Более 70 км дорог оборудованы антидроновыми сетками в Сумской области, - ОВА
Ежедневно дроны атакуют приграничные громады Сумской области. Именно поэтому на дорогах, которыми пользуются люди, устанавливается антидроновая защита.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня уже обустроено более 70 км дорог антидроновими сетками. Это - важный элемент безопасности для эвакуации людей, движения гражданского транспорта и работы служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в двух громадах работы завершены полностью, еще в одной - часть дорог уже накрыта, работы продолжаются.
Также работы продолжаются еще на двух новых направлениях, планируется завершить их до конца сентября.
Шановні.
Можливо від вас тривалий час приховували, але базовий сценарій роботи літачка, дрона, будь чого, що злітає в 30-ти кілометровій смузі від лбз - це робота без GPS. Вже декілька років як. Без GPS і під жорстким спуфінгом.
Без GPS - від моменту включення, ініціації, зльоту, польоту і до посадки.
Це штатний, БАЗОВИЙ сценарій роботи. Тобто обовʼязковий для того щоб пропонувати продукт військовим.
Якщо птах літає без GPS але не злітає або не сідає - це не працює
Якщо злітає без GPS, але на старті має правильно спозиціонуватись (по GPS) - це теж не воно.
«Почекайте, може скоро зʼявиться» - розумієте яка діч, да?
Якщо для старту і польоту без GPS потрібно зарити літак під землю, станцювати польку-бабочку чи ручками перезібрати конфіг - це теж хєрня.
І якщо без GPS у вас «раптом» перестав працювать барометр, бо польотнік думає що він в Лімі, або просто сходить з розуму бо завелика похибка - це все теж бракоробство.
Робота в умовах перманентного подавлення - це не форс-мажор, не «ой ну не завжди ж так», не якась виключна ситуація, яку луччшиє уми rnd мають вирішувати в процесі бойової роботи на прямому звʼязку.
Це реальність.
І якщо ви не можете зробити це базовим сценарієм роботи свого літачка, відкатати і відтестити в реальних умовах - йдіть знімайте весілля. Ну серйозно.
В мене все.
Дякую за увагу."
