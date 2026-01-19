Цель – построить антидроновый купол над Украиной, – Федоров о назначении Елизарова
Индустрия дронов
Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова, известного под позывным "Лазар", новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и дронов
"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены реагировать — быстро, системно и технологично. Именно поэтому по заданию Президента мы меняем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", — отметил он.
По словам Федорова, Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Под его руководством подразделение Lasar's Group стало одним из самых результативных в Силах обороны: команда уничтожила вражеской техники на более чем $13 млрд, а каждый пятый уничтоженный российский танк — результат ее работы. Теперь этот опыт планируют масштабировать на уровне всей страны.
Какова ключевая цель для Елизарова?
"Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, которые уже доказали свою эффективность в современной войне. Лазар — именно из таких.
Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны менять подходы, структуры и логику работы — чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня.
Антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны", — добавил Федоров.
Что известно о Павле Елизарове?
- Павел Елизаров — украинский военный командир, офицер Воздушных сил ВСУ. Он возглавлял боевое подразделение Lasar’s Group, которое специализируется на применении дронов и высокоточном поражении целей.
- Елизарова считают одним из командиров, которые первыми системно внедрили современные дронные тактики на поле боя, совместив технологии с практическим боевым опытом.
Член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів з 6 листопада 2019 року
Головна перешкода - його вартість, яка оцінюється більш ніж у 170 мільярдів доларів.
У нормальних країнах люди все життя навчаються та служать у ВПС, щоб отримати полковника.
Похвально, що дотримався формальностей. Курс триває аж 4 місяці. 😁
Тобто, це Чапаєв з папірцем.
Якщо український курс L-4 в НУОУ триває близько 4-6 місяців, то повноцінний американський аналог Senior Service College у резидентурній формі є довшим (10 місяців) і передбачає здобуття повної магістерської освіти.
І це при тому, що у США підполковниками не стають продюсери, а навчаються ще до того, як отримати своє перше військове звання.
Йому, цьому Федорову, б менше піздюкати і пригадати, як Україна втратила близько 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів EVO MAX 4T виробництва компанії Autel для Збройних сил України (ЗСУ). І зроблено це було під патронатом міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у виконанні колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Про це йшлося у розслідуванні журналістів hromadske. А справу тихо зливають.
Відчувається, що хтось в цей раз хоче зміндічити мільярди. Чи думаєте, що він змінився?
Командир найкращого за кількістю уражень живої сили та техніки ворога підрозділу безпілотних дронів-бомбардувальників, який починав створювати особисто, з нуля.
Про нього мало що повідомлялось у ЗМІ. Але є статистика результатів, яку неможливо спростувати. Є підстави сподіватись та вірити, що за підтримки президента та міністра оборони "антидронний купол" буде створений у стислі терміни.