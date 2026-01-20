УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Удари по енергетиці Атака ракет і БпЛА на Київ
12 215 160

Атака РФ на Київ: 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води

опалення в будинку

Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.

Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складу енергоситуацію

"Одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень", - додав він.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складу енергоситуацію.

Також читайте: У Києві гарячу їжу надає 41 мобільна кухня, ще 40 у резерві, - Свириденко

Автор: 

Київ (20616) Кличко Віталій (3565) обстріл (33649) опалення (1062)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Ну тепер подивимось що штаб ціх деградантів із свіреденок шмигалів і мамедових накреативять.

Буде чую як завжди винуватий мер Клічко ну і далі по списку депутати міської ради від ЄС.
показати весь коментар
20.01.2026 08:12 Відповісти
+29
Слава Ze! Слпап Міндічу, Наєму, Цукерману, Чернишову, Лещенко, дЕрьмаку, Шмигалю, Свіриденко, Резнікову тощо та Слугам ***** і ВСІМ ********* шо привели до влади цю шоблу агентів Кремля з крадіями та вбивцями народу України.
Тварі з тавром "росиянин" шобви ВСІ здохли від мала до велика.
********, ви зробили це РАЗОМ!
показати весь коментар
20.01.2026 08:13 Відповісти
+26
Х@йня зелена,де блекаут на маскві?
показати весь коментар
20.01.2026 08:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Російськомовні хлопці не воюють за язик ворога ,русифікація тривала триста років тому з варварами нам не по дорозі.
показати весь коментар
20.01.2026 11:32 Відповісти
Послухай паскуда кацапська згинь мерзота ,на расею гидота.
показати весь коментар
20.01.2026 14:48 Відповісти
Мій син воює з перших днів. Був у відпустці у Львові, принципово розмовляв російською, на моє зауваження, сказав, без проблем, хай мене замінять, я буду в місті Лева, мову вивчати)) Якось так. Доречі, Ви далекі від реалій ЗСУ, відсотків 50 російськомовних, вони б з радістю пішли вивчати мову, хай їх україномовні диванні патріоти замінять))
показати весь коментар
21.01.2026 05:34 Відповісти
От тільки не пNзди, Ваньок, про 50% москворотих лінгвоінвалідів - ця методичка надто тупа та застаріла.
показати весь коментар
21.01.2026 23:17 Відповісти
Бійці на фронті просили дати тобі по макітрі, бурятко з методичкою.
показати весь коментар
20.01.2026 13:46 Відповісти
Они, я думаю, такие же "бойцы", как я бурятка. Потому что с женщинами только такие воюют-бусифицированные.
показати весь коментар
20.01.2026 14:29 Відповісти
Тупий лахтинський бурят вирішив змінити стать, щоб було "затишно, по-домашньому". 😆
показати весь коментар
20.01.2026 15:17 Відповісти
Та баньте оце..
показати весь коментар
20.01.2026 19:38 Відповісти
Я с Бурыни, поэтому не бурятко, а бурэнятко.
показати весь коментар
23.01.2026 14:55 Відповісти
Так вали со своим изыком рАдным на паРашу. И не прикривайся русскоязычными воинами, козломордое.
показати весь коментар
21.01.2026 00:58 Відповісти
Ты чепушило уже свалил, я вижу, и очень далеко! Там и сиди.
показати весь коментар
21.01.2026 02:06 Відповісти
В стойло, козломордое) сиди и не вякай на паРаше.. хлебни бояры, закуси г@вном с лопаты, как обычно, и сдохни поскорей)
показати весь коментар
21.01.2026 04:29 Відповісти
Козломордое, желчью тут захлебываешься только ты, походу) Чепушило, не твое кацапское дело указывать где кому находиться и как жить) понятно что ты гавнистое от рождения), ущербное чмо. Сдохни, парашное.)
показати весь коментар
22.01.2026 00:15 Відповісти
Чмошное, на такое ущербное как ты грех обижаться) здохни, козломордое) ты ошибка природы, существовать не должно, по определению)))
показати весь коментар
22.01.2026 22:41 Відповісти
Я живу на своей, родной земле, а ты, убогое, ошиваешься и побираешься по негритянским гетто и оказываешь им свои гемморойные услуги.Поэтому тебя и пучит так. Потому что я живу дома, а ты существуешь на чужбине. Укатил подальше, чтобы ТЦК-шники не достали? Или уже старый пердун, никому не нужный, поэтому сидишь днями в инете и изрыгаешь проклятия. Что же тебе ещё остаётся, ничтожество!
показати весь коментар
23.01.2026 15:06 Відповісти
Ущербное, ты ещё не сдохло? ) так здыхай. А то засиделось со своей вонью в инете. От тебя лаптями за версту несёт, ублюдочное. Даже если ты в Украине, чмо недоразвитие))) плесень, сопля кацапская. Здохни, мразь)))))
показати весь коментар
23.01.2026 17:54 Відповісти
Я вижу, уже немного осталось! Сообщи соседям, чтобы наведались дня через два, а то будешь разлагаться и засмердишь всё вокруг. Жалко людей. Хотя, люди с такой падалью обычно рядом не живут.
показати весь коментар
23.01.2026 19:19 Відповісти
Тю, думав ти вже здохло))) козломорде, ущербне і недолуге - та здохни вже) це буде дуже скоро. Хлябні для храбрості, закусі г@вном, як звикло, і не воняй більше. Пшло вон)
показати весь коментар
23.01.2026 23:57 Відповісти
Тебе, Володимир Омельянов, должно быть "огидно", что ты носить одно имя с террористом Путиным и нашим долбодятлом Зелей.Я бы давно поменяла на более благозвучное украинское:Тарасик или Назарчик.А фамилия тебя вообще выдаёт, москаляка проклятый!
показати весь коментар
20.01.2026 11:31 Відповісти
Ти тупе що навіть не спроможнє вивчити українську мову чи рашиська ботяра ?
показати весь коментар
20.01.2026 11:39 Відповісти
"Омельянов" дійсно КАЦАПСЬКЕ прізвисько
Про "ВАлодю" і казати нічого.
Так, що перед тим як вказувати робити щось інше починай з себе дядя вАлодя
показати весь коментар
20.01.2026 13:02 Відповісти
І це весь твій розум ? а хто був Д. Донцов ,Ю Шевельов ,С. Єфремов ,М Драгоманов ? але кому я доказую невігласу ,який не знає таких великих українців.
показати весь коментар
20.01.2026 14:45 Відповісти
Это неправильные украинцы. Есть другие великие украинцы. Их целый легион и все наши современники: Зеленский, Коломойский, Дубинский, Бужанский,Миндич,Шуфрич, Цукерманы, Суркисы,Гройсманы, Вальцманы,Арахамии, Умеровы, Ахметовы, Фирташи, Пинчуки и нет им числа.
показати весь коментар
20.01.2026 15:00 Відповісти
Вова! Сідай на "Фламінго" і лети на москву, брехло ти паскудне...
показати весь коментар
20.01.2026 09:22 Відповісти
У цигана запитали:
- А де ви миєтеся?
- Хіба мало річок та озер.
- А взимку?
- А скільки тієї зими?
Тримаймося, незламні. Вистоїмо. Ми МАЄМО вистояти.
Це я щоб трохи підбадьорити нас.
Якби у нас був верховний ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ - то він, маючи НАДСЕКРЕТНІ дані про підготовку нової комбінованої атаки, напрягав би відповідні сили і засоби оборони України на підготовку до відбиття її. Тихо і системно. А оскільки маємо, дякуючи 73% виборців, верховного ГОВНОКОМАНДУВАЧА - то слухайте (або не слухайте, як я) хрипаті відосики блазня і робіть (або не робіть) самі відповідні висновки як врятуватися, вистояти, вижити. Бо ви ж пам'ятаєте, він нікаму нічєво нє должен.
показати весь коментар
20.01.2026 09:37 Відповісти
Як я Вас люблю читати)) мирного неба Вам
показати весь коментар
20.01.2026 10:15 Відповісти
Помиляєтесь - гівнокомандувач.
показати весь коментар
21.01.2026 01:06 Відповісти
Чисто граматично - то так, але фонетично: ГОЛОВ.. ГОВ.. - на мій розсуд краще звучить.
показати весь коментар
21.01.2026 10:06 Відповісти
В любой ситуации есть варианты. Например, дружно выйти во дворы и веселиться. На днях уже был пример: молодёжь многоэтажки во дворе пела и плясала под шашлычки и бухло. Как всегда в жизни, кто-то скачет, кто-то плачет. А старикам и мамам с маленькими детьми совсем не до веселья сейчас в холодных квартирах без воды и отопления. Так может хватит уже дразнить медведя и штрыкать палкой ему в задницу? Или у нас одна радость в жизни осталась- если уж мне плохо, то пусть и соседу будет хреново! Мечтаем и дальше про ответку по Москве!
показати весь коментар
20.01.2026 11:18 Відповісти
Українці ще мордву козломорду не питали, що нам робити у власній хаті.
показати весь коментар
20.01.2026 13:48 Відповісти
Просрали вы власну хату..Видать не у тех совета просили! Хотя, умные люди своим умом живут, а не чужими советами.
показати весь коментар
20.01.2026 14:16 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстала, бурятко калічна? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показати весь коментар
20.01.2026 15:11 Відповісти
В них народна забава - коров'ячі кизяки на відстань кидати)))
показати весь коментар
20.01.2026 15:17 Відповісти
Хто залізе на півника з гівна, той кине далі.
показати весь коментар
20.01.2026 15:29 Відповісти
Там різні. Коняки, снігурки, ялинки)))
показати весь коментар
20.01.2026 15:37 Відповісти
це типу ми каацпів дразним?? ти що написала, дура?
показати весь коментар
21.01.2026 02:24 Відповісти
Ведмідь збіраєтся вас задерти.Не робить йому незручностей?
показати весь коментар
20.01.2026 12:05 Відповісти
Бараны боятся волка, а питается ими пастух. Предварительно хорошо откормив.
показати весь коментар
20.01.2026 15:03 Відповісти
Свинособака коротко описала своє життя на болотах.
показати весь коментар
20.01.2026 15:13 Відповісти
Не ображайте свинок та собак. Воно - мокша болотна
показати весь коментар
20.01.2026 15:18 Відповісти
Навіщо водопостачання коли навкруги купа снігу.
показати весь коментар
20.01.2026 17:16 Відповісти
Сніг нагрієте й у труби запхаєте, щоб не порвало?
показати весь коментар
20.01.2026 19:40 Відповісти
Треба терпіти українчикам, що голосували за потужного. Незабаром і до шашликів дійде в пунктах незламності. Вже отримали білети залізниці на 3000 км до Магадану. Не шкода тих хто голосував за, а какая разніца. Мабуть правління зейла надовго запам'ятає народ України.
показати весь коментар
20.01.2026 23:24 Відповісти
А що, решта готова посунути зейла? Народ зі зброєю мовчки терпить і не рипнеться, від домогосподарки до генерала. Тільки півтора світана б'ються об ютуб, як риба об лід.
показати весь коментар
21.01.2026 04:48 Відповісти
Запізно в7ралися,потрібно було у 22 усувати некомпетентних та зрадників які здали ворогу колосальні території, а зараз вже немає кому і немає на кого..
показати весь коментар
21.01.2026 08:39 Відповісти
Євр#*ейська столиця, з передовим КБ Луч, з десятками напрацювань у ракетному озброєнні, потрапила в кам'яне століття через бородаті шахеди. Хіба не феноменально.
показати весь коментар
21.01.2026 04:59 Відповісти
пощастило РФ, що у них немає критичної інфраструктури..
показати весь коментар
21.01.2026 08:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 