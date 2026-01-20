Атака РФ на Київ: 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води

Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.

Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складу енергоситуацію

"Одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень", - додав він.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складу енергоситуацію.

Також читайте: У Києві гарячу їжу надає 41 мобільна кухня, ще 40 у резерві, - Свириденко