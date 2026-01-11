Из-за непогоды повреждены опоры антидроновых туннелей на прифронтовых дорогах в Запорожской области, - ОВА
На некоторых участках прифронтовых дорог в Запорожской области в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидроновых туннелей.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, эксплуатация этих участков антидроновых туннелей осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины.
На место нештатной ситуации привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, начинаются работы по ликвидации последствий непогоды.
