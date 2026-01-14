2 млн украинцев находятся в розыске, 200 тыс. - ушли в СОЧ, - Федоров. ВИДЕО
Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих.
Об этом сообщил Михаил Федоров, представляя свою кандидатуру на должность министра обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Проблемы ТЦК
"Качественная подготовка - это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - подчеркнул он.
В частности, как подчеркивает "Главком", Федоров уточнил, что сейчас 2 млн украинцев находятся в розыске и еще 200 тыс. самовольно покинули воинские части. Федоров подчеркнул, что нужно решить эти проблемы, чтобы была возможность двигаться дальше.
Обеспечение дронами
"Мы должны масштабировать сильных и помогать расти тем, кто к этому готов и работает на результат. Доступ к возможностям развития должен быть равным для всех. Поэтому одним из первых решений на посту министра обороны станет обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами, которого точно не хватает. Это повысит прогнозируемость и качество планирования", - добавил Федоров.
Он также отметил, что сегодня топ-50 юнитов из 400 в целом обеспечивают 70% поражений врага.
"Представьте потенциал Сил обороны, если мы поможем остальным 350 вырасти", - отметил он.
"2 млн. у розшуку"
а чи були вироки суду?
якщо ні, то нехай вчить закони, та починає думати де набирати здорових бійців, бо хворі у армії на утриманні, і це витрати із низьким ККД.
Але, аудит це обов'язково.
Ідеальна схема мародерства. Хєр хто докопається.
Крім всього, що я та кожний посполитий робить, що б вижити, ми ще повинні щось пропонувати, а краще робити замість когось.
Ми захищаємо. Ми виробляємо. Ми збираємо врожай. Ми платимо податки.....
Але всі плюшки мародерам міндічам.
Класна схема.
"Також з Урядом плануємо створити всі умови для розвитку українців", - повідомляє Мінцифри.
Зокрема, відомство анонсувало такі зміни:
в Україні запровадять
- єПідтримку для проходження курсів з англійської;
- діти вивчатимуть англійську з дитячого садочка;
- у школах викладатимуть носії мови;
- вчителі отримають безоплатне навчання, стажування, навчальні курси тощо;
- англійська стане обов'язковою для кожного держслужбовця.
(1 листопада 2023 р.)
https://life.pravda.com.ua/society/2023/11/01/257381/
Відкрив ДіЮ,локація передана группа
Підтримки приїхала і т.і.
Цифровий ,,рай"
Так переможемо!
Но он же ни дня не служил в армии !
Как он будет командовать генералами ?