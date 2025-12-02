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Новини Модернізація озброєння України
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Зараз танк це вже неактуальний вид озброєння. У НАТО також мають це зрозуміти, - Єлізаров

Танки відходять у минуле. Єлізаров про роль дронів на війні

Танк, як вид озброєння у сучасній війні, відходить у минуле. 

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров, передає Цензор.НЕТ.

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Україна навчає НАТО

За його словами, багато країн-членів НАТО приїжджають до України, щоб навчатися на прикладі армії України.

"Ми пояснюємо. Рух має бути двостороннім. Вони нас підтримують, допомагають озброєнням, грошима, а ми не можемо сказати, що їх не навчатимемо.

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Вони також мають бути готовими та розуміти, що у них може відбутися. Вони також мають зрозуміти значення дрона та правильно розвивати свої збройні сили", - пояснив Єлізаров.

За словами полковника, у країнах НАТО, як і в Україні, багато хто з військових "живуть в капсулі" своєї освіти та доктрини, якій їх навчали. 

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Танки в минулому

"Багато хто вірить у танки досі. Насправді коли танк стоїть на прямій позиції та стріляє з трьох кілометрів прямим наведенням, то це дуже страшна зброя. Але час змінився. Зараз, на щастя, танк неактуальний. І найближчим часом вже ніколи не буде актуальним. 

Я вважаю,  що танк це вже пережиток. БМП та БТР - ні, а танк - так", - підсумував він.

Докладніше дивіться в інтерв'ю Павла Єлізарова на YouTube

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Автор: 

НАТО (7239) зброя (7910) танк (2190) бойові дії (5973) Єлізаров Павло (23)
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Топ коментарі
+10
Та блін, завтра придумають якусь протидію дронам і танк знову встане в повний зріст.
З розвитком авіації танк ставав неактуальним, з розвитком гвинтокрилів - ще більше не актуальним, з появою ПТКР - взагалі танк не повинен був би зʼявлятися на полі бою. Але все це його нікуди не поділо. І дрони - це тимчасовий ривок меча поперед щита.
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02.12.2025 16:12 Відповісти
+3
Все так. Я з цим не сперечаюся. Просто на мою думку це тимчасове явище. Почитайте про "Війну судного дня". Єгиптяни, озброєні радянськими копійчаними протитанковими ракетками "малютка" трахнули в хвіст і в гриву добре оснащені і обучені ізраїльські танкові війська. Здавалося б які нафіг танки, коли в противника є комплекси, які тягаються розрахунком з двох чуваків і виносить танк за 3-5 км? Але ж придумали як боротися, навішали динамічного захисту, всяких датчиків лазерного опромінення, поміняли тактику і т.д.. З дронами буде так само. Такими темпами дуже швидко дрони дійдуть до якоїсь технологічної стелі, де вирішувати буде не наявність дрона як такого чи якоїсь додаткової фічі, а вміння ним користуватися, тактика, массовість, взаємодія з іншими родами військ і таке інше.
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02.12.2025 16:33 Відповісти
+3
Згоден. Придумають якісь скорострільні самонавідні дробовики і танки знову кинуться в бій.
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02.12.2025 16:35 Відповісти
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Висновок правильний, але запізнілий десь на 3 роки.
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02.12.2025 15:58 Відповісти
Возможно, как кавалерия исчерпали свои тактические преимущества. Но все НАТО еще в 70х годах прошлого тысячелетия! Втянули Украину в свои игры, сидят ровно на жопе и думают, что обойдется! Это как больной у которого "колики". Если понос, пройдет, если аппендицит и не прооперированный, сдохнешь!
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02.12.2025 16:07 Відповісти
Кавалерія не вичерпала свої переваги. Просто зʼявився на порядок кращій іі замінник - бронетранспортери і автомобілі. А от замінника танкам, як засобу прориву оборони противника, ще нема. Дрони покищо цього не можуть.
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02.12.2025 16:14 Відповісти
Я не претендую на новаторство. Но, Изучите сколько техники потеряла Украина в танковых прорывах! И как дивизион ланцетов может остановить оперативное наступление.
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02.12.2025 16:22 Відповісти
Все так. Я з цим не сперечаюся. Просто на мою думку це тимчасове явище. Почитайте про "Війну судного дня". Єгиптяни, озброєні радянськими копійчаними протитанковими ракетками "малютка" трахнули в хвіст і в гриву добре оснащені і обучені ізраїльські танкові війська. Здавалося б які нафіг танки, коли в противника є комплекси, які тягаються розрахунком з двох чуваків і виносить танк за 3-5 км? Але ж придумали як боротися, навішали динамічного захисту, всяких датчиків лазерного опромінення, поміняли тактику і т.д.. З дронами буде так само. Такими темпами дуже швидко дрони дійдуть до якоїсь технологічної стелі, де вирішувати буде не наявність дрона як такого чи якоїсь додаткової фічі, а вміння ним користуватися, тактика, массовість, взаємодія з іншими родами військ і таке інше.
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02.12.2025 16:33 Відповісти
Изучал я этот вопрос. Не моя специфика, но там( на мою думку) не техника виновата, а способ ее применения и подготовка личного состава.
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02.12.2025 16:37 Відповісти
Та скоріш просто ніхто не чекав шо то виявиться таким ефективним..
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02.12.2025 16:44 Відповісти
Так это уже вопрос к стратегам а не солдатам!
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02.12.2025 16:46 Відповісти
Та да, НАТА втянула! А й ще НАТО насрало тобi у штани.
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02.12.2025 17:41 Відповісти
У меня в штанах все хорошо, а ты читай, больше читай! Тогда возможно не будешь транслировать чужие мысли десятилетней давности!
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02.12.2025 17:44 Відповісти
Партнери тримають нас як полігон!
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02.12.2025 16:09 Відповісти
Та блін, завтра придумають якусь протидію дронам і танк знову встане в повний зріст.
З розвитком авіації танк ставав неактуальним, з розвитком гвинтокрилів - ще більше не актуальним, з появою ПТКР - взагалі танк не повинен був би зʼявлятися на полі бою. Але все це його нікуди не поділо. І дрони - це тимчасовий ривок меча поперед щита.
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02.12.2025 16:12 Відповісти
Ну да, Буденный так Сталину и рассказывал. Не формируйте механизированные бригады, конные эскадроны под миом руководством добудут победу!
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02.12.2025 16:32 Відповісти
Ви знову про коней. Я вже писав, що це хоч і поширений, але невдалий приклад.
Для чого була потрібна коняка в того ж Будьоного? Шоб швидко довезти військового і його спорядження з точки А в точку Б. З цією задачею набагато краще справляється автотранспорт.
Для чого потрібен танк? При наявності важкого бронювання і здоровенної гармати робити прорив оборони противника. І чим ви будете проривати оборону замість танка? Нема заміни. Виявилося, що нема нічого зараз такого, а танки використовувати не можна. Тому кацапи і штурмують камікадзами на самокатах.
Тож або придумають чим замінити танк при прориві оборони, або будуть пристосовувати його до поточних умов. І так як всеодно з дронами треба якось боротися з танком чи без, то думаю будуть думати про пристосування до умов нової війни.
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02.12.2025 16:41 Відповісти
Заміна є - люди в великих кількостях або атомна зброя.
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02.12.2025 17:55 Відповісти
Люди в великих кількостях не заміна. Тільки хтось спробує зібрати натовп, це спалять дрони і туди полетить все шо можна.
Та і атомна зброя - такий собі засіб, поки ще тримається ідея про неминучій ядерний удар у відповідь.
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02.12.2025 18:04 Відповісти
З.І, хоча може статися шо сама концепція "прорива оборони" піде в історію. А будуть просто з двох сторін рої дронів і ракет з ШІ, які будуть змітати все на свойому шляху... тоді мабудь танки і не треба...
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02.12.2025 16:46 Відповісти
Згоден. Придумають якісь скорострільні самонавідні дробовики і танки знову кинуться в бій.
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02.12.2025 16:35 Відповісти
Якщо завтра придумають якусь протидію дронам, то придумають протидію протидії дронам. Танк ефективний лише тоді, коли немає дронів розвідників, арти, фпв-дронів, мінних загороджень, ПТУРів. Тобто танк ефективний практично ніколи. А якщо врахувати його вартість, то за ці гроші можна купити тисячі дуже потужних дронів. Розумово відсталим цього не зрозуміти.
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02.12.2025 16:46 Відповісти
Там і гадати нічого. Модернізувати ПО активного захисту проти ПТРК і FPV дрони проти танків гайнуть в історію.
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02.12.2025 17:04 Відповісти
Піхота - це вже неактуальний вид озброєння. Навіть імбіцили це вже зрозуміли, але не українці.
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02.12.2025 16:43 Відповісти
Так Путін з Герасімовим це ще в 2022 році зрозуміли. Тому і кидали їх колонами в лобові атаки. А українські дурники, наслухавшись закордонних і доморощених аналітиків, усе рахували, скільки там танків у Росії залишилось.
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02.12.2025 17:15 Відповісти
Ну і як там? Вже взяли Київ ваші танки?
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02.12.2025 18:10 Відповісти
Американе начали принимать на вооружение лазерные установки монтируемые на Страйкер. На взводном уровне. Плюс РЭБ плюс другие способы защиты , активной и пассивной. Может он поторопился танки списывать?
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02.12.2025 17:39 Відповісти
Проти арти та мінних полів цей захист нічого не зробить. До того ж лазери неефективні під час опадів та туману.
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02.12.2025 18:11 Відповісти
Бой в городе для танкистов - гроб». Не надо быть комбатом, ротным чтобы это понимать. Каждый солдат, который видел танки в бою, знает, что бой в городе - смерть для танков. Танки нельзя бросать на штурм. Вводить танки в большой город с лабиринтами узких улиц, к тому же заваленных обломками рухнувших зданий, перегороженных баррикадами,- это совершенно против правил. В городе они теряют свои преимущества, становятся лёгкой добычей для засевшего в укрытиях неприятеля, в том числе для гранатомётчиков . Населенные пункты и узлы сопротивления надо обходить. А в поле , на открытой местности-- хорошая мишень для дронов и пт артиллерии.
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02.12.2025 19:22 Відповісти
Після кожної війни, всілякі клоуни ховали танки. Ще з першої світової) Можете погуглити, особливе те, НЕ розумово відстале по першості. Ну з цим клавішним зрозуміло. Дивує те, що людина, яка абсолютно не цікавиться новими антидроновими розробками, типу військовий, ляпає так голослівно в інтерв'ю лисому піраміднику. Модифіковані КАЗ, башти/турелі з радаром і ШІ, з РЕБ- уже є діючі взірці. Танк ніколи і не був невразливим.
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04.12.2025 00:48 Відповісти
О, та він вже і так в зєкоМандє
"Діючий офіцер ЗСУ та продюсер Савіка Шустера Павло Єлізаров через компанію «Скрінтек» та сумнівні зв'язки з підсанкційними особами поставляє БПЛА до ЗСУ за завищеними цінами.
Павло Єлізаров, окрім бізнесової, зробив ще й блискучу військову кар'єру. У лютому 2022-го він починав як молодший лейтенант ТРО, а 19 червня 2023 року президент Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня уже підполковника Нацгвардії Єлізарова Павла Олександровича" Вражаючі досягнення, неймовірне з мл. лейтенанта за рік до підполковника))) Один свинокид з відрубаною рукою теж такий, неймовірний ріст показав)
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04.12.2025 12:30 Відповісти
Повністю погоджуюсь, з українських, реальних експертів, я поважаю одну людину - підполковник у відставці Микола Саламаха! Це дійсно знавець бронетехніки і не меле всілякої маячні, а резонні речі. А не всіляке непорозуміння типу продюсера шавки Шустера єлізарова, яке немає елементарних знань і просто торгує рилом, досі в політику хоче пролізти.
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04.12.2025 12:26 Відповісти
 
 