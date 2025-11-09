Рыбаки из Европы передают в Украину старые сети для защиты от российских дронов, - The Guardian

Рыбаки из Франции, Швеции и Дании отправляют в Украину старые рыболовные сети для защиты от российских дронов.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Сетки оказались хорошим инструментом для защиты от дронов

В рыбацких портах вдоль французского побережья Бретани годами накапливались старые рыболовные сети. Их срок службы составляет от 12 до 24 месяцев.

Ежегодно во Франции утилизируют около 800 тонн таких сетей. Теперь эти сети нашли новое применение - их используют для защиты от российских дронов.

Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités уже передала Украине 280 километров старых рыболовных сетей. Их используют для защиты военных и гражданских вдоль линии фронта, где продолжаются самые ожесточенные бои.

Читайте также: Десятки километров важнейших автодорог в Донецкой области уже закрыты антидроновыми сетями, - ОВА

Сначала сети использовались для защиты полевых госпиталей вблизи линии фронта, позже для защиты автодорог и мостов.

"Украинцы говорили нам, что им не нужны какие-либо старые сетки. Им уже присылали много непригодных. Наши же изготовлены из конского волоса, они использовались для глубоководного промысла морского черта - очень сильных рыб, которые бьются с силой, похожей на удар дрона", - рассказал ответственный за логистику в Kernic Solidarités Кристиан Абазия.

Президент Kernic Solidarités Жерар Ле Дафф сказал, что нехватки рыболовных сетей нет, но из-за закрытия нескольких предприятий по переработке их использование стало проблематичным.

"Посол Украины приезжал в Бретань и лично поблагодарил нас за помощь. Здесь у нас не хватает рыболовных сетей. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний, которые их перерабатывают, закрылись. Если они им нужны для создания стен против дронов и спасения жизней в Украине, они могут их получить", - сказал Ле Дафф.

Издание пишет, что к инициативе присоединились также рыбаки из Швеции и Дании.

Читайте также: Более 70 км дорог оборудованы антидроновыми сетями в Сумской области, - ОВА

Организация ведет переговоры, чтобы Украина сама забирала сетки

По словам Абазиу, в настоящее время организация не имеет средств, чтобы продолжать самостоятельно отправлять грузы, поэтому ведутся переговоры, чтобы Украина забирала сетки сама.

"Мы поможем достать сетки и загрузить их, но у нас нет бюджета, чтобы продолжать самостоятельно организовывать конвои", - говорит ответственный за логистику в организации.

Читайте также: Украина консультирует Европу по поводу того, как работает защита от дронов, - Каллас