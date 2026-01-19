Цель – построить антидроновый купол над Украиной, – Федоров о назначении Елизарова

Индустрия дронов

Павел Елизаров

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова, известного под позывным "Лазар", новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ. 

Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и дронов

"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены реагировать — быстро, системно и технологично. Именно поэтому по заданию Президента мы меняем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", — отметил он.

По словам Федорова, Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Под его руководством подразделение Lasar's Group стало одним из самых результативных в Силах обороны: команда уничтожила вражеской техники на более чем $13 млрд, а каждый пятый уничтоженный российский танк — результат ее работы. Теперь этот опыт планируют масштабировать на уровне всей страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Федоров согласовали кандидатуру заместителя командующего Воздушными силами

Какова ключевая цель для Елизарова?

"Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, которые уже доказали свою эффективность в современной войне. Лазар — именно из таких.

Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны менять подходы, структуры и логику работы — чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня.

Антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны", — добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От склада до подразделения за день: распределение дронов в ВСУ перевели в цифровой формат

Что известно о Павле Елизарове?

  • Павел Елизаров — украинский военный командир, офицер Воздушных сил ВСУ. Он возглавлял боевое подразделение Lasar’s Group, которое специализируется на применении дронов и высокоточном поражении целей.
  • Елизарова считают одним из командиров, которые первыми системно внедрили современные дронные тактики на поле боя, совместив технологии с практическим боевым опытом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас танк — это уже неактуальный вид вооружения. В НАТО также должны это понять, — Елизаров

ПВО (3621) Елизаров Павел (20) Федоров Михаил (663) дроны (6891) Воздушные силы (3039)
єКупол
велике куполництво
тисяча куполів з мільйону дронів

так буває коли під час екзистенційної війни у владу обирають клоунів-дегенератів
19.01.2026 21:39 Ответить
а побудувати ракети щоб роз'їбати заводи де ці дрони клепають. Ні?
19.01.2026 21:39 Ответить
Чергова бредова ідея як вкрасти гроши.
19.01.2026 21:39 Ответить
Дай боже .
19.01.2026 21:37 Ответить
нашому теляті вовка зїсти
19.01.2026 22:11 Ответить
Орієнтація на дрони перехоплювачі це провальна стратегія.
20.01.2026 02:50 Ответить
Купол це добре - але шоб не співати Лазаря - потрібна гідна відповідь
19.01.2026 21:38 Ответить
Купол чи "кришу" для відмивання бабла?
19.01.2026 21:38 Ответить
єКупол
велике куполництво
тисяча куполів з мільйону дронів

так буває коли під час екзистенційної війни у владу обирають клоунів-дегенератів
показать весь комментарий
19.01.2026 21:39 Ответить
а побудувати ракети щоб роз'їбати заводи де ці дрони клепають. Ні?
19.01.2026 21:39 Ответить
Там через деркача, або іншого жиріновіча гроші відмивають та кладуть в офшори/ватикан або у крипту.
Це в нас така бо невтік влада в лапках, що гроші відмиває через московію до сих пір.
У них там бізнес партнери, кінокомпанії, державні замовлення.... Мабуть і рахунки і нерухомість Потужна теж на рф є. А ви вмирайте від катів і бомб.

П.с. чт встоїть держава, яка свою суть зробила як повна протилежність Справедливості і Закону.... Ну незнаю незнаю....
Тільки Уряд порятунку, тільки усунення міндіча..
19.01.2026 21:54 Ответить
Чергова бредова ідея як вкрасти гроши.
19.01.2026 21:39 Ответить
заводы стройте, НИОКР финансируйте... платите людям, социально защищайте - так они ппо в дию засунули....
19.01.2026 21:40 Ответить
найкращій купол
міндича,єрмака,шифіра,галущенка..та інших успішних мін'єджеров
відправити ті фламінги до московіі
19.01.2026 21:40 Ответить
Єліза́ров Павло́ Олекса́ндрович (позивний «Лазар», нар. 12 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2 Кишинів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%A0 МРСР) - український військовослужбовець, продюсер, бізнесмен та громадський діяч.

Член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів з 6 листопада 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1].
19.01.2026 21:43 Ответить
це там де Шуфрич? Він теж там свободословив.
19.01.2026 22:04 Ответить
Це там, де
19.01.2026 22:10 Ответить
Ну раз продюсер, то да. Буде нам кіно. Цирк вже є.
19.01.2026 23:19 Ответить
хто на 7 рік одноосібного правління вірить Оманській Гниді і його призначення - або дебіл, або зрадник ..або 2 в 1

результат правління Оманської Гниди ви бачите у вікні і на карті діпстейта
19.01.2026 21:44 Ответить
Та на кладовищах і братських могилах неопвзнаних....
Верховна влада навіть сміється, мовляв явашпрігавор Ухіллес об'єднав всю країну цвинтарем
19.01.2026 21:56 Ответить
гнида олексій кулеба це прямо квінтесенція zельоної плісняви
19.01.2026 21:57 Ответить
Антидроновий цифровий купол
19.01.2026 21:45 Ответить
На цифровому планшеті в часи коли працює генератор.
19.01.2026 21:57 Ответить
ваш купол складається з двушек на маскву, zебіли
19.01.2026 21:45 Ответить
Думкозлочинець !! Марафон мабуть не дивися!!!
Сказали ж - об'єднатися навколо Херпідули !! Не розхитувати лодку!!!!
Вава Потужний!! Вава планіруєт Перемогу !!
19.01.2026 21:59 Ответить
19.01.2026 22:03 Ответить
«Золотий купол» - Проєкт, оголошений Трампом у травні 2025 року, натхненний ізраїльською системою протиповітряної оборони та має на меті захистити територію США від міжконтинентальних балістичних ракет, перебуває лише на підготовчій стадії, і досі не зрозуміло, чи буде він узагалі реалізований.
Головна перешкода - його вартість, яка оцінюється більш ніж у 170 мільярдів доларів.
19.01.2026 21:46 Ответить
А золотий купол, ****, міндіч в Їзраїль вивіз...
То шо тепер?...
19.01.2026 21:50 Ответить
"Головна перешкода - його вартість, яка оцінюється більш ніж у 170 мільярдів доларів." ... Тепер я зрозумів навіщо трумп "раду миру" організовує - з країни по мільярду - трумпу на купол ((((
19.01.2026 22:06 Ответить
Те саме що і 3000 Фламіндічів від кабміндіча.
Буде Єдине як марахвон Велике Потужне ніхуая ЗЕро
19.01.2026 21:47 Ответить
Залізний вже є, ще буде антидроновий...
19.01.2026 21:48 Ответить
Тпру , не гони , спочатку дерев'яний зробимо з мільярду дерев , вже по пояс виросли , трішки залишилося почекати .
19.01.2026 22:08 Ответить
Та падаждітє...
Як же той купол зробить, нам же заважатимуть зєлькін мільярд дерев, шо вже вимахали аж до неба...
19.01.2026 21:48 Ответить
ПІУ ПІУ !!! Міл'ярд катапульт з Високих Потужних дерев !!
Як Лідор Сонцеграйний всіх переграв !!!
19.01.2026 22:02 Ответить
Ану математику повтори , двієчник нещасний , як з мільярда можна скільки ж катапульт зробити ? Діли на два і про відкат не забудь .
19.01.2026 22:11 Ответить
Без вказівки президента і котята не родяться.Федоров молодий карєрист але формулу росту завчив
19.01.2026 21:49 Ответить
Електронік з плівок Карсона не знає як розшифровується абревіатура ППО... він знає як з Хачапурі дрони пиляти, а про ППО думає що це якийсь додаток для інтернет реклами козіно......
19.01.2026 21:55 Ответить
Так хфєдоров з 2023 року залізний купол будує. Хфедоров, как успехі стєсняюсь спрасіть? Побудував?
19.01.2026 22:03 Ответить
"Криши" вже мало, купол треба.?) Мабуть, мільярдами запахло.
19.01.2026 22:05 Ответить
...продюсер програми «Свобода слова» Павло Єлізаров...
19.01.2026 22:08 Ответить
Чергова стрімка кар'єра з нікуди. Продюсер - полковник ВПС.

У нормальних країнах люди все життя навчаються та служать у ВПС, щоб отримати полковника.
А тут обана -готово.
19.01.2026 22:13 Ответить
2025 - закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національний університет оборони України та здобув стратегічний рівень військової освіти (L-4) та професійну кваліфікацію «офіцер стратегічного рівня». Але ж як і Міндич - продюсер...тому чекаємо на такий самий результат.
19.01.2026 22:26 Ответить
Тобто, отримав диплом.
Похвально, що дотримався формальностей. Курс триває аж 4 місяці. 😁
Тобто, це Чапаєв з папірцем.
Якщо український курс L-4 в НУОУ триває близько 4-6 місяців, то повноцінний американський аналог Senior Service College у резидентурній формі є довшим (10 місяців) і передбачає здобуття повної магістерської освіти.

І це при тому, що у США підполковниками не стають продюсери, а навчаються ще до того, як отримати своє перше військове звання.
19.01.2026 22:56 Ответить
Отож. Господи, прости і помилуй. Нема слів. Одні цифри. Зелених з американським дядьком для мєстних зелених.
19.01.2026 23:25 Ответить
Чергова медійна бульбашка для розпилу мільярдів.
Фламінго та дрони-перехоплювачі якось закінчилися не починаючи.
Тепер купол на черзі.

Мавпочка нова, а фокуси старі.
19.01.2026 22:09 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/61959 Борислав Береза:

Йому, цьому Федорову, б менше піздюкати і пригадати, як Україна втратила близько 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів EVO MAX 4T виробництва компанії Autel для Збройних сил України (ЗСУ). І зроблено це було під патронатом міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у виконанні колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Про це йшлося у розслідуванні журналістів hromadske. А справу тихо зливають.

Відчувається, що хтось в цей раз хоче зміндічити мільярди. Чи думаєте, що він змінився?
19.01.2026 23:23 Ответить
Цілком обгрунтоване призначення.
Командир найкращого за кількістю уражень живої сили та техніки ворога підрозділу безпілотних дронів-бомбардувальників, який починав створювати особисто, з нуля.
Про нього мало що повідомлялось у ЗМІ. Але є статистика результатів, яку неможливо спростувати. Є підстави сподіватись та вірити, що за підтримки президента та міністра оборони "антидронний купол" буде створений у стислі терміни.
19.01.2026 23:24 Ответить
починайте з Сумської області, тут після потужної і генальної курської операції (читай: Суджа наш) фпв, молній і прочєй фігні літає більше ніж горобців, а шахеди і герані залітають через Сумську область як через ворота, і фіг тут хто їх чим збиває
20.01.2026 00:17 Ответить
Одні гіперлуп будували ці купол...ну ну.....
20.01.2026 02:14 Ответить
,, Апять грабіть будуть" .
20.01.2026 02:45 Ответить
Железный купол). Шапки себе из фольги смастрячте! Шлепперы!
20.01.2026 17:51 Ответить
 
 