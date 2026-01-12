Понад 534 км антидронового захисту облаштовано у 2025 році, - Міноборони

За підсумками 2025 року Державна служба спеціального транспорту облаштувала 534 км антидронового захисту в семи областях України.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Держспецтрансслужба у 2025 році облаштувала 534 км антидронового захисту – антидронові сітки вздовж дороги. Військовослужбовці захистили дороги у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській та Київській областях.

Антидроновий захист в областях

Зазначається, що в кожній області облаштували таку кількість захисту:

Донецька область — 92,2 км;

Дніпропетровська область — 66,7 км;

Запорізька область — 106,2 км;

Херсонська область — 95,1 км;

Сумська область — 116,9 км;

Київська область — 52,4 км;

Харківська область — 5,0 км (роботи розпочато).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трирівневу систему захисту від російських дронів створили на Херсонщині, - ОВА

Що ще зроблено?

Крім того, силами Держспецтрансслужби здійснено:

будівництво понад 2 000 опорних пунктів;

улаштування понад 3 000 км протитанкових ровів;

встановлення 1 000 км загороджувальних пірамід (типу П3-1);

обладнання 16 000 км барʼєрного рубежу "Єгоза";

улаштування понад 4000 км малопомітних перешкод.

Також дивіться: Посилюємо антидроновий захист важливих логістичних шляхів у прифронтових регіонах, - Шмигаль. ВIДЕО

"В 2026 році військовослужбовці Державної служби спеціального транспорту продовжують працювати над захистом логістичних шляхів Сил оборони та будівництвом фортифікацій", - зауважили в Міноборони.