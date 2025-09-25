У Херсоні скінчилися гроші на антидронові сітки, - ОВА

З обласного бюджету Херсонщини виділили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів для облаштування доріг антидроновими сітками. Їх вистачило на близько 60 кілометрів захисних конструкцій.

Про це повідомляють "Новини Приазов’я" із посиланням на заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, роботи тривають уже близько року: спочатку захищали критичну інфраструктуру, потім - лікарні та під’їзди до них, а нині облаштовують дороги. У пріоритеті - траси, якими користуються для заїзду та виїзду з Херсона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тонни пластику в обмін на дрони для військових: У "ПриватБанку" розповіли про результати масштабного еко-проєкту

"Є ділянки, які повністю захищені, але першочергово ми планували понад 60 км - те, що ми можемо зробити коштом обласного бюджету. Більше вже у нас немає грошей", - сказав Толоконніков.

Чиновник також зазначив, що використання сіток у поєднанні з системами РЕБ дозволило суттєво зменшити кількість атак безпілотників на трасі Миколаїв-Херсон. Окрім закупівель за бюджетні кошти, Херсонщина іноді отримує матеріали безплатно з-за кордону, зокрема від підприємців. Перед використанням їх перевіряють на якість.

За словами Толоконнікова, сітки довели свою ефективність: вони зупиняють FPV-дрони, "Mavic", а подекуди навіть безпілотники типу "Крило".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ГУР підтвердили удари по нафтових терміналах РФ у Новоросійську і Туапсе, вони частково зупинили роботу, – джерела