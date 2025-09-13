Понад 70 км доріг облаштовано антидроновими сітками на Сумщині, - ОВА
Щодня дрони атакують прикордонні громади Сумської області. Саме тому на дорогах, якими користуються люди, встановлюється антидроновий захист.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні вже облаштовано понад 70 км доріг антидроновими сітками. Це – важливий елемент безпеки для евакуації людей, руху цивільного транспорту та роботи служб", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у двох громадах роботи завершено повністю, ще в одній - частина доріг вже накрита, роботи тривають.
Також роботи тривають ще на двох нових напрямках, планується завершити їх до кінця вересня.
Шановні.
Можливо від вас тривалий час приховували, але базовий сценарій роботи літачка, дрона, будь чого, що злітає в 30-ти кілометровій смузі від лбз - це робота без GPS. Вже декілька років як. Без GPS і під жорстким спуфінгом.
Без GPS - від моменту включення, ініціації, зльоту, польоту і до посадки.
Це штатний, БАЗОВИЙ сценарій роботи. Тобто обовʼязковий для того щоб пропонувати продукт військовим.
Якщо птах літає без GPS але не злітає або не сідає - це не працює
Якщо злітає без GPS, але на старті має правильно спозиціонуватись (по GPS) - це теж не воно.
«Почекайте, може скоро зʼявиться» - розумієте яка діч, да?
Якщо для старту і польоту без GPS потрібно зарити літак під землю, станцювати польку-бабочку чи ручками перезібрати конфіг - це теж хєрня.
І якщо без GPS у вас «раптом» перестав працювать барометр, бо польотнік думає що він в Лімі, або просто сходить з розуму бо завелика похибка - це все теж бракоробство.
Робота в умовах перманентного подавлення - це не форс-мажор, не «ой ну не завжди ж так», не якась виключна ситуація, яку луччшиє уми rnd мають вирішувати в процесі бойової роботи на прямому звʼязку.
Це реальність.
І якщо ви не можете зробити це базовим сценарієм роботи свого літачка, відкатати і відтестити в реальних умовах - йдіть знімайте весілля. Ну серйозно.
В мене все.
Дякую за увагу."
https://x.com/MerryAngryBird/status/1966924907503382698?t=Xvo4mqqHuxQJc2Bia60RIQ&s=19 johnny