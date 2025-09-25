В Херсоне закончились деньги на антидроновые сетки, - ОВА

Из областного бюджета Херсонщины выделили 50 миллионов гривен на закупку материалов для обустройства дорог антидроновими сетками. Их хватило на около 60 километров защитных конструкций.

Об этом сообщают "Новости Приазовья" со ссылкой на заместителя начальника Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, работы продолжаются уже около года: сначала защищали критическую инфраструктуру, потом - больницы и подъезды к ним, а сейчас обустраивают дороги. В приоритете - трассы, которыми пользуются для заезда и выезда из Херсона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тонны пластика в обмен на дроны для военных: В "ПриватБанке" рассказали о результатах масштабного эко-проекта

"Есть участки, которые полностью защищены, но в первую очередь мы планировали более 60 км - то, что мы можем сделать за счет областного бюджета. Больше уже у нас нет денег", - сказал Толоконников.

Чиновник также отметил, что использование сеток в сочетании с системами РЭБ позволило существенно уменьшить количество атак беспилотников на трассе Николаев-Херсон. Кроме закупок за бюджетные средства, Херсонщина иногда получает материалы бесплатно из-за рубежа, в частности от предпринимателей. Перед использованием их проверяют на качество.

По словам Толоконникова, сетки доказали свою эффективность: они останавливают FPV-дроны, "Mavic", а иногда даже беспилотники типа "Крыло".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГУР подтвердили удары по нефтяным терминалам РФ в Новороссийске и Туапсе, они частично остановили работу, - источники