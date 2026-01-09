Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке

Министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Верховную Раду Украины заявления об отставке.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины Михаила Альбертовича Федорова", — сообщил он.

Стефанчук добавил, что парламент рассмотрит заявления в ближайшее время.

