Понад 534 км антидронового захисту облаштовано у 2025 році, - Міноборони

Антидроновий захист на дорогах

За підсумками 2025 року Державна служба спеціального транспорту облаштувала 534 км антидронового захисту в семи областях України.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Держспецтрансслужба у 2025 році облаштувала 534 км антидронового захисту – антидронові сітки вздовж дороги. Військовослужбовці захистили дороги у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській та Київській областях.

Антидроновий захист в областях

Зазначається, що в кожній області облаштували таку кількість захисту:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трирівневу систему захисту від російських дронів створили на Херсонщині, - ОВА

Що ще зроблено?

Крім того, силами Держспецтрансслужби здійснено:

  • будівництво понад 2 000 опорних пунктів;
  • улаштування понад 3 000 км протитанкових ровів;
  • встановлення 1 000 км загороджувальних пірамід (типу П3-1);
  • обладнання 16 000 км барʼєрного рубежу "Єгоза";
  • улаштування понад 4000 км малопомітних перешкод.

Також дивіться: Посилюємо антидроновий захист важливих логістичних шляхів у прифронтових регіонах, - Шмигаль. ВIДЕО

"В 2026 році військовослужбовці Державної служби спеціального транспорту продовжують працювати над захистом логістичних шляхів Сил оборони та будівництвом фортифікацій", - зауважили в Міноборони.

Як росія щось захопила то це :" тільки 1% від території України, ха лохі". А як влада "щось зробили" то аж 534 КІЛОМЕТРИ, потужно 🤣 🤡.
12.01.2026 19:32 Відповісти
це не я йця по 17,а цілі кілометри захисту
12.01.2026 19:43 Відповісти
Зрада?!
13.01.2026 02:09 Відповісти
Майже, зрадонька, маленька зелена смердяча, такий собі " пшак '😸
13.01.2026 07:46 Відповісти
А на Буковельському фронті не зарахували?
12.01.2026 19:37 Відповісти
Оце досягнення .Хвьодорову буде з кого брати приклад,намаштабує і надиджиталізує мегаЄзахист
12.01.2026 19:42 Відповісти
попадало теж багато уже - ожеледиця
12.01.2026 19:43 Відповісти
але фінансування, як і на "зуби дракона" було витрачено в декілька разів більше. он "міндич & K°" не дадуть збрехать! ))
12.01.2026 20:41 Відповісти
 
 