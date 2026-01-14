2 млн украинцев находятся в розыске, 200 тыс. - ушли в СОЧ, - Федоров. ВИДЕО

Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Михаил Федоров, представляя свою кандидатуру на должность министра обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Проблемы ТЦК

"Качественная подготовка - это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - подчеркнул он.

В частности, как подчеркивает "Главком", Федоров уточнил, что сейчас 2 млн украинцев находятся в розыске и еще 200 тыс. самовольно покинули воинские части. Федоров подчеркнул, что нужно решить эти проблемы, чтобы была возможность двигаться дальше.

Обеспечение дронами

"Мы должны масштабировать сильных и помогать расти тем, кто к этому готов и работает на результат. Доступ к возможностям развития должен быть равным для всех. Поэтому одним из первых решений на посту министра обороны станет обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами, которого точно не хватает. Это повысит прогнозируемость и качество планирования", - добавил Федоров.

Он также отметил, что сегодня топ-50 юнитов из 400 в целом обеспечивают 70% поражений врага.

"Представьте потенциал Сил обороны, если мы поможем остальным 350 вырасти", - отметил он.

Всі ,,Результати" вивезли за кордон у валізах.
14.01.2026 12:42 Ответить
Зелений дегенерат хфьодоров, тебе ще ніхто не призначив ніким.
Але, аудит це обов'язково.
Ідеальна схема мародерства. Хєр хто докопається.
14.01.2026 12:24 Ответить
Вивести Бусифікацію на новий рівень?
14.01.2026 12:33 Ответить
Троє папірєдніків реформововували реформовували і де результати?
14.01.2026 12:23 Ответить
Всі ,,Результати" вивезли за кордон у валізах.
14.01.2026 12:42 Ответить
Цех міністр напрацює нам усім:
"2 млн. у розшуку"
а чи були вироки суду?
якщо ні, то нехай вчить закони, та починає думати де набирати здорових бійців, бо хворі у армії на утриманні, і це витрати із низьким ККД.
14.01.2026 14:40 Ответить
Зелений дегенерат хфьодоров, тебе ще ніхто не призначив ніким.
Але, аудит це обов'язково.
Ідеальна схема мародерства. Хєр хто докопається.
14.01.2026 12:24 Ответить
Ви під всіма новинами скажем так, КРИТИКУЄТЕ)) можливо знаєте як саме треба робити?
14.01.2026 14:34 Ответить
Так так. Я з вами згоден!
Крім всього, що я та кожний посполитий робить, що б вижити, ми ще повинні щось пропонувати, а краще робити замість когось.
Ми захищаємо. Ми виробляємо. Ми збираємо врожай. Ми платимо податки.....
Але всі плюшки мародерам міндічам.
Класна схема.
14.01.2026 14:53 Ответить
эти полудурки содержаться на бабки налогоплательщиков. Не хватает мозгов управлять государством на кой черт оно туда лезет? Мне ему еще объяснять как работу выполнять за мои же бабки?
14.01.2026 14:55 Ответить
Одну систему він уже "швидко, раз і назавжди" змінив:

"Також з Урядом плануємо створити всі умови для розвитку українців", - повідомляє Мінцифри.

Зокрема, відомство анонсувало такі зміни:

в Україні запровадять
- єПідтримку для проходження курсів з англійської;
- діти вивчатимуть англійську з дитячого садочка;
- у школах викладатимуть носії мови;
- вчителі отримають безоплатне навчання, стажування, навчальні курси тощо;
- англійська стане обов'язковою для кожного держслужбовця.

(1 листопада 2023 р.)

https://life.pravda.com.ua/society/2023/11/01/257381/
14.01.2026 12:30 Ответить
Мабуть створить ************ + щоб кожен українець міг обрати комфортний йому бусик
14.01.2026 13:03 Ответить
Вивести Бусифікацію на новий рівень?
14.01.2026 12:33 Ответить
100 процентів.
Відкрив ДіЮ,локація передана группа
Підтримки приїхала і т.і.
Цифровий ,,рай"
14.01.2026 12:44 Ответить
сначала лектричество надо, потом связь, потом это все оплатить, а уж потом - да. а тут у реформаторов-политологов-социологов-эффективных менеджеров проблемы с первым пойдут и гаплык, потому как дурить "своих" холопов - можно долго, а ракеты\физику\экономику - нет. будут втыкать в "мертвые души" на экране и радоваться.
14.01.2026 19:09 Ответить
Залучити самоскиди і товарні вагони. Грузити майбутніх захисників вілами.
Так переможемо!
14.01.2026 13:08 Ответить
а яйца будут?
14.01.2026 12:38 Ответить
який гарний дегенерат
14.01.2026 12:46 Ответить
Цифровий в тебе застарілі дані зараз сзч десь вже 500 тис +
14.01.2026 13:02 Ответить
Отборный демагог,мастер высшего уровня,с творожком это будет явно переможный тандем,все эсзэчешники уже бегут обратно.
14.01.2026 13:04 Ответить
А чому в розшуку не перебувають поліцаї, прокурори, депутати? Вони ж теж по законам повинні бути мобілізовані, чи то не на часі і інше? Я думаю з таких міністром "оборони" фронт посипеться ще стрімкіше
14.01.2026 13:04 Ответить
Яке насичене у пліснявих життя. Обісцянки на майбутнє. Самі у себе аудити проводять. Витрачають на це час і гроші, і ніяких порушень не знаходять.
14.01.2026 13:13 Ответить
2,2 млн. З такою армією можна було б вже Астрахань штурмувати.
14.01.2026 13:17 Ответить
Штурмуйте. Тільки особисто. Вам хто заважає? І пригадайте відомий вислів, що "теоретично маємо 10 тис. $ а практично дві хвой.....ди в хаті. "
14.01.2026 13:29 Ответить
Вперше чую цей вислів. А хто автор?
14.01.2026 13:30 Ответить
Наперед прошу вибачення у жінок. Вони найкращі. Але для розуміння "теоретично і практично". Син запитує у батька:
- Що таке "реально" і що таке "гіпотетично"?
- Синку, як би тобі пояснити, давай краще розберемо на прикладі.
- Добре.
- Іди до мами і запитай переспала б вона за 1млн. баксів з негром.
Хлопчик повертається: - Каже, що переспала б.
- Ось, а тепер запитай це у сестри.
- Вона теж згодна.
- А тепер у діда запитай чи переспить він з негром за мільйон доларів.
- Дід теж згоден.
- Ось бачиш, гіпотетично у нас є 3 млн баксів, а реально - дві повії і старий під*рас.
14.01.2026 13:54 Ответить
))))
14.01.2026 13:56 Ответить
Ото ж то й воно. Можна було б......
14.01.2026 14:00 Ответить
Дякуючи ЗЕленій владі,яка не здатна була своєчасно прийняти Закон про мобілізацію,а головний ЗЕбіл перевів стрілки на Залужного та Шапталу.Ще тим МСЕКам,воєнкомам-ТЦКашникам,і тим прикордонникам на КПП,всяким схематозникам з переправлянням через кордон,псевдоволонтерам.Можливо треба було зробити жорсткішими санкції за ухилянство.Одні воюють чотири роки а хто і більше,вони вже і фізично,і психологічно виморені, а заміни не має.
14.01.2026 13:28 Ответить
Станом на січень 2026 року точна загальна кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) є предметом оцінок через те, що Офіс Генерального прокурора наприкінці 2025 року припинив публікацію відкритої статистики щодо таких проваджень. Але вже на той момент загальна кількість відкритих кримінальних проваджень щодо СЗЧ та дезертирства сягнула більш ніж за 290 000. Нажаль динаміка стрімко погіршується Лише за перші 10 місяців 2025 року було зафіксовано понад 165 000 випадків СЗЧ. Це майже в чотири рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року.А у жовтні 2025 року було зафіксовано рекордну кількість - понад 21 600 випадків за один місяць., Зеленський повністью провалив і завалив мобілізіційний процесс, і при цьому робить вигляд що нібито нічого і не трапилось і як завжди нічого не робить щоб хоча б якось виправити сітуацію......А робити щось треба, і вже давно. Проблеми які до цього призвели накопичувались роками і іх багато. Всі іх добре знають. Але вирішити іх швидко і назавжди як обіцяє цей черговий зелений популіст нажаль не вийде....
14.01.2026 13:37 Ответить
Федоров так розпинається і доводить лехторату, що в міністерстві завал, який дістався йому від попередників. Справа в тому, що попередниками сьогодні є слуги Голобородька', які 5 років валили і корумпувати Україну. Така велика кількість МЗС - по наслідки дій влади.
14.01.2026 14:09 Ответить
Щоб не було СЗЧ та люди хотіли служити, потрібно щоб була професійна армія а не тюрма з начальниками-совками.
14.01.2026 14:13 Ответить
Мабудь перед нарадою сказали: нічого не кажи про підвищення зарплати, збільшення кількості бойових тренувань зі стрільбами (на 107 курс за кордоном настріл 500-700 *********** на день, в Україні - 50-70), оптимізації системи курсів (не мільйон курсів (всі майже без бойових стрільб), які треба пройти інакше ніяк, а дійсно потрібних за фахом і для базових навичок (і це ніфіга не стройова, не вміння писати і уважно по 7 годин поспіль слухати лектора)), зробити нормальну систему ВЛК для тих хто вже на службі (це якась фігня, лікарі ВЛК, ті що допомагають ТЦК, тупо парять мозг і знущаються над здоровими в/сл., які вже служать, страшно подумати, що вони роблять з пораненими і тими хто потребує допомоги, про тих кого мобілізують мовчу, 3 - штурмова навіть рекламу додала - "Своє ВЛК" з натяком на те, що в них ВЛК проходять нормально, а не так як в загальному порядку), дієвий соцпакет. А от про дрони дозволили - це популярно і потужно звучить, але не думаю що лише від слів мосвабад відчує те, що Київ та інші міста України вже відчуває.
14.01.2026 14:15 Ответить
Починати треба з головного - справедливість самої мобілізації . Тобто - критерії того хто має йти служити !
14.01.2026 14:35 Ответить
Згоден, абсолютно, але і для тих хто вже служить також треба щось думати, щоб не тільки не втрачали мотивацію, але й закріплювали її.
14.01.2026 14:51 Ответить
интересно каким магическим образом этот зеленый идиот собрался решить вопрос. Очередной потужний решала, обосрется через пару месяцев. Короче это уже агония
14.01.2026 14:32 Ответить
Розовощекий накачанный Федоров хорошо бы смотрелся на мобилизационном плакате. ))
Но он же ни дня не служил в армии !
Как он будет командовать генералами ?
14.01.2026 14:40 Ответить
через смс
14.01.2026 14:45 Ответить
Интересно, какие там гениальные идеи? Набрать еще больше косых и кривых мужиков за 50 и отправить как прыдатных на бзвп теперь не на 52, а на все 82 дня? Чтоб они уже точно все там в той Десне дуба дали?
14.01.2026 15:13 Ответить
Всі добре знають де ті 2 млн. розшукуваних, але для того щоб знайти їх, треба перестати зеленим мріяти про вибори і в першу чергу найпотужнішому лідеру **********.
14.01.2026 15:50 Ответить
14.01.2026 18:43 Ответить
А що таке сталося,що мільйони громадян в одночас стали злочинцями і знаходяться в розшуку?! Систему пропонує міняти... Ти голову полікуй собі,недоумок савєцкій!
14.01.2026 19:07 Ответить
Тільки ідіот озвучує такі цифри під час війни
14.01.2026 19:11 Ответить
Про що йде мова?Взагалі ,про Що?$
14.01.2026 19:11 Ответить
 
 