Власні гроші закінчилися: Херсонщина просить кошти у центральної влади на антидронові сітки

Херсонська ОВА спрямувала 50 млн грн на матеріали для перекриття доріг антидроновими сітками, але цього вистачить лише на 60 км.

Про це заступник начальника ОВА Олександр Толоконніков розповів виданню "Новини Приазов'я".

"Є ділянки, які повністю захищені, але першочергово ми планували понад 60 км – те, що ми можемо зробити коштом обласного бюджету. Більше вже у нас немає грошей", – розповів посадовець.

Заступник начальника ОВА додав, що область також звернулася до центральної влади по додаткове фінансування.

"Ми готові приймати сітки й будемо їх встановлювати вже своїми силами", – додав він.

Він уточнив, що відповідні роботи тривають близько року. Спершу закривали критичну інфраструктуру, далі – під'їзди до лікарень і самі медзаклади, зараз – дороги, насамперед маршрути заїзду і виїзду з Херсона.

"Зараз на трасі Миколаїв-Херсон суттєво зменшилась кількість атак і активність російських безпілотників. Окрім сіток, ще є РЕБи... у співпраці виходить гарний результат", – зазначив Толоконніков.

Він додав, що частину матеріалів для "антидронових тунелів" Херсонщина отримує безплатно з-за кордону, бізнес теж готовий передавати сітки, але їх якість перевіряють.

Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив 630 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд на підстанціях "Запоріжжяобленерго".