УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5659 відвідувачів онлайн
Новини Антидроновий захист
358 2

Понад 70 км доріг облаштовано антидроновими сітками на Сумщині, - ОВА

Антидронові сітки над дорогами на Сумщині

Щодня дрони атакують прикордонні громади Сумської області. Саме тому на дорогах, якими користуються люди, встановлюється антидроновий захист.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні вже облаштовано понад 70 км доріг антидроновими сітками. Це – важливий елемент безпеки для евакуації людей, руху цивільного транспорту та роботи служб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у двох громадах роботи завершено повністю, ще в одній - частина доріг вже накрита, роботи тривають.

Також читайте: Десятки кілометрів найважливіших автошляхів на Донеччині вже закрито антидроновими сітками, - ОВА

Також роботи тривають ще на двох нових напрямках, планується завершити їх до кінця вересня.

Автор: 

Сумська область (4226) дрони (5534)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ці 70км ведуть до дач та мисливських угідь чиновників ОВА? що таке 70км, ніщо!
показати весь коментар
13.09.2025 23:05 Відповісти
https://x.com/MerryAngryBird/status/1966924907503382698?t=Xvo4mqqHuxQJc2Bia60RIQ&s=19 @ "Хочеться звернутись до виробників БПЛА.
Шановні.
Можливо від вас тривалий час приховували, але базовий сценарій роботи літачка, дрона, будь чого, що злітає в 30-ти кілометровій смузі від лбз - це робота без GPS. Вже декілька років як. Без GPS і під жорстким спуфінгом.
Без GPS - від моменту включення, ініціації, зльоту, польоту і до посадки.
Це штатний, БАЗОВИЙ сценарій роботи. Тобто обовʼязковий для того щоб пропонувати продукт військовим.
Якщо птах літає без GPS але не злітає або не сідає - це не працює
Якщо злітає без GPS, але на старті має правильно спозиціонуватись (по GPS) - це теж не воно.
«Почекайте, може скоро зʼявиться» - розумієте яка діч, да?
Якщо для старту і польоту без GPS потрібно зарити літак під землю, станцювати польку-бабочку чи ручками перезібрати конфіг - це теж хєрня.
І якщо без GPS у вас «раптом» перестав працювать барометр, бо польотнік думає що він в Лімі, або просто сходить з розуму бо завелика похибка - це все теж бракоробство.
Робота в умовах перманентного подавлення - це не форс-мажор, не «ой ну не завжди ж так», не якась виключна ситуація, яку луччшиє уми rnd мають вирішувати в процесі бойової роботи на прямому звʼязку.
Це реальність.
І якщо ви не можете зробити це базовим сценарієм роботи свого літачка, відкатати і відтестити в реальних умовах - йдіть знімайте весілля. Ну серйозно.
В мене все.
Дякую за увагу."

https://x.com/MerryAngryBird/status/1966924907503382698?t=Xvo4mqqHuxQJc2Bia60RIQ&s=19 johnny
показати весь коментар
13.09.2025 23:13 Відповісти
 
 