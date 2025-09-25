УКР
Новини
У Херсоні скінчилися гроші на антидронові сітки, - ОВА

Антидронові сітки над дорогами на Сумщині

З обласного бюджету Херсонщини виділили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів для облаштування доріг антидроновими сітками. Їх вистачило на близько 60 кілометрів захисних конструкцій.

Про це повідомляють "Новини Приазов’я" із посиланням на заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, роботи тривають уже близько року: спочатку захищали критичну інфраструктуру, потім - лікарні та під’їзди до них, а нині облаштовують дороги. У пріоритеті - траси, якими користуються для заїзду та виїзду з Херсона.

"Є ділянки, які повністю захищені, але першочергово ми планували понад 60 км - те, що ми можемо зробити коштом обласного бюджету. Більше вже у нас немає грошей", - сказав Толоконніков.

Чиновник також зазначив, що використання сіток у поєднанні з системами РЕБ дозволило суттєво зменшити кількість атак безпілотників на трасі Миколаїв-Херсон. Окрім закупівель за бюджетні кошти, Херсонщина іноді отримує матеріали безплатно з-за кордону, зокрема від підприємців. Перед використанням їх перевіряють на якість.

За словами Толоконнікова, сітки довели свою ефективність: вони зупиняють FPV-дрони, "Mavic", а подекуди навіть безпілотники типу "Крило".

Херсон (3632) дрони (5716) Херсонська область (6241) Херсонський район (613)
Топ коментарі
+12
Ну , звісно ...
https://espreso.tv/ekonomika-antidronovi-sitki-za-6-mln-grn-khersonu-postachae-kolishnya-vebkam-model-z-lutska-shcho-bula-pid-slidstvom-zmi Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
показати весь коментар
25.09.2025 14:56 Відповісти
+6
А на марафет ніколи не скінчаться
показати весь коментар
25.09.2025 14:54 Відповісти
+2
Краще б написали у кого вони ті сітки закуповували.
показати весь коментар
25.09.2025 14:57 Відповісти
А на марафет ніколи не скінчаться
показати весь коментар
25.09.2025 14:54 Відповісти
перехопили !

бо кожного разу, коли не вистачає на щось життєво необхідне, одразу згадуєш - марафет, плять !

півтора міліарда !!!!!!

.
показати весь коментар
25.09.2025 15:05 Відповісти
Ну , звісно ...
https://espreso.tv/ekonomika-antidronovi-sitki-za-6-mln-grn-khersonu-postachae-kolishnya-vebkam-model-z-lutska-shcho-bula-pid-slidstvom-zmi Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
показати весь коментар
25.09.2025 14:56 Відповісти
І не кажіть, захищати дороги сітчастими панчохами зелених хвойд то доволі дорогє задоволення...
показати весь коментар
25.09.2025 15:02 Відповісти
Могли і раніше скінчитись - це їх ще надовго і вистачило ...))
показати весь коментар
25.09.2025 15:05 Відповісти
ну і що ?
Україна - "страна героев, страна мечтателей, страна учьоных !"

фірмою з розробки та виробництва вундерваффе Фламінго керує 31-на річна дівка архітектор "малих вуличних форм" (бетонних урн, ящиків для квітів і т.д.)

і нічого - мудрий наріт пісяє кип'ятком, ЗЄля триндить, а "враг бєжит, бєжит, бєжит..."

.
показати весь коментар
25.09.2025 15:13 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 15:14 Відповісти
схематоз відомий

рабочая поддутая сосна якогось ЗЄльоного

.
показати весь коментар
25.09.2025 15:21 Відповісти
На вскидку прикинул:

Столбы 12000 шт. - 4-5 млн
Сетка антидроновая 4-6 млн

Затраты за работу в по установке опасных условиях оценить сложнее, но уже понятно что распил более 50%
показати весь коментар
25.09.2025 15:21 Відповісти
Краще б написали у кого вони ті сітки закуповували.
показати весь коментар
25.09.2025 14:57 Відповісти
значна частина цих міток - гуманітарна допомога рибалок Європи ...

старі сітки шлють цілими вантажівками !

.
показати весь коментар
25.09.2025 15:15 Відповісти
Ну так заберіть у губошльопок і тарологинь з телемарафону і передайте на антидронові сітки!
показати весь коментар
25.09.2025 14:58 Відповісти
А якже у ВРУ, стефанчуки з моноШоблою та їх союзники по голосуванням, допомагають дієво своїм виборцям, в Херсоні і не тільки!??! Секретар РНБОУ зайнятий власною нерухомістю у Філадельфії, родичів, а тут ще й Херсону, якісь там сітки від дронів ******, купуй??!!
Добре, що оті «ПОТУЖНІ та НЕЗЛАМНІ» з директоратів опу, такого зараз наплетуть для Херсонців, і не тільки!!
показати весь коментар
25.09.2025 14:59 Відповісти
а ви що думали, що золотий унітаз безкоштовно ставлять?
такотож.......
показати весь коментар
25.09.2025 15:02 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 15:17 Відповісти
а на клумби і тротуари є?
показати весь коментар
25.09.2025 15:26 Відповісти
Нещодавно у херсонській ОПА відмовилися від б/в сіток, якщо пам'ятаю, безкоштовних. Тепер скиглять про нестачу коштів.
показати весь коментар
25.09.2025 15:30 Відповісти
 
 