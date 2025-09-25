РУС
В Херсоне закончились деньги на антидроновые сетки, - ОВА

Антидроновые сетки над дорогами в Сумской области

Из областного бюджета Херсонщины выделили 50 миллионов гривен на закупку материалов для обустройства дорог антидроновими сетками. Их хватило на около 60 километров защитных конструкций.

Об этом сообщают "Новости Приазовья" со ссылкой на заместителя начальника Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, работы продолжаются уже около года: сначала защищали критическую инфраструктуру, потом - больницы и подъезды к ним, а сейчас обустраивают дороги. В приоритете - трассы, которыми пользуются для заезда и выезда из Херсона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тонны пластика в обмен на дроны для военных: В "ПриватБанке" рассказали о результатах масштабного эко-проекта

"Есть участки, которые полностью защищены, но в первую очередь мы планировали более 60 км - то, что мы можем сделать за счет областного бюджета. Больше уже у нас нет денег", - сказал Толоконников.

Чиновник также отметил, что использование сеток в сочетании с системами РЭБ позволило существенно уменьшить количество атак беспилотников на трассе Николаев-Херсон. Кроме закупок за бюджетные средства, Херсонщина иногда получает материалы бесплатно из-за рубежа, в частности от предпринимателей. Перед использованием их проверяют на качество.

По словам Толоконникова, сетки доказали свою эффективность: они останавливают FPV-дроны, "Mavic", а иногда даже беспилотники типа "Крыло".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГУР подтвердили удары по нефтяным терминалам РФ в Новороссийске и Туапсе, они частично остановили работу, - источники

Ну , звісно ...
https://espreso.tv/ekonomika-antidronovi-sitki-za-6-mln-grn-khersonu-postachae-kolishnya-vebkam-model-z-lutska-shcho-bula-pid-slidstvom-zmi Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
+4
А на марафет ніколи не скінчаться
+2
перехопили !

бо кожного разу, коли не вистачає на щось життєво необхідне, одразу згадуєш - марафет, плять !

півтора міліарда !!!!!!

.
І не кажіть, захищати дороги сітчастими панчохами зелених хвойд то доволі дорогє задоволення...
Могли і раніше скінчитись - це їх ще надовго і вистачило ...))
ну і що ?
Україна - "страна героев, страна мечтателей, страна учьоных !"

фірмою з розробки та виробництва вундерваффе Фламінго керує 31-на річна дівка архітектор "малих вуличних форм" (бетонних урн, ящиків для квітів і т.д.)

і нічого - мудрий наріт пісяє кип'ятком, ЗЄля триндить, а "враг бєжит, бєжит, бєжит..."

.
Краще б написали у кого вони ті сітки закуповували.
значна частина цих міток - гуманітарна допомога рибалок Європи ...

старі сітки шлють цілими вантажівками !

.
Ну так заберіть у губошльопок і тарологинь з телемарафону і передайте на антидронові сітки!
А якже у ВРУ, стефанчуки з моноШоблою та їх союзники по голосуванням, допомагають дієво своїм виборцям, в Херсоні і не тільки!??! Секретар РНБОУ зайнятий власною нерухомістю у Філадельфії, родичів, а тут ще й Херсону, якісь там сітки від дронів ******, купуй??!!
Добре, що оті «ПОТУЖНІ та НЕЗЛАМНІ» з директоратів опу, такого зараз наплетуть для Херсонців, і не тільки!!
а ви що думали, що золотий унітаз безкоштовно ставлять?
такотож.......
