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Готуємо ефективні рішення для боротьби з СЗЧ та корупцією у ТЦК, - Буданов

Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах - проблеми, які впливають на нашу обороноздатність.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

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Нарада у Буданова 

За словами Буданова, сьогодні він провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни.

нарада у Буданова

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Що обговорювали?

"На порядку денному - протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.

Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", - резюмує Буданов.

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Автор: 

Буданов Кирило (651) корупція (5120) ТЦК та СП (1297) СЗЧ (192)
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Топ коментарі
+40
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10.01.2026 14:16 Відповісти
+39
А новий єрмак яким боком до генштабу?
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10.01.2026 14:02 Відповісти
+36
На підставі якого законодавства нікчемний канцелярист проводить такі наради?
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10.01.2026 14:08 Відповісти

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