Зараз танк це вже неактуальний вид озброєння. У НАТО також мають це зрозуміти, - Єлізаров
Танк, як вид озброєння у сучасній війні, відходить у минуле.
Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров, передає Цензор.НЕТ.
Україна навчає НАТО
За його словами, багато країн-членів НАТО приїжджають до України, щоб навчатися на прикладі армії України.
"Ми пояснюємо. Рух має бути двостороннім. Вони нас підтримують, допомагають озброєнням, грошима, а ми не можемо сказати, що їх не навчатимемо.
Вони також мають бути готовими та розуміти, що у них може відбутися. Вони також мають зрозуміти значення дрона та правильно розвивати свої збройні сили", - пояснив Єлізаров.
За словами полковника, у країнах НАТО, як і в Україні, багато хто з військових "живуть в капсулі" своєї освіти та доктрини, якій їх навчали.
Танки в минулому
"Багато хто вірить у танки досі. Насправді коли танк стоїть на прямій позиції та стріляє з трьох кілометрів прямим наведенням, то це дуже страшна зброя. Але час змінився. Зараз, на щастя, танк неактуальний. І найближчим часом вже ніколи не буде актуальним.
Я вважаю, що танк це вже пережиток. БМП та БТР - ні, а танк - так", - підсумував він.
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З розвитком авіації танк ставав неактуальним, з розвитком гвинтокрилів - ще більше не актуальним, з появою ПТКР - взагалі танк не повинен був би зʼявлятися на полі бою. Але все це його нікуди не поділо. І дрони - це тимчасовий ривок меча поперед щита.
Для чого була потрібна коняка в того ж Будьоного? Шоб швидко довезти військового і його спорядження з точки А в точку Б. З цією задачею набагато краще справляється автотранспорт.
Для чого потрібен танк? При наявності важкого бронювання і здоровенної гармати робити прорив оборони противника. І чим ви будете проривати оборону замість танка? Нема заміни. Виявилося, що нема нічого зараз такого, а танки використовувати не можна. Тому кацапи і штурмують камікадзами на самокатах.
Тож або придумають чим замінити танк при прориві оборони, або будуть пристосовувати його до поточних умов. І так як всеодно з дронами треба якось боротися з танком чи без, то думаю будуть думати про пристосування до умов нової війни.
Та і атомна зброя - такий собі засіб, поки ще тримається ідея про неминучій ядерний удар у відповідь.
"Діючий офіцер ЗСУ та продюсер Савіка Шустера Павло Єлізаров через компанію «Скрінтек» та сумнівні зв'язки з підсанкційними особами поставляє БПЛА до ЗСУ за завищеними цінами.
Павло Єлізаров, окрім бізнесової, зробив ще й блискучу військову кар'єру. У лютому 2022-го він починав як молодший лейтенант ТРО, а 19 червня 2023 року президент Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня уже підполковника Нацгвардії Єлізарова Павла Олександровича" Вражаючі досягнення, неймовірне з мл. лейтенанта за рік до підполковника))) Один свинокид з відрубаною рукою теж такий, неймовірний ріст показав)