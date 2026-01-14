РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11721 посетитель онлайн
Новости Индустрия дронов
1 402 18

ВСУ планируют усилить глубину поражения аналогами дронов "Молния", - Федоров

Индустрия дронов

федоров

В Украине уже приняли решение о внедрении новых средств поражения, в частности дальнобойных дронов, для усиления ударов по российским войскам.

Об этом во время выступления в Верховной Раде перед назначением на должность министра обороны заявил Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, решение о развитии новых ударных средств было принято на позапрошлой Ставке Верховного главнокомандующего и сейчас находится на этапе реализации. В частности, в Украине должны появиться аналоги российских дронов "Молния".

"Нам нужно срочно внедрить новые средства, в том числе дроны, которые позволят увеличить глубину поражения врага. У нас есть большое количество производителей, которые это делают", - отметил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Федорова министром обороны Украины

Он также сообщил о необходимости насыщения войска дальнобойными дронами на оптоволокне, назвав это одним из ключевых приоритетов ближайшего времени.

Отдельно Федоров подчеркнул важность создания киберсил как элемента симметричной войны, однако подчеркнул необходимость сначала упорядочить работу с имеющимся человеческим капиталом в ВСУ. В этом контексте будет продолжен аудит Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 2 млн украинцев находятся в розыске, 200 тыс. - ушли в СОЧ, - Федоров. ВИДЕО

По его словам, аудит должен показать эффективность использования персонала, систему доплат и условия контрактов, которые при необходимости могут быть скорректированы. Федоров заверил, что финансовое обеспечение и социальная защита военных остаются его приоритетом.

Также он сообщил, что уже разрабатывается концепция реформирования работы ТЦК, которая в ближайшее время будет представлена после консультаций с профильным комитетом и Президентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала отставку Федорова из Минцифры

Кроме того, Федоров выступил за введение минимального гарантированного уровня обеспечения дронами каждой бригады, чтобы подразделения могли планировать свои действия заранее, в том числе и Силы территориальной обороны.

Автор: 

Федоров Михаил (554) дроны (5976)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Дебільні 73% від тих 40%,що взагалі прийшли, на вибори, ви всі - кончені ідіоти і співучасники знищення України!!!! І ті 60%, що не прийшли - теж! З тими клоунами Перемоги не буде!!! А зрада - кожний Божий день!!!
показать весь комментарий
14.01.2026 15:02 Ответить
+5
фламінги де, найвеличніший кібербезопаснік фьйодоров ?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:56 Ответить
+5
Зима. Птица теплолюбивая, улетела зимовать. В Израиль.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фламінги де, найвеличніший кібербезопаснік фьйодоров ?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:56 Ответить
Зима. Птица теплолюбивая, улетела зимовать. В Израиль.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:58 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 15:58 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 15:04 Ответить
Цифрові чи ні?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:00 Ответить
Вже фламінги все.Бо не чути,що вони щось там вражають.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:01 Ответить
Дебільні 73% від тих 40%,що взагалі прийшли, на вибори, ви всі - кончені ідіоти і співучасники знищення України!!!! І ті 60%, що не прийшли - теж! З тими клоунами Перемоги не буде!!! А зрада - кожний Божий день!!!
показать весь комментарий
14.01.2026 15:02 Ответить
Міністр оборони в 34 рочки.Хтось дійсно очікує від нього якогось результату крім піару?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:03 Ответить
Сказки про фламинго номер два.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:03 Ответить
крики кремлядєй з боліт залісся
бажають повернення фламінго в їхню гавєнь...
показать весь комментарий
14.01.2026 15:08 Ответить
розумні роблят а дурні язиками плещут. це вже попереджаете кацапів щоб приготувалися?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:09 Ответить
У зеленського пояснили, що це все експерименти, які мусять показувати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:16 Ответить
Ось що значить видатний полководець, ще в крісло не сів, а вже , язиком війну закінчив, або це попередження для фсбшників, готуйте гроші, я таке вам розповісти змогу
показать весь комментарий
14.01.2026 15:16 Ответить
Все вірно!
Не треба відкладати на потім.
Прямо с першого дня починай будувати нью васюки!
Не вистачає 300 фламінго в день?
Додамо 300 молній за годину!
Сподіваюсь виробничі потужності ті ж самі? "У міндіча".
Нові декорації з молніями вже наліпили?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:34 Ответить
Хвалиться молніями,як раніше звалились фламінго,допоки касапи не вивели з ладу їх цехи повітряними атаками.
Ні,щоби спочатку запустити у випуск тисячі їх, широко бити ними у відповідь гераням-так анонси спочатку.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:53 Ответить
супер проффесіонал, хтось йому розкаже, що "молния" - це дрон ближньої дії, та є аналогом українського дрону
показать весь комментарий
14.01.2026 15:57 Ответить
На свой новой должности федоров продолжает анонсировать и рассказывать про планы всем, в т.ч. врагу....
показать весь комментарий
14.01.2026 16:01 Ответить
 
 