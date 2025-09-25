РУС
Правительство работает над защитой антидроновыми сетками основных дорог на прифронтовых территориях, - Свириденко. ВИДЕО

Правительство работает над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий, в частности, защитой основных дорог антидроновими сетками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам рабочей поездки в Донецкую и Днепропетровскую области.

"Были с рабочей поездкой в Донецкой и Днепропетровской областях. Работаем над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий", - говорится в сообщении.

Свириденко отметила, что к таким задачам относятся:

  • защита основных дорог-артерий антидроновими сетками;
  • улучшение условий размещения и сервисов для внутренне перемещенных лиц;
  • поддержка бизнеса.

Также читайте: Собственные деньги закончились: Херсонщина просит средств у центральной власти на антидронные сетки

Также премьер поблагодарила Силы обороны, которые сдерживают врага и этим обеспечивают жизнь громад.

"Спасибо украинцам, которые сохраняют стойкость, работают, ведут бизнес и наполняют жизнью наши прифронтовые города и села", - добавила она.

Читайте: Десятки километров важнейших автодорог на Донетчине уже закрыты антидроновими сетками, - ОВА

Вона працює 2.0
показать весь комментарий
25.09.2025 15:40 Ответить
Печера Дракона:
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.

У Херсоні скінчилися гроші на антидронові сітки, - ОВА
показать весь комментарий
25.09.2025 15:45 Ответить
Правительство,**** работает над сетками.Патужная стюардесса.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:08 Ответить
 
 