521 4

Десятки кілометрів найважливіших автошляхів на Донеччині вже закрито антидроновими сітками, - ОВА

Донецька область

Десятки кілометрів найважливіших автошляхів на Донеччині вже закрито антидроновими сітками. Робота у цьому напрямку триває щодня.

Про це повідомила Донецька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 200 мільйонів гривень Донеччина спрямувала на будівництво антидронових тунелів. 145 з них – безпосередньо з обласного бюджету, а інша частина з бюджету громад", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі це один із найважливіших напрямків роботи влади та Сил оборони.

До процесу залучені Державна спеціальна служба транспорту, Інженерні війська ЗСУ, місцеві військові адміністрації.

"Десятки кілометрів найважливіших автошляхів вже закрито антидроновими сітками, і робота у цьому напрямку триває щодня. Спільно з військовим командуванням визначено пріоритетні логістичні маршрути, які мають бути захищені в першу чергу", - розповіли в ОВА.

Читайте також: Антидроновий захист облаштовують на дорогах у прикордонні Чернігівщини, - ОВА

Автор: 

захист (171) Донецька область (9580) дрони (5534)
це не вирішує проблему..На жаль..
13.09.2025 22:43 Відповісти
То що, все взад повернути?
13.09.2025 22:47 Відповісти
А поміститься?
13.09.2025 22:59 Відповісти
цілковитий звіздьож. єдина можлива правда про "освоєння" коштів. але це справа не лише окремої ОВА, де міністро оборони, де йуля птахівниця, де верховний?
13.09.2025 22:57 Відповісти
 
 