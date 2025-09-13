Десятки километров важнейших автодорог на Донетчине уже закрыты антидроновыми сетками, - ОВА

Десятки километров важнейших автодорог на Донетчине уже закрыты антидроновой сеткой. Работа в этом направлении продолжается ежедневно.

Об этом сообщила Донецкая ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 200 миллионов гривен Донетчина направила на строительство антидронових тоннелей. 145 из них - непосредственно из областного бюджета, а другая часть из бюджета громад", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас это одно из важнейших направлений работы власти и Сил обороны.

К процессу привлечены Государственная специальная служба транспорта, Инженерные войска ВСУ, местные военные администрации.

"Десятки километров важнейших автодорог уже закрыты антидроновими сетками, и работа в этом направлении продолжается ежедневно. Совместно с военным командованием определены приоритетные логистические маршруты, которые должны быть защищены в первую очередь", - рассказали в ОВА.

