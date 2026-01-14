ВСУ планируют усилить глубину поражения аналогами дронов "Молния", - Федоров

Индустрия дронов

В Украине уже приняли решение о внедрении новых средств поражения, в частности дальнобойных дронов, для усиления ударов по российским войскам.

Об этом во время выступления в Верховной Раде перед назначением на должность министра обороны заявил Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, решение о развитии новых ударных средств было принято на позапрошлой Ставке Верховного главнокомандующего и сейчас находится на этапе реализации. В частности, в Украине должны появиться аналоги российских дронов "Молния".

"Нам нужно срочно внедрить новые средства, в том числе дроны, которые позволят увеличить глубину поражения врага. У нас есть большое количество производителей, которые это делают", - отметил Федоров.

Он также сообщил о необходимости насыщения войска дальнобойными дронами на оптоволокне, назвав это одним из ключевых приоритетов ближайшего времени.

Отдельно Федоров подчеркнул важность создания киберсил как элемента симметричной войны, однако подчеркнул необходимость сначала упорядочить работу с имеющимся человеческим капиталом в ВСУ. В этом контексте будет продолжен аудит Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По его словам, аудит должен показать эффективность использования персонала, систему доплат и условия контрактов, которые при необходимости могут быть скорректированы. Федоров заверил, что финансовое обеспечение и социальная защита военных остаются его приоритетом.

Также он сообщил, что уже разрабатывается концепция реформирования работы ТЦК, которая в ближайшее время будет представлена после консультаций с профильным комитетом и Президентом.

Кроме того, Федоров выступил за введение минимального гарантированного уровня обеспечения дронами каждой бригады, чтобы подразделения могли планировать свои действия заранее, в том числе и Силы территориальной обороны.