Рассчитываю, что уже на следующей неделе Федорова назначат на должность министра обороны Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Верховная Рада на следующей неделе поддержит кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.
Об этом Зеленский сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Федорова - на должность министра обороны
"Сегодня был доклад Михаила Федорова фактически по плану нашей защиты - обсуждали стратегические вещи. Рассчитываю, что парламентарии уже на следующей неделе поддержат Михаила на должность министра обороны Украины", - говорится в сообщении.
План действий
Зеленский отметил, что для сферы обороны есть план действий. Так же, как и для дипломатии.
"И это зависит исключительно от решимости партнеров, какой план станет основным на год. Войну нужно заканчивать. Для этого на Россию нужно давить. Тот, кто говорит на языке баллистики и "шахедов", ничего, кроме силы, не поймет. Работаем, чтобы мир действовал эффективно", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
- Президент предложил Денису Шмыгалю должность министра энергетики.
- 5 января президент Владимир Зеленский обсудил с действующим министром цифровой трансформации и кандидатом на пост главы Министерства обороны Михаилом Федоровым формат изменений в работе оборонного ведомства.
- 9 января стало известно, что министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Верховную Раду Украины заявления об отставке.
Так от, Фьодоров створив та був куратором... Ботоферма ;ZE!-Диджитал!;. Ботоферма Зеленського.
Незламність янєлоха перейде на рівень супернезламності, найвеличнішість - на рівень гіпервеличі, а потужність взагалі зашкалить і від вечірніх хриплосиків можна буде заживити всю Африку, обидві Америки, Азію та Океанію, Європу... Але на Україну сил вже не вистачить...
Бордель з клоунами, які пересувають ліжка і міняються ними.
А план боротьби з корупцією, у своєму оточенні ще не плануєш?
І це в воюючій державі !