Україна консультує Європу щодо того, як працює захист від дронів, - Каллас

Європа вчиться від України створювати антидронові системи. Для протидії російським дронам союзникам потрібні датчики, системи перехоплення та кошти на їхнє розгортання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це на пресконференції з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою заявила Висока представниця Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас.

"Нам потрібні датчики, антидронові системи, перехоплювачі. Зрозуміло, що для того, щоб це поставити, нам також потрібні кошти. Також можемо попрацювати з українською промисловістю. Нам потрібні технологічні зміни", – сказала вона.

Представниця ЄС наголосила, що дрони є значно дешевшими за ракети, тому Євросоюз має знайти фінансування та укласти з Україною угоди для їхнього виробництва й постачання.

Сибіга підкреслив, що українські системи протиповітряної оборони слід інтегрувати у спільну європейську та натівську архітектуру безпеки. Він додав, що на тлі масованих атак РФ по критичній інфраструктурі необхідно підтримати розвиток українського виробництва БпЛА як всередині країни, так і у партнерстві з союзниками, адже йдеться про "спільну безпеку".

"Європейський союз зараз потребує нашого бойового досвіду, як протистояти такому виклику, як атаки дронами. ЄС може вважати, що досі не перебуває у війні з Росією, але Росія вже перебуває у неанонсованій гібридній війні з Європою", – зазначив він.

