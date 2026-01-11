Из-за непогоды повреждены опоры антидроновых туннелей на прифронтовых дорогах в Запорожской области, - ОВА

На некоторых участках прифронтовых дорог в Запорожской области в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидроновых туннелей.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, эксплуатация этих участков антидроновых туннелей осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины.



На место нештатной ситуации привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, начинаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Усилим антидроновую защиту важных логистических путей в прифронтовых регионах, - Шмыгаль. ВИДЕО