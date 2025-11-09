Рибалки з Європи передають в Україну старі сітки для захисту від російських дронів, - The Guardian

Рибалки з Франції, Швеції та Данії відправляють в Україну старі рибальські сітки для захисту від російських дронів.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Сітки виявилися хорошим інструментом для захисту від дронів

У рибальських портах уздовж французького узбережжя Бретані роками накопичувалися старі рибальські сітки. Їх термін служби становить від 12 до 24 місяців.

Щороку у Франції утилізують приблизно 800 тонн таких сітей. Тепер ці сітки знайшли нове застосування - їх використовують для захисту від російських дронів.

Бретонська благодійна організація Kernic Solidarités уже передала Україні 280 кілометрів старих рибальських сіток. Їх використовують для захисту військових і цивільних уздовж лінії фронту, де тривають найзапекліші бої.

Спочатку сітки використовувалися для захисту польових шпиталів поблизу лінії фронту, пізніше для захисту автошляхів та мостів.

"Українці казали нам, що їм не потрібні будь-які старі сітки. Їм уже надсилали багато непридатних. Наші ж виготовлені з кінського волосу, вони використовувалися для глибоководного промислу морського чорта - дуже сильних риб, які б’ються із силою, схожою на удар дрона", - розповів відповідальний за логістику в Kernic Solidarités Крістіан Абазію.

Президент Kernic Solidarités Жерар Ле Дафф сказав, що нестачі рибальських сітей немає, але через закриття кількох підприємств із переробки їхнє використання стало проблемним.

"Посол України приїздив до Бретані й особисто подякував нам за допомогу. Тут у нас нестачі рибальських сітей немає. Проблема в тому, що з ними робити, оскільки кілька компаній, які їх переробляють, закрилися. Якщо вони їм потрібні для створення стін проти дронів та порятунку життів в Україні, вони можуть їх отримати", - сказав Ле Дафф.

Видання пише, що до ініціативи приєдналися також рибалки зі Швеції та Данії.

Організація веде переговори, щоб Україна сама забирала сітки

За словами Абазіу, наразі організація не має коштів, щоб продовжувати самостійно відправляти вантажі, тому ведуться переговори, щоб Україна забирала сітки сама. 

"Ми допоможемо дістати сітки та завантажити їх, але у нас немає бюджету, щоб продовжувати самостійно організовувати конвої",- говорить відповідальний за логістику в організації. 

+26
Навіть рибалки щось роблять для нас а ФЛАМІНДІЧ краще в нас і купує бізнес в РФ.....ця війна показала чому українці були в рабстві 350 років - бо на героїв завжди було достобіса зрадників
09.11.2025 00:28 Відповісти
+18
коли їх привезуть в Україну, то дефективним манаґерам залишиться тільки вигідно продати їх військовим. десь по 17 грн. за кожне вічко сітки.
09.11.2025 00:44 Відповісти
+13
Зеленський кожен ранок тримається руками за Рожевого Фламінго, періодично обстрілюючи з нього унітаз.
09.11.2025 02:19 Відповісти
Організація веде переговори, щоб Україна сама забирала сітки - Без коалиции охочих такой проект не потянут наши ребята.
09.11.2025 00:27 Відповісти
Перші - рибаки, другі - мудаки.
Голосувати? В цьому і криється корінь зла! Як ворог може взагалі балатуватися на вибори?
Уявімо що в Ізраїлі балотується на вибори ворог Ізраїлю це неможливо в принципі.
09.11.2025 01:00 Відповісти
Ще й як можливо! В Ізраїлі з 112 місць в Кнесеті 11 виділено для представників від національних меншин. Пропорційно до складу населення. З 156 партій в Ізраїлі всі без винятку партії націоналістичні. Різниця між ними лише в "градусі" націоналізму - від ультрасіоністів до ліберальних..
09.11.2025 07:24 Відповісти
"З 156 партій в Ізраїлі всі без винятку партії націоналістичні."

Ну так де я не правий?
Ще раз ,це неможливо там в принципі на відміну від прохідного двору для злодіїв і манкуртів усіх мастей України
09.11.2025 12:38 Відповісти
"Палестинці" теж представлені в Кнессеті, але їх там 10% і навіть якщо всі вони приховані вороги, то нічого вдіяти не можуть. В Ізраїлі є чітке розділення на євреїв (більшість) і не-євреїв (меншість). У нас всі аморфні "громадяни України", але "чомусь в першій сотні депутатів зєлєнского 76 євреїв, 14 кацапів, 1 мегрел (Арахамія), 1 негр (Беленюк) і всього 8 етнічних українців. А потім українці дивуються антиукраїнським рішенням парламенту в якому українців майже немає... В Україні 80% населення етнічні українці, але в парламенті чомусь домінують одні меншини і у нас українців в ВР менше ніж палестинців в Кнессеті...
09.11.2025 16:18 Відповісти
тому що грошей у зелених гнид на Армію немає, бо всі кошти тільки себе та міндичей...ну і на свій піар, щоб не забули за кого треба голосувати....
https://www.youtube.com/watch?v=SY9_IPzQlNo
09.11.2025 11:58 Відповісти
С другой стороны есть и плюс. Просить сетки уже не нужно. Их и так дают. Пол дела сделано. Теперь нужно только просить их привезти. Это максимум на что способен управленческий гений зекоманды.
09.11.2025 00:30 Відповісти
Дожилися. Подайте люди добрі, так їсти хочеться - аж жити нема де. На початку війни такі новини давали оптимізм: о! знайшли креативне рішення! тепер переможемо. А потім прийшло розуміння, що креатив - то не до нас, то до ворога. Чи з дронами на оптоволокні, чи з трубами в Авдосі, Суджі, Куп'янську, чи ось зараз "підступні орки обходять наші позиції в Плавнях - дном Каховського водосховища". А в нас Буданів десантується з гвинтокрилів в Покровськ чи на Зміїний. Коротше, не здивуюся, якщо орки почнуть застосовувати рибальські сітки раніше та ефективніше.
09.11.2025 00:32 Відповісти
Мангалы тоже первые они начали использовать. Пока наше экспертное сообщество ржало и хихикало.
09.11.2025 00:37 Відповісти
А вони більше нічого й не вміють.
09.11.2025 00:41 Відповісти
мангалы против джевелинов ставились и они против них не работали."вторая армия мира" навсегда стала посмешищем.четвертый год с нищей украиной справиться не может при тотальном приимуществе в ресурсах.
09.11.2025 00:54 Відповісти
Кто тебе сказал что оно не работало? Эти самые експерты коваленки и прочие? В телеграмчиках и тиктоках? А вот мне рассказывали что иногда даже работало. Те кто это видео вживую. Можно ещё посмеяться с мотоциклов и осликов, но они почему-то на них уже 2й год продвигаются. А да, сейчас новый тренд поржать с танков сараев с тралами, утыканными ветками и проводами и рэбом на макушке. Вот только чтоб остановить такую смешную хрень нужно воткнуть туда до полусотни мавиков. А оно при этом едет, разминирует дорогу тралами а за ней посмешища на мотоциклах и велосипедах. А потом ежевечерние сводки на дипстейт в стиле ворог просунувся. Ну хихикайте дальше....
09.11.2025 01:14 Відповісти
а что разве не повод поржать.мы вяликие!киев за три дня!по факту четвертый год войны.ослы мотокамикадзе каличштормовмки мангалы сараи ....это просто звиздец!с 2023 года раша окупировала 1% територии украины!посмешище просто!сша за месяц ирак разхерячил.израиль за три дня вынес все пво ирана! позорище!
09.11.2025 11:00 Відповісти
Недорого же вы цените помощь "всего мира".
09.11.2025 01:28 Відповісти
Ша! Шаааа! Я здєсь експерт.
09.11.2025 06:37 Відповісти
Ініціатива і креатив нажаль абсолютно на стороні ворога
09.11.2025 00:44 Відповісти
Треба забирати! Нам ще довго жити та воювати під ворожими дронами. Забезпечення війни це десятки тисяч найменувань необхідних для війська речей. Всього самостійно не виробиш! Ми стоїмо завдяки допомозі і маємо бути вдячними всім хто допомагає нам боротись з фашистською сволотою.
09.11.2025 00:52 Відповісти
Велика подяка рибалкам з Європи , не в образу тим рибалкам буде сказано , але вже й навіть ці прості люди з Європи починають розуміти з ким або чим мають справу , і чим можуть тим допомагають ( тим більше що не якій телешмарофон на них не впливає ) вже не забаром ця вся допомога від умовно f-16 та storm shadow спуститься до рівня рибальских сіток.
09.11.2025 00:54 Відповісти
таку херню навіть читати огидно
09.11.2025 08:02 Відповісти
Таке... Рвуться ці сітки - на минулому тижні натягували. Хоча раніше самим приходилось шукати та купувати щось для захисту.
09.11.2025 08:35 Відповісти
Абсолютно всі свідомі громадяни України та не тільки України по копійці складаються на авто, сітки, дрони на захист неньки і тільки можновладці крадуть, може їх відстрілювати вже пора?
09.11.2025 10:38 Відповісти
Вони там в своїй Європі зовсім ****** ?ze виродку гроші треба в вони сітки б у дають так перемоги не буде
