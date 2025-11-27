Усиливаем антидроновую защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах, - Шмыгаль. ВИДЕО
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль совершил рабочую поездку в Херсонскую область, где заслушал доклад главы Государственной специальной службы транспорта об обустройстве антидроновой защиты на автомобильных дорогах области.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Усиливаем защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах. Общий объем выполненных работ по всей стране, по информации Госспецтрансслужбы, составляет более 78% от плана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Госспецтрансслужбы получили четкие задачи по объемам и приоритетным участкам.
"Мы должны защитить все ключевые маршруты, которые обеспечивают жизнь и оборону прифронтовых населенных пунктов", - подчеркнул Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але Західні Партнери, про це давно і все знають!! ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes)….
.
Це ж лапша на вуха. Її періодично треба нанизувати.
Посилення захисту = посилення сп...ждження