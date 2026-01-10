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Будемо посилювати санкційний інструментарій, - Зеленський після доповіді Буданова. ФОТО
Сьогодні, 10 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови ОП Кирила Буданова.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йшлося?
За словами глави держави, вони обговорили пріоритети роботи Офісу Президента, і зокрема питання санкційної політики.
"Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій. Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку. Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
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Його ж вже призначили радником Буданова?