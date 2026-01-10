14 799 186
Готовим эффективные решения для борьбы с СОЧ и коррупцией в ТЦК, - Буданов
Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ в войсках - проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.
Совещание у Буданова
По словам Буданова, сегодня он провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны.
Что обсуждали?
"На повестке дня - противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии.
Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", - резюмирует Буданов.
Топ комментарии
+40 vitaliymkua
показать весь комментарий10.01.2026 14:16 Ответить Ссылка
+39 Bogdan #603107
показать весь комментарий10.01.2026 14:02 Ответить Ссылка
+36 Погрібний Олександр
показать весь комментарий10.01.2026 14:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль