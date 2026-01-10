Готуємо ефективні рішення для боротьби з СЗЧ та корупцією у ТЦК, - Буданов

Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах - проблеми, які впливають на нашу обороноздатність.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нарада у Буданова

За словами Буданова, сьогодні він провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зняв з розшуку в обмін на кросовер: посадовцю обласного ТЦК на Рівненщині повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Що обговорювали?

"На порядку денному - протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії.

Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", - резюмує Буданов.

Також читайте: Затримано начальника одного з підрозділів РЦК – депутата Надвірнянської міської ради, який допомагав ухилянтам зніматися з розшуку, - СБУ