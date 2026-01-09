РУС
Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке

Федоров и Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Верховную Раду Украины заявления об отставке.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины Михаила Альбертовича Федорова", — сообщил он.

Стефанчук добавил, что парламент рассмотрит заявления в ближайшее время.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины. 

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

+11
Перетасовка мішків з лайном.
09.01.2026 18:12 Ответить
+10
наобороняли та повтікали! абсолютно ніякої відповідальності! влада клінічних злодіїв та зрадників!
09.01.2026 18:12 Ответить
+7
Довбане шапіто.
09.01.2026 18:14 Ответить
Ужас, шо творится, министры местами меняются. Ротация, емае...
09.01.2026 18:12 Ответить
от жеж клята хунта!
звільнятись надумали..
09.01.2026 18:19 Ответить
Для мене перше є цікавнкою -
1 чи надасть Батьківщина, Голос та ЄС свої голоси ПРОТИ УКРАЇНИ в першу чергу "міністру оборони " супер цифровому вундеркінду

2- ну і чи голосів розтікшоїся гівном коаліці вистачить на усі нові відставки й призначення , котрі освячуються за конституцією саме в ВР
09.01.2026 18:19 Ответить
...а саме я про Малюка й Буданова й пов"зані з ними пертусовками як й раніше задумані Єрмаком з отдальонного управління ОПою
09.01.2026 18:21 Ответить
"Торгівля голосами" у Раді: за "слуг народу" Савченко та Пивоварова внесли майже 36,7 млн грн, Джерело: https://censor.net/ua/n3594674

Ну-ну чекаємо на голосування коаліції й не тільки ...
09.01.2026 18:45 Ответить
В вашій голові Федоров та Украіна - одне і те ж ? Ці пани- це АнтиУкраіна і є.Федоров прив'язав нас до російськоі Діі, всі наші дані в Мацкві, про другу персону- все відомо .Від перестановки ліжок в борделі самі знаєте- ніякого толку
09.01.2026 18:34 Ответить
Перетасовка мішків з лайном.
09.01.2026 18:12 Ответить
Від зміни місць доданків сума не міняється, так і тут від зміни місць дебілів, користі не буде
09.01.2026 18:33 Ответить
наобороняли та повтікали! абсолютно ніякої відповідальності! влада клінічних злодіїв та зрадників!
09.01.2026 18:12 Ответить
НА ФРОНТ ПІДУТЬ !) АБО БРЕХЛИВА ВЛАДА !)
09.01.2026 18:12 Ответить
Орешника злякалися? Сподіваюся, їм менше 65 років, знайдуть себе в штурмових військах.
09.01.2026 18:13 Ответить
Які штурмові війська? Ці два чорта місцями міняються. Буквально.
09.01.2026 18:16 Ответить
А написали так, наче вони повіситися вирішили. Піду, закорковую шампанське назад.
09.01.2026 18:21 Ответить
Тобто міністр оборони може звільнитися, а до солдата " буряти" прийдуть...
09.01.2026 18:13 Ответить
Довбане шапіто.
09.01.2026 18:14 Ответить
то шо звільнилось місця послів на Бора Бора
09.01.2026 18:15 Ответить
Это свингерство пора уголовно наказывать).
09.01.2026 18:16 Ответить
міністри ідуть..
на фронт..
09.01.2026 18:16 Ответить
Там дєрьмак пів нуля сам закриває, нема місця
09.01.2026 18:23 Ответить
пів нуля..
це від бублика дирка..
він гігант потужний..
колись і далекий схід відкривав для сцаря..
09.01.2026 18:26 Ответить
Якщо міністр, чи будь-який державний чиновник, не справляється зі своїми обов'язками, то його звільняють, а не тягають по всіх кабінетах, як меблі, яким не можуть знайти місце в будинку. Вже створили б одне міністерство і усіх туди, якщо вони такі універсали. Навіщо утримувати таку армію чиновників?Скільки грошей заощадили б.)
09.01.2026 18:16 Ответить
Як шо лакей ахметки шмигаль досі МО, як зазначено, то кім тоді там ьув Умеров-Чебурек? Касиром?Інкасатором?
09.01.2026 18:17 Ответить
Новорічний хоровод бордельних хвойд.
09.01.2026 18:18 Ответить
Ну хоч не на одруження
09.01.2026 18:20 Ответить
А чітко підмітив🤣🤣🤣 схоже шо голубки
09.01.2026 18:24 Ответить
босота ...
09.01.2026 18:23 Ответить
тепер на їх місце ..
прийдуть чьоткіє пацанчики...
все буде в лучшем відє..
09.01.2026 18:23 Ответить
все буде в лучшем відє чікі-пукі...
09.01.2026 18:39 Ответить
Перестановка ліжок в ЗЕленому борделі.
09.01.2026 18:25 Ответить
Які заяви та ще до вру, потрібно з повинною до прокуратури, хоча що там, що тут свої люди, інваліди
09.01.2026 18:27 Ответить
краще б ці два тупі уйопки пішли нахй і назавжди.
09.01.2026 18:28 Ответить
А потім згодом ,вони будуть у сзр, поряд с дерьмаком
09.01.2026 18:29 Ответить
И вновь продолжается цирк.
09.01.2026 18:29 Ответить
 
 