Уряд працює над захистом антидроновими сітками основних доріг на прифронтових територіях, - Свириденко. ВIДЕО

Уряд працює над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій, зокрема, захистом основних доріг антидроновими сітками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами робочої поїздки в Донецьку та Дніпропетровську області.

"Були з робочою поїздкою на Донеччині та Дніпропетровщині. Працюємо над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій", - йдеться в повідомленні.

Свириденко зазначила, що до таких завдань належать:

захист основних доріг-артерій антидроновими сітками;

покращення умов розміщення і сервісів для внутрішньо переміщених осіб;

підтримка бізнесу.

Також прем’єрка подякувала Силам Оборони, які стримують ворога і цим забезпечують життя громад.

"Дякую українцям, які зберігають стійкість, працюють, ведуть бізнес і наповнюють життям наші прифронтові міста й села", - додала вона.

