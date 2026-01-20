Війська РФ завдали удару по промисловому об’єкту на Полтавщині

Вночі 20 січня 2026 року росіяни завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Спалахнули пожежі

Як зазначається, виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальники оперативно їх ліквідували.













До робіт залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

