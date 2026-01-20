Враг поднял в небо Ту-95МС. Фиксируются первые ракеты, есть угроза для Киевщины и Черкасщины

Ночью 20 января был зафиксирован вылет вражеских Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Что говорят в Воздушных силах?

Как отмечается, возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 06:00!

"В случае объявления тревоги соблюдайте правила безопасности. Воздушные Силы в готовности к отражению удара противника!", - подчеркивают ВС.

Данные мониторинговых каналов

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, вражеская авиация осуществила пусковые маневры. В случае, если пусковые маневры были реальными, ракеты могут войти в наше воздушное пространство в течение следующего часа.

Обновленная информация

По данным ВС, уже зафиксированы:

крылатая ракета на Черниговщине – курс на Киевщину;

КР на Сумщине - курс на Черниговщину;

ракеты продолжают движение к северу Киевщины;

группа КР над Киевским водохранилищем в юго-западном направлении;

Киевщина - КР на Фастов/Бышев;

Черкасщина - группа КР на Каменке.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время ракеты над Украиной уже не фиксируются.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

