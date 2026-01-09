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Шмигаль та Федоров подали до Ради заяви на відставку

Федоров та Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали до Верховної Ради України заяви на відставку.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова", - повідомив він.

Стефанчук додав, що парламент розгляне заяви найближчим часом.

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Федоров і Шмигаль подали заяви на відставку 9 січня
Федоров і Шмигаль подали заяви на відставку 9 січня

Що передувало?

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Автор: 

відставка (1512) Стефанчук Руслан (787) Федоров Михайло (1308) Шмигаль Денис (4956)
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Топ коментарі
+22
Перетасовка мішків з лайном.
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09.01.2026 18:12 Відповісти
+17
Ужас, шо творится, министры местами меняются. Ротация, емае...
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09.01.2026 18:12 Відповісти
+15
наобороняли та повтікали! абсолютно ніякої відповідальності! влада клінічних злодіїв та зрадників!
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09.01.2026 18:12 Відповісти

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