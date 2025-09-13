РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5447 посетителей онлайн
Новости Антидроновая защита
560 4

Десятки километров важнейших автодорог на Донетчине уже закрыты антидроновыми сетками, - ОВА

Донецкая область

Десятки километров важнейших автодорог на Донетчине уже закрыты антидроновой сеткой. Работа в этом направлении продолжается ежедневно.

Об этом сообщила Донецкая ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 200 миллионов гривен Донетчина направила на строительство антидронових тоннелей. 145 из них - непосредственно из областного бюджета, а другая часть из бюджета громад", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас это одно из важнейших направлений работы власти и Сил обороны.

К процессу привлечены Государственная специальная служба транспорта, Инженерные войска ВСУ, местные военные администрации.

"Десятки километров важнейших автодорог уже закрыты антидроновими сетками, и работа в этом направлении продолжается ежедневно. Совместно с военным командованием определены приоритетные логистические маршруты, которые должны быть защищены в первую очередь", - рассказали в ОВА.

Читайте также: Антидроновий защиту обустраивают на дорогах в приграничье Черниговщины, - ОВА

Автор: 

защита (194) Донецкая область (10757) дроны (4648)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це не вирішує проблему..На жаль..
показать весь комментарий
13.09.2025 22:43 Ответить
То що, все взад повернути?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:47 Ответить
А поміститься?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:59 Ответить
цілковитий звіздьож. єдина можлива правда про "освоєння" коштів. але це справа не лише окремої ОВА, де міністро оборони, де йуля птахівниця, де верховний?
показать весь комментарий
13.09.2025 22:57 Ответить
 
 