Атака РФ на Киев: 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег - без воды

После этой атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них - дома, в которые теплоснабжение было восстановлено 9 января.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, на вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января.

"Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения.

Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян", - добавил Кличко.

"Одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц", - добавил он.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергетической ситуации.

