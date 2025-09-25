В Херсоне закончились деньги на антидроновые сетки, - ОВА
Из областного бюджета Херсонщины выделили 50 миллионов гривен на закупку материалов для обустройства дорог антидроновими сетками. Их хватило на около 60 километров защитных конструкций.
Об этом сообщают "Новости Приазовья" со ссылкой на заместителя начальника Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, работы продолжаются уже около года: сначала защищали критическую инфраструктуру, потом - больницы и подъезды к ним, а сейчас обустраивают дороги. В приоритете - трассы, которыми пользуются для заезда и выезда из Херсона.
"Есть участки, которые полностью защищены, но в первую очередь мы планировали более 60 км - то, что мы можем сделать за счет областного бюджета. Больше уже у нас нет денег", - сказал Толоконников.
Чиновник также отметил, что использование сеток в сочетании с системами РЭБ позволило существенно уменьшить количество атак беспилотников на трассе Николаев-Херсон. Кроме закупок за бюджетные средства, Херсонщина иногда получает материалы бесплатно из-за рубежа, в частности от предпринимателей. Перед использованием их проверяют на качество.
По словам Толоконникова, сетки доказали свою эффективность: они останавливают FPV-дроны, "Mavic", а иногда даже беспилотники типа "Крыло".
бо кожного разу, коли не вистачає на щось життєво необхідне, одразу згадуєш - марафет, плять !
півтора міліарда !!!!!!
.
https://espreso.tv/ekonomika-antidronovi-sitki-za-6-mln-grn-khersonu-postachae-kolishnya-vebkam-model-z-lutska-shcho-bula-pid-slidstvom-zmi Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
Україна - "страна героев, страна мечтателей, страна учьоных !"
фірмою з розробки та виробництва вундерваффе Фламінго керує 31-на річна дівка архітектор "малих вуличних форм" (бетонних урн, ящиків для квітів і т.д.)
і нічого - мудрий наріт пісяє кип'ятком, ЗЄля триндить, а "враг бєжит, бєжит, бєжит..."
.
старі сітки шлють цілими вантажівками !
.
Добре, що оті «ПОТУЖНІ та НЕЗЛАМНІ» з директоратів опу, такого зараз наплетуть для Херсонців, і не тільки!!
такотож.......