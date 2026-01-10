Розраховую, що вже наступного тижня Федорова призначать на посаду міністра оборони України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Верховна Рада наступного тижня підтримає кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Федорова - на посаду міністра оборони

"Була сьогодні доповідь Михайла Федорова фактично по плану нашого захисту – стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримають Михайла на посаду міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.

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План дій

Зеленський зазначив, що для сфери оборони є план дій. Так само, як і для дипломатії.

"І це залежить виключно від рішучості партнерів, який план стане основним на рік. Війну треба завершувати. Для цього на Росію треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та "шахедів", нічого, крім сили, не зрозуміє. Працюємо, щоб світ діяв ефективно", - додав Зеленський.

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