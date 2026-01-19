РУС
Зеленский и Федоров согласовали кандидатуру заместителя командующего Воздушными силами

Зеленский и Федоров выбрали заместителя командующего Воздушными силами

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Об этом глава государства сообщил в телеграме по итогам доклада главы оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклад министра обороны Украины Михаила Федорова. Первое – согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО. Задача – трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов", – рассказал президент.

Аудит поставки оружия

Как рассказал Зеленский, также во время встречи речь шла об аудите поставок оружия и необходимого оборудования в войска.

"Должно быть гарантировано количество дронов для каждой боевой бригады", - подчеркнул президент.

Боевые операции

"Третье – продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача – запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции", - рассказал глава государства.

В заключение Зеленский выразил благодарность всем, кто обеспечивает для украинской армии наиболее передовые решения. По его словам, эти решения в скором времени представят.

Зеленский Владимир (23404) ПВО (3373) Федоров Михаил (562) Воздушные силы (2902)
Топ комментарии
+5
Хіба командирів на військові посади мають погоджувати цивільні? Завдання міністра оборони - забеспечити ЗСУ всім необхідним, а не погоджувани командуючих.
19.01.2026 18:11 Ответить
+3
Так, не в тему, Зеленський ще в Києві виходить? То сьогодні можна поспати? А то всі телеграм канали пишуть про можливість обстрілу.
19.01.2026 18:13 Ответить
+3
Два кидали, абсолютно некомпетентні в управлінні держави. І по яким критеріям вони здатні керуватись у виборі такої кандидатури? Просто зібрались для піар акції?
19.01.2026 18:13 Ответить
Та ну, ви нічого не розумієте. Голобородько може все, бо він бох. У нього є гарний приклад - Трамп, теж бох тільки американський, він теж вважає, що може робити все, що заманеться. Настала ера бохів.
19.01.2026 18:33 Ответить
Вони не просто цивільні, а ухилянти!
19.01.2026 18:41 Ответить
Два цивільних ТЕЛЕПНІ, ні дня не прослуживших у війську, на Захисті України, щось продовжують і далі гадити в Україні, на догоду ******?!?!?!
Оманські, виконують свої завдання від ******!
19.01.2026 18:43 Ответить
Узрите, сколько важной работы на Зегеваре, даже кандидатуры замов командующих родов войск согласовывает(с его то опытом.) Был уже такой генералиссимус...
19.01.2026 18:15 Ответить
Кличко он чув, що сказафф? Хто не пребере сніг в районах - буду скаржитись президенту

Кличко доручив головам РДА до вечора прибрати сніг та лід: Інакше буду звертатися до Президента Джерело: https://censor.net/ua/n3596129
..
Так шо фсьо, фсьо пад кантролєм
19.01.2026 18:20 Ответить
Ти б сюди ще Порошенка приплів би!
19.01.2026 18:43 Ответить
В цій новині все перкрасно: колишній блазень і колишній маркетолог (за сумітництвом обидва потужні мародери) приймають кадрові рішення про наш захист... Слава лохторату!
19.01.2026 18:20 Ответить
Хто з них?
19.01.2026 18:24 Ответить
це вже остаточна перемога ?
19.01.2026 18:25 Ответить
Два сраних кухонних піджака визначають хід війни та долю України.
19.01.2026 18:40 Ответить
 
 