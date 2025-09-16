Кабмін виділив 630 мільйонів на будівництво захисту для підстанцій "Запоріжжяобленерго", – Свириденко

Кабінет Міністрів виділив 630 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд на підстанціях "Запоріжжяобленерго".

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Це критично важливі об’єкти, які постійно перебувають під прицілом російських ракетних і артилерійських обстрілів. Наше завдання – убезпечити енергосистему, щоб жителі прифронтових регіонів мали світло і тепло взимку, навіть попри атаки росіян", – написала Свириденко.

Як повідомлялося, у червні детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосили в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго", які переховуються за кордоном. Експосадовців підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

З травня виконуючим обов’язки генерального директора "Запоріжжяобленерго" призначили Андрія Стасевського. З листопада 2022 року він був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка на громадських засадах.

До нього "Запоріжжяобленерго" з березня 2023 року очолював Михайло Гаврилов. На цій посаді він змінив Олену Ангелову, яка керувала "Запоріжжяобленерго" з лютого 2018 року.

Нагадаємо, у 2023 році Міністерство енергетики передало державні пакети акцій семи операторів системи розподілу електроенергії (так звані "обленерго") держкомпанії "Українські розподільні мережі", у тому числі і держпакет акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго".