Зараз танк це вже неактуальний вид озброєння. У НАТО також мають це зрозуміти, - Єлізаров

Танк, як вид озброєння у сучасній війні, відходить у минуле.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Україна навчає НАТО

За його словами, багато країн-членів НАТО приїжджають до України, щоб навчатися на прикладі армії України.

"Ми пояснюємо. Рух має бути двостороннім. Вони нас підтримують, допомагають озброєнням, грошима, а ми не можемо сказати, що їх не навчатимемо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Лазар" - модель правильної державної політики в галузі дронів, - Касьянов. ВIДЕО

Вони також мають бути готовими та розуміти, що у них може відбутися. Вони також мають зрозуміти значення дрона та правильно розвивати свої збройні сили", - пояснив Єлізаров.

За словами полковника, у країнах НАТО, як і в Україні, багато хто з військових "живуть в капсулі" своєї освіти та доктрини, якій їх навчали.

Читайте: Якби не США, які оплатили 2000 дронів, ми б зупинилися у жовтні, - командир підрозділу Lasar’s Group Єлізаров

Танки в минулому

"Багато хто вірить у танки досі. Насправді коли танк стоїть на прямій позиції та стріляє з трьох кілометрів прямим наведенням, то це дуже страшна зброя. Але час змінився. Зараз, на щастя, танк неактуальний. І найближчим часом вже ніколи не буде актуальним.

Я вважаю, що танк це вже пережиток. БМП та БТР - ні, а танк - так", - підсумував він.

Докладніше дивіться в інтерв'ю Павла Єлізарова на YouTube

Читайте: На початку повномасштабного вторгнення ми адаптували боєприпаси 1946 року випуску під дрони, загалом 200 тис., - Єлізаров