Снял с розыска в обмен на кроссовер: должностному лицу областного ТЦК на Ривненщине сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В декабре 2025 года чиновник Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки организовал и реализовал механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанного в виде транспортного средства.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что за снятие мужчины с розыска в государственном реестре "Оберег", а также за обеспечение его дальнейшего непризыва во время всеобщей мобилизации, чиновник через подчиненного посредника требовал оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска. Сумма неправомерной выгоды составила 12 тысяч долларов. Часть средств, по данным следствия, чиновник добавил лично. Автомобиль оформили на подставное лицо, однако фактически им пользовался именно подозреваемый.

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После передачи транспортного средства военнообязанного сняли с розыска. Все этапы противоправной деятельности задокументированы правоохранительными органами.

Содержание под стражей с залогом в более 2 млн грн

Подполковнику сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенного по предварительному сговору группой лиц и соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 2 миллионов гривен залога. Также проверяется возможная причастность других работников ТЦК и СП к совершению преступления.

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Что грозит?

Как отмечается, санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.