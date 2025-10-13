РУС
Украина консультирует Европу по поводу того, как работает защита от дронов, – Каллас

Каллас об антидроновой защите

Европа учится от Украины создавать антидроновые системы. Для противодействия российским дронам союзникам нужны датчики, системы перехвата и средства на их развертывание.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел Андреем Сибигой заявила Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас.

"Нам нужны датчики, антидроновые системы, перехватчики. Понятно, что для того, чтобы это поставить, нам также нужны средства. Также можем поработать с украинской промышленностью. Нам нужны технологические изменения", - сказала она.

Представительница ЕС подчеркнула, что дроны значительно дешевле ракет, поэтому Евросоюз должен найти финансирование и заключить с Украиной соглашения для их производства и поставки.

Сибига подчеркнул, что украинские системы противовоздушной обороны следует интегрировать в общую европейскую и натовскую архитектуру безопасности. Он добавил, что на фоне массированных атак РФ по критической инфраструктуре необходимо поддержать развитие украинского производства БпЛА как внутри страны, так и в партнерстве с союзниками, ведь речь идет об "общей безопасности".

"Европейский союз сейчас нуждается в нашем боевом опыте, как противостоять такому вызову, как атаки дронами. ЕС может считать, что до сих пор не находится в войне с Россией, но Россия уже находится в неанонсированной гибридной войне с Европой", - отметил он.

Сибига Андрей дроны Каллас Кая
Значить так, беремо ******** бюджетних коштів, "розробляємо і затверджуємо ПКД", освоюємо... а потім такі :" а почєму так мало сбітій???!"...
13.10.2025 13:41
Та ви шо....шось не бачив нічого з цього охеренного списку коли біля 20 шахедів били по вагонному депо в нашому місті....це влада уйобків і блазнів...
13.10.2025 14:07
Це сказав Сибіга:
"Європейський союз зараз потребує нашого бойового досвіду, як протистояти такому виклику, як атаки дронами".
А ось,що сказала Каллос-представник ЄС із зс.
"Нам потрібні датчики, антидронові системи, перехоплювачі. Зрозуміло, що для того, щоб це поставити, нам також потрібні кошти. Також можемо попрацювати з українською промисловістю. Нам потрібні технологічні зміни".
Зелені столицю не можуть вберегти,де їм лізти з порадами,щоб що?
13.10.2025 14:39
наші можновладці вас навчать, в одних трусах залишитесь.
13.10.2025 14:48
 
 