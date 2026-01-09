2 325 34
Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке
Министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Верховную Раду Украины заявления об отставке.
Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины Михаила Альбертовича Федорова", — сообщил он.
Стефанчук добавил, что парламент рассмотрит заявления в ближайшее время.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.
звільнятись надумали..
1 чи надасть Батьківщина, Голос та ЄС свої голоси ПРОТИ УКРАЇНИ в першу чергу "міністру оборони " супер цифровому вундеркінду
2- ну і чи голосів розтікшоїся гівном коаліці вистачить на усі нові відставки й призначення , котрі освячуються за конституцією саме в ВР
Ну-ну чекаємо на голосування коаліції й не тільки ...
на фронт..
це від бублика дирка..
він гігант потужний..
колись і далекий схід відкривав для сцаря..
прийдуть чьоткіє пацанчики...
все буде в лучшем відє..
в лучшем відєчікі-пукі...