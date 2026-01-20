Враг поднял в небо Ту-95МС. Фиксируются первые ракеты, есть угроза для Киевщины и Черкасщины

Що відомо

Ночью 20 января был зафиксирован вылет вражеских Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Что говорят в Воздушных силах?

Как отмечается, возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 06:00!

"В случае объявления тревоги соблюдайте правила безопасности. Воздушные Силы в готовности к отражению удара противника!", - подчеркивают ВС.

Данные мониторинговых каналов

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, вражеская авиация осуществила пусковые маневры. В случае, если пусковые маневры были реальными, ракеты могут войти в наше воздушное пространство в течение следующего часа. 

Обновленная информация

По данным ВС, уже зафиксированы:

  • крылатая ракета на Черниговщине – курс на Киевщину;
  • КР на Сумщине - курс на Черниговщину;
  • ракеты продолжают движение к северу Киевщины;
  • группа КР над Киевским водохранилищем в юго-западном направлении;
  • Киевщина - КР на Фастов/Бышев;
  • Черкасщина - группа КР на Каменке.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время ракеты над Украиной уже не фиксируются.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Автор: 

Всім ТЕЦ повинно бути ***** бо ще плешивий пуштун наем "побудував" для них триривневий захист а міндіч додав ще три шари, ну і двушечку на москву.
20.01.2026 06:35 Ответить
Потрібно платити місцевим мешканцям за вбивства російських льотчиків та персоналу авіабази.
20.01.2026 06:41 Ответить
За даними міжнародних експертів, перед широкомасштабним вторгненням Москва мала в своєму розпорядженні 42 літака Ту-95МС, з них, за оцінками експертів, реально діючими є лише біля трьох десятків. Також Росія має десь принаймні 15 літаків Ту-160.

Україна в 1990-і передала Росії важкі бомбардувальники. А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет. Також було вивезено запасні двигуни до літаків, різне обладнання. Hа момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.

Pеально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».

Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
20.01.2026 06:44 Ответить
а може не треба
20.01.2026 06:30 Ответить
20.01.2026 06:41 Ответить
20.01.2026 07:12 Ответить
20.01.2026 07:52 Ответить
20.01.2026 08:06 Ответить
❗️Перші крилаті ракети на Чернігівщині - курс на Київщину - ПС.
20.01.2026 06:33 Ответить
20.01.2026 06:35 Ответить
20.01.2026 07:50 Ответить
Як літали Ту-95МС з аеродрому "Оленья", так і літають. І ніяких українських диверсантів Буданова (4 рoки війни!), щоб ці Ту-95МС знищили.
20.01.2026 06:37 Ответить
20.01.2026 06:44 Ответить
В ці героїчні часи, після військової кафедри КИИГА, ми мали їхати на збори до Полтави, покататися на ведмеді Ту95. Але по ітогу, підполковник З.. цький повідомив, що може дати потриматися за ><уй.
20.01.2026 07:53 Ответить
20.01.2026 09:46 Ответить
❗️7 крилатих ракет підлітають до Києва
20.01.2026 06:50 Ответить
страшно, капець..
20.01.2026 07:14 Ответить
UPD: ППО знищило цю групу ракет на Київщину.
20.01.2026 07:26 Ответить
Слава ППО...дуже дякую хлопцям..
20.01.2026 07:34 Ответить
📡Дорозвідка по крилатих ракетах.
20.01.2026 07:27 Ответить
Перелетіли Київ і полетіли далі .
20.01.2026 07:39 Ответить
За "російськім кораблем " в бік Західної України ? Не смішно .
20.01.2026 07:44 Ответить
Таке страшне було..кілька ракет *******..
20.01.2026 08:26 Ответить
НЕ Перелетіли Київ, а ПОлІтили на КИЇВ
20.01.2026 09:32 Ответить
Чому не вражати ці літаки на аеродромах, незабаром після посадки? Вони без палива і вразливі.
20.01.2026 07:47 Ответить
Малюка звільнили
20.01.2026 07:49 Ответить
20.01.2026 08:08 Ответить
"Єслі чєстно, жалко дєнєг!" (с) Міндіч
20.01.2026 09:28 Ответить
Оленья - аеродром дальньої авіації (з 2011 року), раніше - авіації Військово-морського флоту РФ. Розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, неподалік міста Оленегорська.

20.01.2026 09:36 Ответить
 
 