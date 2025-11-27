Усиливаем антидроновую защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах, - Шмыгаль. ВИДЕО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль совершил рабочую поездку в Херсонскую область, где заслушал доклад главы Государственной специальной службы транспорта об обустройстве антидроновой защиты на автомобильных дорогах области.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Усиливаем защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах. Общий объем выполненных работ по всей стране, по информации Госспецтрансслужбы, составляет более 78% от плана", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подразделения Госспецтрансслужбы получили четкие задачи по объемам и приоритетным участкам.

"Мы должны защитить все ключевые маршруты, которые обеспечивают жизнь и оборону прифронтовых населенных пунктов", - подчеркнул Шмыгаль.

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