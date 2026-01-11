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Новини Антидроновий захист
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Через негоду пошкоджено опори антидронових тунелів на прифронтових дорогах на Запоріжжі, - ОВА

антидронові сітки

На деяких ділянках прифронтових доріг у Запорізькій області внаслідок сильного пориву вітру відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелів.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, експлуатація цих ділянок антидронових тунелів здійснюється інженерними підрозділами Сил безпеки і оборони України.

На місце нештатної ситуації залучені додаткові сили та засоби інженерних підрозділів, розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди.

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