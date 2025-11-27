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Посилюємо антидроновий захист важливих логістичних шляхів у прифронтових регіонах, - Шмигаль. ВIДЕО
Міністр оборони України Денис Шмигаль здійснив робочу поїздку на Херсонщину, де заслухав доповідь голови Державної спеціальної служби транспорту щодо облаштування антидронового захисту на автомобільних дорогах області.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Посилюємо захист важливих логістичних шляхів у прифронтових регіонах. Загальний обсяг виконаних робіт по всій країні, за інформацією Держспецтрансслужби, становить понад 78% від плану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи Держспецтрансслужби отримали чіткі завдання щодо обсягів і пріоритетних ділянок.
"Маємо захистити всі ключові маршрути, які забезпечують життя й оборону прифронтових населених пунктів", - наголосив Шмигаль.
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Це ж лапша на вуха. Її періодично треба нанизувати.
Посилення захисту = посилення сп...ждження