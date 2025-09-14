Более 70 км дорог оборудованы антидроновыми сетками в Сумской области, - ОВА

Ежедневно дроны атакуют приграничные громады Сумской области. Именно поэтому на дорогах, которыми пользуются люди, устанавливается антидроновая защита.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня уже обустроено более 70 км дорог антидроновими сетками. Это - важный элемент безопасности для эвакуации людей, движения гражданского транспорта и работы служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в двух громадах работы завершены полностью, еще в одной - часть дорог уже накрыта, работы продолжаются.

Также читайте: Десятки километров важнейших автодорог в Донецкой области уже закрыты антидроновими сетками, - ОВА

Также работы продолжаются еще на двух новых направлениях, планируется завершить их до конца сентября.