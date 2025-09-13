Понад 70 км доріг облаштовано антидроновими сітками на Сумщині, - ОВА

Щодня дрони атакують прикордонні громади Сумської області. Саме тому на дорогах, якими користуються люди, встановлюється антидроновий захист.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні вже облаштовано понад 70 км доріг антидроновими сітками. Це – важливий елемент безпеки для евакуації людей, руху цивільного транспорту та роботи служб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у двох громадах роботи завершено повністю, ще в одній - частина доріг вже накрита, роботи тривають.

Також роботи тривають ще на двох нових напрямках, планується завершити їх до кінця вересня.