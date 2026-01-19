Зеленский и Федоров согласовали кандидатуру заместителя командующего Воздушными силами
Президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.
Об этом глава государства сообщил в телеграме по итогам доклада главы оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Доклад министра обороны Украины Михаила Федорова. Первое – согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО. Задача – трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов", – рассказал президент.
Аудит поставки оружия
Как рассказал Зеленский, также во время встречи речь шла об аудите поставок оружия и необходимого оборудования в войска.
"Должно быть гарантировано количество дронов для каждой боевой бригады", - подчеркнул президент.
Боевые операции
"Третье – продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача – запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции", - рассказал глава государства.
В заключение Зеленский выразил благодарность всем, кто обеспечивает для украинской армии наиболее передовые решения. По его словам, эти решения в скором времени представят.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оманські, виконують свої завдання від ******!
Кличко доручив головам РДА до вечора прибрати сніг та лід: Інакше буду звертатися до Президента Джерело: https://censor.net/ua/n3596129
..
Так шо фсьо, фсьо пад кантролєм