країні, за інформацією Держспецтрансслужби, становить понад 78% від плану", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що підрозділи Держспецтрансслужби отримали чіткі завдання щодо обсягів і пріоритетних ділянок.

"Маємо захистити всі ключові маршрути, які забезпечують життя й оборону прифронтових населених пунктів", - наголосив Шмигаль.

Також дивіться: Уряд працює над захистом антидроновими сітками основних доріг на прифронтових територіях, - Свириденко. ВIДЕО

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захист (277) логістика (136) Шмигаль Денис (4938) Херсонська область (6715)
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27.11.2025 20:12 Відповісти
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
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27.11.2025 20:55 Відповісти
Тільки йдуть посилення передач двушок в мацкву
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27.11.2025 20:15 Відповісти
Що ти можеш посилити,дениско окрім корупції?
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27.11.2025 20:27 Відповісти
від великого Будівництва до великого Сітківництва лише один крок

.
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27.11.2025 20:33 Відповісти
А робити це, стуливши пельку, неможна?
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27.11.2025 21:05 Відповісти
Для чого?
Це ж лапша на вуха. Її періодично треба нанизувати.

Посилення захисту = посилення сп...ждження
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27.11.2025 23:58 Відповісти
Кожнодена українська брехня - це шлях до капітуляції та поразки.
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27.11.2025 21:58 Відповісти
Оборотень, а антидроновую защиту людей в прифронтовых городах вы гниды усилили выбросив деньги на строительство подземных школ? Не боитесь, падаль, народного гнева, когда народ поймет, что вы его развели как котят?
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28.11.2025 05:07 Відповісти
 
 