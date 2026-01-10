Готовим эффективные решения для борьбы с СОЧ и коррупцией в ТЦК, - Буданов

Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ в войсках - проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Совещание у Буданова

По словам Буданова, сегодня он провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снял с розыска в обмен на кроссовер: должностному лицу областного ТЦК в Ровенской области сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Что обсуждали?

"На повестке дня - противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии.

Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", - резюмирует Буданов.

Читайте также: Задержан начальник одного из подразделений РЦК – депутат Надворнянского городского совета, который помогал уклонистам сниматься с розыска, - СБУ