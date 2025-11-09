Рибалки з Європи передають в Україну старі сітки для захисту від російських дронів, - The Guardian

Рибалки з Франції, Швеції та Данії відправляють в Україну старі рибальські сітки для захисту від російських дронів.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Сітки виявилися хорошим інструментом для захисту від дронів

У рибальських портах уздовж французького узбережжя Бретані роками накопичувалися старі рибальські сітки. Їх термін служби становить від 12 до 24 місяців.

Щороку у Франції утилізують приблизно 800 тонн таких сітей. Тепер ці сітки знайшли нове застосування - їх використовують для захисту від російських дронів.

Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités уже передала Україні 280 кілометрів старих рибальських сіток. Їх використовують для захисту військових і цивільних уздовж лінії фронту, де тривають найзапекліші бої.

Спочатку сітки використовувалися для захисту польових шпиталів поблизу лінії фронту, пізніше для захисту автошляхів та мостів.

"Українці казали нам, що їм не потрібні будь-які старі сітки. Їм уже надсилали багато непридатних. Наші ж виготовлені з кінського волосу, вони використовувалися для глибоководного промислу морського чорта - дуже сильних риб, які б’ються із силою, схожою на удар дрона", - розповів відповідальний за логістику в Kernic Solidarités Крістіан Абазію.

Президент Kernic Solidarités Жерар Ле Дафф сказав, що нестачі рибальських сітей немає, але через закриття кількох підприємств із переробки їхнє використання стало проблемним.

"Посол України приїздив до Бретані й особисто подякував нам за допомогу. Тут у нас нестачі рибальських сітей немає. Проблема в тому, що з ними робити, оскільки кілька компаній, які їх переробляють, закрилися. Якщо вони їм потрібні для створення стін проти дронів та порятунку життів в Україні, вони можуть їх отримати", - сказав Ле Дафф.

Видання пише, що до ініціативи приєдналися також рибалки зі Швеції та Данії.

Організація веде переговори, щоб Україна сама забирала сітки

За словами Абазіу, наразі організація не має коштів, щоб продовжувати самостійно відправляти вантажі, тому ведуться переговори, щоб Україна забирала сітки сама.

"Ми допоможемо дістати сітки та завантажити їх, але у нас немає бюджету, щоб продовжувати самостійно організовувати конвої",- говорить відповідальний за логістику в організації.

