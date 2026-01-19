Цель – построить антидроновый купол над Украиной, – Федоров о назначении Елизарова

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова, известного под позывным "Лазар", новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и дронов

"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены реагировать — быстро, системно и технологично. Именно поэтому по заданию Президента мы меняем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", — отметил он.

По словам Федорова, Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Под его руководством подразделение Lasar's Group стало одним из самых результативных в Силах обороны: команда уничтожила вражеской техники на более чем $13 млрд, а каждый пятый уничтоженный российский танк — результат ее работы. Теперь этот опыт планируют масштабировать на уровне всей страны.

Какова ключевая цель для Елизарова?

"Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, которые уже доказали свою эффективность в современной войне. Лазар — именно из таких.

Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны менять подходы, структуры и логику работы — чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня.

Антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны", — добавил Федоров.

Что известно о Павле Елизарове?

Павел Елизаров — украинский военный командир, офицер Воздушных сил ВСУ. Он возглавлял боевое подразделение Lasar’s Group, которое специализируется на применении дронов и высокоточном поражении целей.

Елизарова считают одним из командиров, которые первыми системно внедрили современные дронные тактики на поле боя, совместив технологии с практическим боевым опытом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас танк — это уже неактуальный вид вооружения. В НАТО также должны это понять, — Елизаров