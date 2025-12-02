Сейчас танк - это уже неактуальный вид вооружения. В НАТО также должны это понять, - Елизаров
Танк, как вид вооружения в современной войне, уходит в прошлое.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.
Украина обучает НАТО
По его словам, многие страны-члены НАТО приезжают в Украину, чтобы учиться на примере армии Украины.
"Мы объясняем. Движение должно быть двусторонним. Они нас поддерживают, помогают вооружением, деньгами, а мы не можем сказать, что не будем их обучать.
Они также должны быть готовы и понимать, что у них может произойти. Они также должны понять значение дрона и правильно развивать свои вооруженные силы", - пояснил Елизаров.
По словам полковника, в странах НАТО, как и в Украине, многие военные "живут в капсуле" своего образования и доктрины, которой их обучали.
Танки в прошлом
"Многие верят в танки до сих пор. На самом деле, когда танк стоит на прямой позиции и стреляет с трех километров прямым наведением, то это очень страшное оружие. Но время изменилось. Сейчас, к счастью, танк неактуален. И в ближайшее время уже никогда не будет актуальным.
Я считаю, что танк это уже пережиток. БМП и БТР - нет, а танк - да", - подытожил он.
Подробнее смотрите в интервью Павла Елизарова на YouTube
З розвитком авіації танк ставав неактуальним, з розвитком гвинтокрилів - ще більше не актуальним, з появою ПТКР - взагалі танк не повинен був би зʼявлятися на полі бою. Але все це його нікуди не поділо. І дрони - це тимчасовий ривок меча поперед щита.