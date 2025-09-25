Правительство работает над защитой антидроновыми сетками основных дорог на прифронтовых территориях, - Свириденко. ВИДЕО
Правительство работает над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий, в частности, защитой основных дорог антидроновими сетками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам рабочей поездки в Донецкую и Днепропетровскую области.
"Были с рабочей поездкой в Донецкой и Днепропетровской областях. Работаем над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий", - говорится в сообщении.
Свириденко отметила, что к таким задачам относятся:
- защита основных дорог-артерий антидроновими сетками;
- улучшение условий размещения и сервисов для внутренне перемещенных лиц;
- поддержка бизнеса.
Также премьер поблагодарила Силы обороны, которые сдерживают врага и этим обеспечивают жизнь громад.
"Спасибо украинцам, которые сохраняют стойкость, работают, ведут бизнес и наполняют жизнью наши прифронтовые города и села", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.
У Херсоні скінчилися гроші на антидронові сітки, - ОВА