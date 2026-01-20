Враг поднял в небо Ту-95МС. Фиксируются первые ракеты, есть угроза для Киевщины и Черкасщины
Ночью 20 января был зафиксирован вылет вражеских Ту-95МС с аэродрома Оленья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Что говорят в Воздушных силах?
Как отмечается, возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 06:00!
"В случае объявления тревоги соблюдайте правила безопасности. Воздушные Силы в готовности к отражению удара противника!", - подчеркивают ВС.
Данные мониторинговых каналов
По данным мониторинговых телеграмм-каналов, вражеская авиация осуществила пусковые маневры. В случае, если пусковые маневры были реальными, ракеты могут войти в наше воздушное пространство в течение следующего часа.
Обновленная информация
По данным ВС, уже зафиксированы:
- крылатая ракета на Черниговщине – курс на Киевщину;
- КР на Сумщине - курс на Черниговщину;
- ракеты продолжают движение к северу Киевщины;
- группа КР над Киевским водохранилищем в юго-западном направлении;
- Киевщина - КР на Фастов/Бышев;
- Черкасщина - группа КР на Каменке.
По данным мониторинговых каналов, в настоящее время ракеты над Украиной уже не фиксируются.
Что предшествовало?
Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
Україна в 1990-і передала Росії важкі бомбардувальники. А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет. Також було вивезено запасні двигуни до літаків, різне обладнання. Hа момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.
Pеально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
Ось і дякуйте своему кучмі....