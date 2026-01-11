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Через негоду пошкоджено опори антидронових тунелів на прифронтових дорогах на Запоріжжі, - ОВА
На деяких ділянках прифронтових доріг у Запорізькій області внаслідок сильного пориву вітру відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелів.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, експлуатація цих ділянок антидронових тунелів здійснюється інженерними підрозділами Сил безпеки і оборони України.
На місце нештатної ситуації залучені додаткові сили та засоби інженерних підрозділів, розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди.
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