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Готовим эффективные решения для борьбы с СОЧ и коррупцией в ТЦК, - Буданов

Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ в войсках - проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

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Совещание у Буданова 

По словам Буданова, сегодня он провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны.

совещание у Буданова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снял с розыска в обмен на кроссовер: должностному лицу областного ТЦК в Ровенской области сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Что обсуждали?

"На повестке дня - противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии.

Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", - резюмирует Буданов.

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Автор: 

Буданов Кирилл (617) коррупция (8810) ТЦК (1240) СОЧ (192)
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Топ комментарии
+40
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10.01.2026 14:16 Ответить
+39
А новий єрмак яким боком до генштабу?
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10.01.2026 14:02 Ответить
+36
На підставі якого законодавства нікчемний канцелярист проводить такі наради?
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10.01.2026 14:08 Ответить

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