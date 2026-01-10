14 799 186
Готуємо ефективні рішення для боротьби з СЗЧ та корупцією у ТЦК, - Буданов
Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах - проблеми, які впливають на нашу обороноздатність.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
Нарада у Буданова
За словами Буданова, сьогодні він провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни.
Що обговорювали?
"На порядку денному - протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.
Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", - резюмує Буданов.
Топ коментарі
+40 vitaliymkua
показати весь коментар10.01.2026 14:16 Відповісти Посилання
+39 Bogdan #603107
показати весь коментар10.01.2026 14:02 Відповісти Посилання
+36 Погрібний Олександр
показати весь коментар10.01.2026 14:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль