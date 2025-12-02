Сейчас танк - это уже неактуальный вид вооружения. В НАТО также должны это понять, - Елизаров

Танк, как вид вооружения в современной войне, уходит в прошлое.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.

Украина обучает НАТО

По его словам, многие страны-члены НАТО приезжают в Украину, чтобы учиться на примере армии Украины.

"Мы объясняем. Движение должно быть двусторонним. Они нас поддерживают, помогают вооружением, деньгами, а мы не можем сказать, что не будем их обучать.

Они также должны быть готовы и понимать, что у них может произойти. Они также должны понять значение дрона и правильно развивать свои вооруженные силы", - пояснил Елизаров.

По словам полковника, в странах НАТО, как и в Украине, многие военные "живут в капсуле" своего образования и доктрины, которой их обучали.

Танки в прошлом

"Многие верят в танки до сих пор. На самом деле, когда танк стоит на прямой позиции и стреляет с трех километров прямым наведением, то это очень страшное оружие. Но время изменилось. Сейчас, к счастью, танк неактуален. И в ближайшее время уже никогда не будет актуальным.

Я считаю, что танк это уже пережиток. БМП и БТР - нет, а танк - да", - подытожил он.

