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Шмигаль та Федоров подали до Ради заяви на відставку
Міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали до Верховної Ради України заяви на відставку.
Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова", - повідомив він.
Стефанчук додав, що парламент розгляне заяви найближчим часом.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
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Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.
Топ коментарі
+22 Oleksandra Miatenko
показати весь коментар09.01.2026 18:12 Відповісти Посилання
+17 Дан Корвин
показати весь коментар09.01.2026 18:12 Відповісти Посилання
+15 громов віталій
показати весь коментар09.01.2026 18:12 Відповісти Посилання
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