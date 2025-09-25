Тонни пластику в обмін на дрони для військових: У "ПриватБанку" розповіли про результати масштабного еко-проєкту

Українці зібрали близько 17 тонн пластикових кришечок в рамках благодійного проєкту "ПриватБанку" та благодійного фонду "ОВЕС".

Завдяки коштам, отриманим із переробки кришечок, вдалося придбати 10 безпілотних літальних апаратів для потреб Сил безпеки і оборони України, повідомили у пресслужбі банку.

У межах ініціативи з січня 2024 року до вересня 2025 року українці могли принести пластикові кришки від харчових продуктів у 240 відділень "ПриватБанку" у Києві, Дніпрі та Львові. За півтора роки вдалося зібрати понад 8 мільйонів пластикових кришок.

До проєкту долучалися клієнти банку, школярі та студенти. Молодь доєднувалася цілими класами та групами, зазначають у "ПриватБанку".

"Ця ініціатива продемонструвала, що екосвідомість може мати додану вартість й допомагати в підтримці нашого військо. Ми щиро вдячні всім клієнтам, волонтерам та партнерам, які зробили цей проєкт можливим", – коментує керівниця напрямку зі зв’язків з громадськістю та комунікацій "ПриватБанку" Олеся Жулинська.

Як повідомлялося, раніше державний "ПриватБанк" у партнерстві з Гуманітарним фондом Сергія Притули відкрили збір для підсилення саперів Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання та техніки для 5 саперних груп ДССТ, щоб прискорити ефективне та безпечне розмінування найбільш складних та замінованих територій Харківщини, Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини.