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Новости Видео Антидроновая защита
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Усиливаем антидроновую защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах, - Шмыгаль. ВИДЕО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль совершил рабочую поездку в Херсонскую область, где заслушал доклад главы Государственной специальной службы транспорта об обустройстве антидроновой защиты на автомобильных дорогах области.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Усиливаем защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах. Общий объем выполненных работ по всей стране, по информации Госспецтрансслужбы, составляет более 78% от плана", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подразделения Госспецтрансслужбы получили четкие задачи по объемам и приоритетным участкам.

"Мы должны защитить все ключевые маршруты, которые обеспечивают жизнь и оборону прифронтовых населенных пунктов", - подчеркнул Шмыгаль.

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защита (238) логистика (101) Шмыгаль Денис (2968) Херсонская область (5727)
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27.11.2025 20:12 Ответить
Шмигаль-данилов-умеров-міндіч-чернишов-шифери-шурма-зеленський, разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ, системно знищують Українців, спільно з ******* і орками!! Вони ж думали, що самі хитрі злочинці??
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
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27.11.2025 20:55 Ответить
Тільки йдуть посилення передач двушок в мацкву
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27.11.2025 20:15 Ответить
Що ти можеш посилити,дениско окрім корупції?
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27.11.2025 20:27 Ответить
від великого Будівництва до великого Сітківництва лише один крок

.
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27.11.2025 20:33 Ответить
А робити це, стуливши пельку, неможна?
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27.11.2025 21:05 Ответить
Для чого?
Це ж лапша на вуха. Її періодично треба нанизувати.

Посилення захисту = посилення сп...ждження
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27.11.2025 23:58 Ответить
Кожнодена українська брехня - це шлях до капітуляції та поразки.
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27.11.2025 21:58 Ответить
Оборотень, а антидроновую защиту людей в прифронтовых городах вы гниды усилили выбросив деньги на строительство подземных школ? Не боитесь, падаль, народного гнева, когда народ поймет, что вы его развели как котят?
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28.11.2025 05:07 Ответить
 
 