Понад 534 км антидронового захисту облаштовано у 2025 році, - Міноборони
За підсумками 2025 року Державна служба спеціального транспорту облаштувала 534 км антидронового захисту в семи областях України.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Держспецтрансслужба у 2025 році облаштувала 534 км антидронового захисту – антидронові сітки вздовж дороги. Військовослужбовці захистили дороги у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській та Київській областях.
Антидроновий захист в областях
Зазначається, що в кожній області облаштували таку кількість захисту:
- Донецька область — 92,2 км;
- Дніпропетровська область — 66,7 км;
- Запорізька область — 106,2 км;
- Херсонська область — 95,1 км;
- Сумська область — 116,9 км;
- Київська область — 52,4 км;
- Харківська область — 5,0 км (роботи розпочато).
Що ще зроблено?
Крім того, силами Держспецтрансслужби здійснено:
- будівництво понад 2 000 опорних пунктів;
- улаштування понад 3 000 км протитанкових ровів;
- встановлення 1 000 км загороджувальних пірамід (типу П3-1);
- обладнання 16 000 км барʼєрного рубежу "Єгоза";
- улаштування понад 4000 км малопомітних перешкод.
"В 2026 році військовослужбовці Державної служби спеціального транспорту продовжують працювати над захистом логістичних шляхів Сил оборони та будівництвом фортифікацій", - зауважили в Міноборони.
