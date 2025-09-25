Правительство работает над защитой антидроновыми сетками основных дорог на прифронтовых территориях, - Свириденко. ВИДЕО

Правительство работает над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий, в частности, защитой основных дорог антидроновими сетками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам рабочей поездки в Донецкую и Днепропетровскую области.

"Были с рабочей поездкой в Донецкой и Днепропетровской областях. Работаем над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий", - говорится в сообщении.

Свириденко отметила, что к таким задачам относятся:

защита основных дорог-артерий антидроновими сетками;

улучшение условий размещения и сервисов для внутренне перемещенных лиц;

поддержка бизнеса.

Также читайте: Собственные деньги закончились: Херсонщина просит средств у центральной власти на антидронные сетки

Также премьер поблагодарила Силы обороны, которые сдерживают врага и этим обеспечивают жизнь громад.

"Спасибо украинцам, которые сохраняют стойкость, работают, ведут бизнес и наполняют жизнью наши прифронтовые города и села", - добавила она.

Читайте: Десятки километров важнейших автодорог на Донетчине уже закрыты антидроновими сетками, - ОВА