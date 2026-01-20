Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна. Будуть висновки від Міноборони, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими "шахедами" на тлі масованих атак. Є влучання ворожих дронів в енергетику.
Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.
Критика Повітряних сил
За словами Зеленського, багато сил залучено до протидії російським повітряним атакам, зокрема мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, винищувачі F-16, однак організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою.
"Окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони [Михайлом Федоровим] –– висновки будуть", - додав президент.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
Чого ти зразу "будуть висновки"?🍆🍆🍆
і, взагалі, ти менше ППО критикуй,
бо вони можуть в шахід чи ракету, що летить по тебе, і не помітити.
"ППО не справляється. Всіх в піхоту!"
... та не сам, а зі своєю ОПою...
може Всіх в піхоту!
Молодець, що не поїхав в Давос!
Зараз владімір гундосий, наведено лад у нашій хаті!
Хфьодоров, що залип, колупаєшся у носі!
Ти ж міноборони?
Терміново роби висновки!
Бо ефективні менеджери Зеленського: Галущенко, Міндіч, Гринчук, Чернишов, сп#здили 💰 які призначалися для захисту енергетики від обстрілів.
Тому Володя, не включай дурачка!
Ти ж 🤬 кожну ніч рахуєш шахеди і ракети!
Кількість шахедів, якими рашка атакує Україну постійно росте.
А кількість мобільних вогневих груп, які протидіять цим шахедам збільшується?
А ти не в курсі, як в 2025 році людей з мобільних вогневих груп попереводили в піхоту?
І не тільки з мобільних вогневих груп, бо твій "Генерал-200" "ефективно" керує ЗСУ.
Але до товарища Сирського, наш хрипатий 🐓 запитань не має.🤔
А еще миндича с бакановым поставь вениками разгонять.