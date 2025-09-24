Українські дрони вдруге за тиждень атакували найбільший завод "Газпрому" у Башкортостані (оновлено)

Українські безпілотники знову вдарили по одному з найбільших нафтохімічних підприємств Росії – "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані.

Про це повідомив голова Башкортостану Радій Хабіров, повідомляє Reuters.

За словами Хабірова, на майданчику підприємства спалахнула пожежа, наразі триває її гасіння, масштаби пошкоджень оцінюються.

Згодом джерела Цензор.НЕТ у СБУ підтвердили, що безпілотники ЦСО "А" долетіли до Башкортостану й уразили підприємство "Газпром нефтехим Салават" на відстані близько 1400 км від кордону України.

Це один із найбільших в РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Це вже друга атака українських дронів на об'єкти підприємства "Газпром нефтехим Салават" за тиждень. У ніч на 18 вересня вони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу, яка спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут, повідомляли в СБУ.

Останніми тижнями Україна посилила атаки на нафтогазову інфраструктуру РФ, зокрема нафтопереробні заводи та експортні трубопроводи. На ринку Росії спостерігається дефіцит окремих марок пального, а високі ставки запозичень ускладнюють для приватних АЗС створення запасів.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Раніше повідомлялось, що російський уряд обговорює запровадження заборони на експорт дизельного палива для компаній, які не є його виробниками, як це раніше зробили з бензином. За інформацією джерел, йдеться про заборону щонайменше на один місяць.