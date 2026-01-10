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Новини Фото Санкції проти Росії
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Будемо посилювати санкційний інструментарій, - Зеленський після доповіді Буданова. ФОТО

Сьогодні, 10 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови ОП Кирила Буданова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося?

За словами глави держави, вони обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, і зокрема питання санкційної політики.

Зеленський та Буданов
Зеленський та Буданов

"Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій. Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Зеленський та Хмара погодили нові спецоперації СБУ.
  • Своєю чергою, Буданов провів нараду щодо корупції в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ та анонсував ефективні рішення для боротьби з ними. 

Автор: 

Буданов Кирило (651) Зеленський Володимир (28460) санкції (13325) Офіс Президента (2108)
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Топ коментарі
+27
Від ваших санкцій нікому гірше не стає, імітатори бурхливої діяльності, страшно уявити що ці два клоуни можуть накерувати..
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10.01.2026 16:04 Відповісти
+12
Коли Зеленьский Чернишов Міндіч Умеров і т.д. говорять "Слава Україні" то аж коробить.. та Україна яку вони славлять вона зовсім інша, вона зовсім не та, за яку віддають життя та веде боротьбу народ. Маю надію що останніми словами в їх вироках буде Слава Україні, Слава справжній очищеній Україні.
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10.01.2026 16:43 Відповісти
+7
А що з приводу санкцій думає дружок голови ОП, кацап Гогілашві?
Його ж вже призначили радником Буданова?
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10.01.2026 16:20 Відповісти

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