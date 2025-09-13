Антидроновая защита обустраивается на дорогах в приграничной Черниговской области, - ОВА

В пограничье Черниговской области продолжается обустройство антидроновой защиты дорог.

Об этом сообщили в Черниговской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о защите от вражеских беспилотников. Цель - обезопасить логистику пограничников и ВСУ, которые прикрывают государственную границу. А также сделать безопасным проезд гражданского транспорта к населенным пунктам, где реальная угроза обстрелов.

"Конкретные направления, километраж, количество дорог - конечно не уточняем из соображений безопасности. Где именно и как обустраивать - спланировали совместно с Силами Обороны, которые эти дороги и используют для обеспечения логистики. Все необходимые ресурсы для этого имеются. Работы продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

