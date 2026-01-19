Зеленский и Федоров согласовали кандидатуру заместителя командующего Воздушными силами

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Об этом глава государства сообщил в телеграме по итогам доклада главы оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Доклад министра обороны Украины Михаила Федорова. Первое – согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО. Задача – трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов", – рассказал президент.

Читайте также: ВСУ планируют усилить глубину поражения аналогами дронов "Молния", - Федоров

Аудит поставки оружия

Как рассказал Зеленский, также во время встречи речь шла об аудите поставок оружия и необходимого оборудования в войска.

"Должно быть гарантировано количество дронов для каждой боевой бригады", - подчеркнул президент.

Читайте также: От склада до подразделения за день: распределение дронов в ВСУ перевели в цифровой формат

Боевые операции

"Третье – продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача – запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции", - рассказал глава государства.

В заключение Зеленский выразил благодарность всем, кто обеспечивает для украинской армии наиболее передовые решения. По его словам, эти решения в скором времени представят.

Читайте также: До сегодняшнего дня несколько систем ПВО в Украине были без ракет. Помощь приходится "выбивать", - Зеленский. ВИДЕО