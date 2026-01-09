Зняв з розшуку в обмін на кросовер: посадовцю обласного ТЦК на Рівненщині повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У грудні 2025 року посадовець Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки організував та реалізував механізм одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаного у вигляді транспортного засобу.

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що за зняття чоловіка з розшуку в державному реєстрі "Оберіг", а також за забезпечення його подальшого непризову під час загальної мобілізації, посадовець через підлеглого посередника вимагав оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску. Сума неправомірної вигоди становила 12 тисяч доларів. Частину коштів, за даними слідства, посадовець додав особисто. Автомобіль оформили на підставну особу, однак фактично ним користувався саме підозрюваний.

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Після передачі транспортного засобу військовозобов’язаного зняли з розшуку. Усі етапи протиправної діяльності задокументовані правоохоронними органами.

За даними ДБР, розмір "оплати" коливався від 10 до 12 тисяч доларів США - залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку.

Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови.

Тримання під вартою із заставою у понад 2 млн грн

Підполковнику повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

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За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 2 мільйонів гривень застави. Також перевіряється можлива причетність інших працівників ТЦК та СП до вчинення злочину.

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Що загрожує?

Як зазначається, санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.