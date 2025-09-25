УКР
Уряд працює над захистом антидроновими сітками основних доріг на прифронтових територіях, - Свириденко. ВIДЕО

Уряд працює над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій, зокрема, захистом основних доріг антидроновими сітками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами робочої поїздки в Донецьку та Дніпропетровську області.

"Були з робочою поїздкою на Донеччині та Дніпропетровщині. Працюємо над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій", - йдеться в повідомленні.

Свириденко зазначила, що до таких завдань належать:

  • захист основних доріг-артерій антидроновими сітками;
  • покращення умов розміщення і сервісів для внутрішньо переміщених осіб;
  • підтримка бізнесу.

Також читайте: Власні гроші закінчилися: Херсонщина просить коштів у центральної влади на антидронові сітки

Також прем’єрка подякувала Силам Оборони, які стримують ворога і цим забезпечують життя громад.

"Дякую українцям, які зберігають стійкість, працюють, ведуть бізнес і наповнюють життям наші прифронтові міста й села", - додала вона.

Читайте: Десятки кілометрів найважливіших автошляхів на Донеччині вже закрито антидроновими сітками, - ОВА

захист (179) Донецька область (9671) Свириденко Юлія (505) Дніпропетровська область (4282)
Вона працює 2.0
показати весь коментар
25.09.2025 15:40 Відповісти
Печера Дракона:
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.

У Херсоні скінчилися гроші на антидронові сітки, - ОВА
показати весь коментар
25.09.2025 15:45 Відповісти
Правительство,**** работает над сетками.Патужная стюардесса.
показати весь коментар
25.09.2025 16:08 Відповісти
 
 