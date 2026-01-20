Атака РФ на Київ: 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води
Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.
"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.
Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян", - додав Кличко.
"Одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень", - додав він.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складу енергоситуацію.
Про "ВАлодю" і казати нічого.
Так, що перед тим як вказувати робити щось інше починай з себе дядя вАлодя
- А де ви миєтеся?
- Хіба мало річок та озер.
- А взимку?
- А скільки тієї зими?
Тримаймося, незламні. Вистоїмо. Ми МАЄМО вистояти.
Це я щоб трохи підбадьорити нас.
Якби у нас був верховний ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ - то він, маючи НАДСЕКРЕТНІ дані про підготовку нової комбінованої атаки, напрягав би відповідні сили і засоби оборони України на підготовку до відбиття її. Тихо і системно. А оскільки маємо, дякуючи 73% виборців, верховного ГОВНОКОМАНДУВАЧА - то слухайте (або не слухайте, як я) хрипаті відосики блазня і робіть (або не робіть) самі відповідні висновки як врятуватися, вистояти, вижити. Бо ви ж пам'ятаєте, він нікаму нічєво нє должен.