Уряд працює над захистом антидроновими сітками основних доріг на прифронтових територіях, - Свириденко. ВIДЕО
Уряд працює над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій, зокрема, захистом основних доріг антидроновими сітками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами робочої поїздки в Донецьку та Дніпропетровську області.
"Були з робочою поїздкою на Донеччині та Дніпропетровщині. Працюємо над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій", - йдеться в повідомленні.
Свириденко зазначила, що до таких завдань належать:
- захист основних доріг-артерій антидроновими сітками;
- покращення умов розміщення і сервісів для внутрішньо переміщених осіб;
- підтримка бізнесу.
Також прем’єрка подякувала Силам Оборони, які стримують ворога і цим забезпечують життя громад.
"Дякую українцям, які зберігають стійкість, працюють, ведуть бізнес і наповнюють життям наші прифронтові міста й села", - додала вона.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.
У Херсоні скінчилися гроші на антидронові сітки, - ОВА