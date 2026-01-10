Рассчитываю, что уже на следующей неделе Федорова назначат на должность министра обороны Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Верховная Рада на следующей неделе поддержит кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Федорова - на должность министра обороны

"Сегодня был доклад Михаила Федорова фактически по плану нашей защиты - обсуждали стратегические вещи. Рассчитываю, что парламентарии уже на следующей неделе поддержат Михаила на должность министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

План действий

Зеленский отметил, что для сферы обороны есть план действий. Так же, как и для дипломатии.

"И это зависит исключительно от решимости партнеров, какой план станет основным на год. Войну нужно заканчивать. Для этого на Россию нужно давить. Тот, кто говорит на языке баллистики и "шахедов", ничего, кроме силы, не поймет. Работаем, чтобы мир действовал эффективно", - добавил Зеленский.

