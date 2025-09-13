Антидроновий захист облаштовують на дорогах у прикордонні Чернігівщини, - ОВА
У прикордонні Чернігівської області триває облаштування антидронового захисту доріг.
Про це повідомили в Чернігівській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, йдеться про захист від ворожих безпілотників. Мета - убезпечити логістику прикордонників та ЗСУ, які прикривають державний кордон. А також зробити безпечним проїзд цивільного транспорту до населених пунктів, де реальна загроза обстрілів.
"Конкретні напрямки, кілометраж, кількість доріг – звісно не уточнюємо із міркувань безпеки. Де саме і як облаштовувати – спланували спільно із Силами Оборони, які ці дороги і використовують для забезпечення логістики. Всі необхідні ресурси для цього наявні. Роботи тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То шо п*здят - плохо.