В ГУР підтвердили удари по нафтових терміналах РФ у Новоросійську і Туапсе, вони частково зупинили роботу, – джерела

Ударні морські дрони Головного управління розвідки Міноборони 24 вересня атакували логістичні об'єкти Росії на чорноморському узбережжі – порти Новоросійськ і Туапсе.

Операція призвела до зупинки роботи ключових нафтоналивних потужностей, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані джерел у ГУР.

Зокрема, біля Новоросійська паралізовано нафтоналивний комплекс "Транснєфті" та термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, де завантажувалися танкери, зокрема із так званого "тіньового "флоту. Сукупна пропускна здатність цих пунктів перевалки оцінюється у 2 млн барелів нафти на добу.

У порту Туапсе дрони уразили і підірвали нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів РФ. Офіційних коментарів від російської сторони щодо наслідків атаки немає.

За інформацією співрозмовника агентства, під час відбиття атаки російські військові відкривали хаотичний вогонь, що спричинило руйнування житлових об'єктів і знищення кількох автівок, а також паніку в Новоросійську, Туапсе і Сочі.

"Атака об'єктів нафтового експорту держави-агресора росії... також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти... Боротьба з тіньовим нафтовим експортом держави-агресора росії триває", – зазначило джерело.

