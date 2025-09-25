БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Тонни пластику в обмін на дрони для військових: У "ПриватБанку" розповіли про результати масштабного еко-проєкту

Українці зібрали близько 17 тонн пластикових кришечок в рамках благодійного проєкту "ПриватБанку" та благодійного фонду "ОВЕС".

Завдяки коштам, отриманим із переробки кришечок, вдалося придбати 10 безпілотних літальних апаратів для потреб Сил безпеки і оборони України, повідомили у пресслужбі банку.

У межах ініціативи з січня 2024 року до вересня 2025 року українці могли принести пластикові кришки від харчових продуктів у 240 відділень "ПриватБанку" у Києві, Дніпрі та Львові. За півтора роки вдалося зібрати понад 8 мільйонів пластикових кришок.

До проєкту долучалися клієнти банку, школярі та студенти. Молодь доєднувалася цілими класами та групами, зазначають у "ПриватБанку".

"Ця ініціатива продемонструвала, що екосвідомість може мати додану вартість й допомагати в підтримці нашого військо. Ми щиро вдячні всім клієнтам, волонтерам та партнерам, які зробили цей проєкт можливим", – коментує керівниця напрямку зі зв’язків з громадськістю та комунікацій "ПриватБанку" Олеся Жулинська.

Як повідомлялося, раніше державний "ПриватБанк" у партнерстві з Гуманітарним фондом Сергія Притули відкрили збір для підсилення саперів Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання та техніки для 5 саперних груп ДССТ, щоб прискорити ефективне та безпечне розмінування найбільш складних та замінованих територій Харківщини, Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини.

благодійність (84) ПриватБанк (1808) Новини компаній (3636) дрони (497) пластик (8)
Правила форума Рада форумчан
приват уже задрал своей зелёной рекламой с тупыми розыгрышами, как и киевстар с роумингом для мужиков, из солидных контор превратились в дешёвых маркетологов
показати весь коментар
25.09.2025 13:42 Відповісти
Зелені одним махом забрали 8 млрд. гривень з бюджету Києва незрозуміло куди, а ви збирайте пластикові кришечки, щоб хоч якось допомогти ЗСУ😉
показати весь коментар
25.09.2025 13:51 Відповісти
приват вже не собирає= ганьба
показати весь коментар
25.09.2025 13:56 Відповісти

