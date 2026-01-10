РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9463 посетителя онлайн
Новости
726 28

Рассчитываю, что уже на следующей неделе Федорова назначат на должность министра обороны Украины, - Зеленский

Зеленский о назначении Федорова

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Верховная Рада на следующей неделе поддержит кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Федорова - на должность министра обороны

"Сегодня был доклад Михаила Федорова фактически по плану нашей защиты - обсуждали стратегические вещи. Рассчитываю, что парламентарии уже на следующей неделе поддержат Михаила на должность министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Будем усиливать санкционный инструментарий, - Зеленский после доклада Буданова. ФОТО

План действий

Зеленский отметил, что для сферы обороны есть план действий. Так же, как и для дипломатии.

"И это зависит исключительно от решимости партнеров, какой план станет основным на год. Войну нужно заканчивать. Для этого на Россию нужно давить. Тот, кто говорит на языке баллистики и "шахедов", ничего, кроме силы, не поймет. Работаем, чтобы мир действовал эффективно", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Диалог с США должен быть на 100% конструктивным. Украина никогда не была препятствием для дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23343) Федоров Михаил (549)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Фьодоров навіть в армії не служив. Єдина заслуга- це... Пам'ятаєте мульку про ;Порохоботів;?
Так от, Фьодоров створив та був куратором... Ботоферма ;ZE!-Диджитал!;. Ботоферма Зеленського.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:46 Ответить
+7
Він просто ворог.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:47 Ответить
+6
Хтось не вірив,що нарк уграє країну?Фінал вже близько.Не на часі,спостерійте мовчки тупі виродки.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Безуглу на цифровізацію - і буде повний зелений феншуй.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:35 Ответить
Федорова безумовно призначать, чим він гірший від своїх попередників, геніальних менеджерів і стратегів, які так розвели всіх
показать весь комментарий
10.01.2026 18:41 Ответить
Хтось не вірив,що нарк уграє країну?Фінал вже близько.Не на часі,спостерійте мовчки тупі виродки.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:42 Ответить
А я розраховую що ТИ гнида здохнеш зрадник клятий гандон
показать весь комментарий
10.01.2026 18:43 Ответить
"Була сьогодні доповідь Михайла Федорова фактично по плану нашого захисту всі інші, мабуть, котрі були до цього часу , були грабіжниками України і її народу,
показать весь комментарий
10.01.2026 18:43 Ответить
Зеленський
показать весь комментарий
10.01.2026 18:44 Ответить
... ни одного военного на эту должность так и не нашли ?
показать весь комментарий
10.01.2026 18:44 Ответить
І? Як попруть цифралізовані ракети, а зверху Є- балами по болотах.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:44 Ответить
Ще раз скажу що зеленський то є біч українського народу. Цю бл.дь потрібно гнати в три шиї
показать весь комментарий
10.01.2026 18:46 Ответить
Він просто ворог.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:47 Ответить
Фьодоров навіть в армії не служив. Єдина заслуга- це... Пам'ятаєте мульку про ;Порохоботів;?
Так от, Фьодоров створив та був куратором... Ботоферма ;ZE!-Диджитал!;. Ботоферма Зеленського.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:46 Ответить
так же,как и тупой нарк
показать весь комментарий
10.01.2026 18:52 Ответить
министр обороны в нормальных странах и должен относиться к армии, это сугубо связывающая должность, административная
показать весь комментарий
10.01.2026 19:20 Ответить
Їж, це чоколяд.
показать весь комментарий
10.01.2026 19:30 Ответить
Це той самий "стратег" Федоров, який казав, що питання кібербезпеки то фігня? Уявляю, які "стратегії" він намалював потужному боневтіку, у якого "немає часу думати стратегічно"!
Незламність янєлоха перейде на рівень супернезламності, найвеличнішість - на рівень гіпервеличі, а потужність взагалі зашкалить і від вечірніх хриплосиків можна буде заживити всю Африку, обидві Америки, Азію та Океанію, Європу... Але на Україну сил вже не вистачить...

Бордель з клоунами, які пересувають ліжка і міняються ними.
показать весь комментарий
10.01.2026 18:50 Ответить
34 річного в міністри оборони?Це ......
показать весь комментарий
10.01.2026 19:03 Ответить
ннн-дааа... от воно де виплило це гів..фьодоров , і родичі у московії і бізнес ..буде розрулювати Україну далі ...
показать весь комментарий
10.01.2026 18:52 Ответить
Зеля потихеньку прибирає бойових генералів і стратегів ставлячи їх завгоспами в якісь діри а на їх місце розставляє якусь свою пітушню яка не має відношення до армії зате вміє гарно лизати сраки і забивати косяки. Ось вам результат мірної угоди. А ви придурки хто верещав що для України краще поганий мір чим хороша війна будете розказувати що Україна наступне перемир'я використає для укріплення своєї армії і своїх кордонів швидше ніж Сосія підготується до нового наступу?
показать весь комментарий
10.01.2026 18:59 Ответить
Україну під керівництвом потужного нарка чекає важка поразка,передбачена в 2022р,коли зробили боневтіка.Врятує Україну тільки зміна влади зрадника ЗЕ
показать весь комментарий
10.01.2026 19:08 Ответить
федоров, який уміє рахувати до 10 ))
показать весь комментарий
10.01.2026 19:05 Ответить
Хотіли молодих облич?Отримуйте міністра оборони 34х літгєнього.Хуже нє будєт
показать весь комментарий
10.01.2026 19:05 Ответить
Потужний сигнал,тим хто залишився в країні і надіявся на краще.Дива не буде .
показать весь комментарий
10.01.2026 19:12 Ответить
Знову "новьіе ліца" від слуг урода...
показать весь комментарий
10.01.2026 19:14 Ответить
це вже Zельона побєда ?
показать весь комментарий
10.01.2026 19:15 Ответить
Зеленський зазначив, що для сфери оборони є план дій.
А план боротьби з корупцією, у своєму оточенні ще не плануєш?
показать весь комментарий
10.01.2026 19:16 Ответить
Верховний - ортодоксальний ухилянт, міністр оборони - торговець кримською цибулею, та ще й Альбертович !
І це в воюючій державі !
показать весь комментарий
10.01.2026 19:19 Ответить
Це що чергова "перемога" чи агонія зевлади.
показать весь комментарий
10.01.2026 19:31 Ответить
 
 