Сейчас танк - это уже неактуальный вид вооружения. В НАТО также должны это понять, - Елизаров

Танки уходят в прошлое. Елизаров о роли дронов на войне

Танк, как вид вооружения в современной войне, уходит в прошлое. 

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.

Украина обучает НАТО

По его словам, многие страны-члены НАТО приезжают в Украину, чтобы учиться на примере армии Украины.

"Мы объясняем. Движение должно быть двусторонним. Они нас поддерживают, помогают вооружением, деньгами, а мы не можем сказать, что не будем их обучать.

Они также должны быть готовы и понимать, что у них может произойти. Они также должны понять значение дрона и правильно развивать свои вооруженные силы", - пояснил Елизаров.

По словам полковника, в странах НАТО, как и в Украине, многие военные "живут в капсуле" своего образования и доктрины, которой их обучали. 

Танки в прошлом

"Многие верят в танки до сих пор. На самом деле, когда танк стоит на прямой позиции и стреляет с трех километров прямым наведением, то это очень страшное оружие. Но время изменилось. Сейчас, к счастью, танк неактуален. И в ближайшее время уже никогда не будет актуальным. 

Я считаю, что танк это уже пережиток. БМП и БТР - нет, а танк - да", - подытожил он.

НАТО (10524) оружие (10542) танк (2345) боевые действия (5226) Елизаров Павел (11)
Висновок правильний, але запізнілий десь на 3 роки.
02.12.2025 15:58 Ответить
Возможно, как кавалерия исчерпали свои тактические преимущества. Но все НАТО еще в 70х годах прошлого тысячелетия! Втянули Украину в свои игры, сидят ровно на жопе и думают, что обойдется! Это как больной у которого "колики". Если понос, пройдет, если аппендицит и не прооперированный, сдохнешь!
02.12.2025 16:07 Ответить
Кавалерія не вичерпала свої переваги. Просто зʼявився на порядок кращій іі замінник - бронетранспортери і автомобілі. А от замінника танкам, як засобу прориву оборони противника, ще нема. Дрони покищо цього не можуть.
02.12.2025 16:14 Ответить
Я не претендую на новаторство. Но, Изучите сколько техники потеряла Украина в танковых прорывах! И как дивизион ланцетов может остановить оперативное наступление.
02.12.2025 16:22 Ответить
Все так. Я з цим не сперечаюся. Просто на мою думку це тимчасове явище. Почитайте про "Війну судного дня". Єгиптяни, озброєні радянськими копійчаними протитанковими ракетками "малютка" трахнули в хвіст і в гриву добре оснащені і обучені ізраїльські танкові війська. Здавалося б які нафіг танки, коли в противника є комплекси, які тягаються розрахунком з двох чуваків і виносить танк за 3-5 км? Але ж придумали як боротися, навішали динамічного захисту, всяких датчиків лазерного опромінення, поміняли тактику і т.д.. З дронами буде так само. Такими темпами дуже швидко дрони дійдуть до якоїсь технологічної стелі, де вирішувати буде не наявність дрона як такого чи якоїсь додаткової фічі, а вміння ним користуватися, тактика, массовість, взаємодія з іншими родами військ і таке інше.
02.12.2025 16:33 Ответить
Партнери тримають нас як полігон!
02.12.2025 16:09 Ответить
Та блін, завтра придумають якусь протидію дронам і танк знову встане в повний зріст.
З розвитком авіації танк ставав неактуальним, з розвитком гвинтокрилів - ще більше не актуальним, з появою ПТКР - взагалі танк не повинен був би зʼявлятися на полі бою. Але все це його нікуди не поділо. І дрони - це тимчасовий ривок меча поперед щита.
02.12.2025 16:12 Ответить
Ну да, Буденный так Сталину и рассказывал. Не формируйте механизированные бригады, конные эскадроны под миом руководством добудут победу!
02.12.2025 16:32 Ответить
 
 