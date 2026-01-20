Атака РФ на Киев: 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег - без воды
После этой атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них - дома, в которые теплоснабжение было восстановлено 9 января.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, на вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января.
"Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения.
Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян", - добавил Кличко.
"Одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц", - добавил он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергетической ситуации.
Топ комментарии
+34 Djohn Vendetta
показать весь комментарий20.01.2026 08:12 Ответить Ссылка
+29 Старый зольдат
показать весь комментарий20.01.2026 08:13 Ответить Ссылка
+26 Василий Васильев #602664
показать весь комментарий20.01.2026 08:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про "ВАлодю" і казати нічого.
Так, що перед тим як вказувати робити щось інше починай з себе дядя вАлодя
- А де ви миєтеся?
- Хіба мало річок та озер.
- А взимку?
- А скільки тієї зими?
Тримаймося, незламні. Вистоїмо. Ми МАЄМО вистояти.
Це я щоб трохи підбадьорити нас.
Якби у нас був верховний ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ - то він, маючи НАДСЕКРЕТНІ дані про підготовку нової комбінованої атаки, напрягав би відповідні сили і засоби оборони України на підготовку до відбиття її. Тихо і системно. А оскільки маємо, дякуючи 73% виборців, верховного ГОВНОКОМАНДУВАЧА - то слухайте (або не слухайте, як я) хрипаті відосики блазня і робіть (або не робіть) самі відповідні висновки як врятуватися, вистояти, вижити. Бо ви ж пам'ятаєте, він нікаму нічєво нє должен.