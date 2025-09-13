УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8747 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини
546 3

Антидроновий захист облаштовують на дорогах у прикордонні Чернігівщини, - ОВА

Антидронові сітки на Чернігівщині

У прикордонні Чернігівської області триває облаштування антидронового захисту доріг.

Про це повідомили в Чернігівській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про захист від ворожих безпілотників. Мета - убезпечити логістику прикордонників та ЗСУ, які прикривають державний кордон. А також зробити безпечним проїзд цивільного транспорту до населених пунктів, де реальна загроза обстрілів.

"Конкретні напрямки, кілометраж, кількість доріг – звісно не уточнюємо із міркувань безпеки. Де саме і як облаштовувати – спланували спільно із Силами Оборони, які ці дороги і використовують для забезпечення логістики. Всі необхідні ресурси для цього наявні. Роботи тривають цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині зросла кількість атак РФ з повітря, - ОВА

Автор: 

дрони (5534) Чернігівська область (1031)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо робити коли ми не можем ********** їх Шахедні заводи в татарів
показати весь коментар
13.09.2025 20:37 Відповісти
То шо строят - хорошо!
То шо п*здят - плохо.
показати весь коментар
13.09.2025 20:43 Відповісти
телеканали з наближенням холодної пори року все частіше демонструють сюжети, в яких показують автономні генератори та т.п. Дивує те, що там відсутні навіть елементарні засоби захисту цих установок від дронових атак, таких, до прикладу, як натягування навкруги і зверху металевих сіток. Невже для цього потрібна постанова кабміну чи наказ міністерки енергетики або відомчих міністрів?
показати весь коментар
13.09.2025 21:23 Відповісти
 
 